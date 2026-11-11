Grönland Expeditionsreisen: Die größte Insel der Erde bis ins kleinste Detail erleben
Warum eine Expedition per Schiff und Schlauchboot die exklusivsten Grönland-Impressionen gewährt
Um dieses Szenario in all seinen Facetten greifbar zu machen, kommt nur der Seeweg in Frage: Mit dem Expeditionsschiff und wendigen Zodiacs durch treibende Eisschollen und tiefe Fjorde. Diese Art des Reisens ist anders intensiv: Mit unvergleichlichen Erlebnissen, unvergesslichen Erinnerungen und einem Kameraspeicher voller Highlights.
Grönland begeistert – fernab vertrauter Maßstäbe
Das Expeditionsschiff steuert auf Grönland zu. Schon aus der Ferne von Bord aus offenbart sich schnell ein erster und gleichzeitig bleibender Eindruck: Die größte Insel der Erde ist wie eine eigene Welt. Das Inlandeis bedeckt weite Teile des Landes, während die Küsten von hohen Bergen, tiefen Fjorden und urigen Siedlungen geprägt sind.
Eine Expeditionsreise mit dem Schiff folgt natürlichen Wegen und verbindet Regionen, zwischen denen keine Straßen verlaufen. Neben der natürlichen Schönheit des Landes sind es vor allem die lebendigen kulturellen Wurzeln und tiefgehenden geschichtlichen Eindrücke, die Expeditionsreisende hierherlocken.
Ostgrönland: Die „kalte Schulter“, die man sich gerne zeigen lässt
Ost- und Westgrönland weisen sehr unterschiedliche Charakterzüge auf. Beide Teile der Insel können einzeln, gemeinsam oder in Kombination mit anderen Expeditionszielen bereist werden, beispielsweise Spitzbergen oder Kanadische Arktis.
Der Osten wirkt rau, isoliert und archaisch. Zwischen steil aufragenden Gebirgen öffnen sich gewaltige Fjordstrukturen. So mancher Küstenabschnitt bleibt auch im Sommer vom Eis geprägt. Zu den bekanntesten Regionen gehören Ammassalik rund um Tasiilaq sowie Scoresbysund – auf Grönländisch Kangertittivaq – der größte Fjordkomplex der Welt. Nahe diesem weit verzweigten Fjordsystem liegt Ittoqqortoormiit. Der Ort gewährt authentische Einblicke in das Leben einer abgelegenen ostgrönländischen Gemeinschaft. Die ikonischen bunten Häuser des Dorfes setzen kräftige Farbakzente in einer Kulisse aus Fels, Wasser und Eis.
Der grüne Westen: Grönland wortwörtlich
Der Westen ist dichter besiedelt, vielerorts grüner und für Reisende bekannter. Hier liegen Nuuk, die Siedlungen Südgrönlands und die Diskobucht mit Ilulissat. Welche Küsten und Orte eine Reise verbindet, hängt jedoch immer von der Route und Jahreszeit sowie vom Wetter und Eis ab.
Das westliche Grönland erreicht man über den Kangerlussuaq Airport sowie einen neu gebauten Flughafen in der Hauptstadt Nuuk mit Flügen über Kopenhagen. Ilulissat ist der bekannteste Ort, gelegen in der Diskobucht. Der hochaktive Gletscher Sermeq Kujalleq speist den Eisfjord fortwährend mit gewaltigen Eisbergen. Nahe der Mündung hält eine flache Schwelle besonders große Exemplare zurück, bis sie schließlich in die offene Diskobucht geschoben werden.
Der kilometerlange Fjord bildet im wahrsten Sinne eine filmreife Kulisse: Ikonische Szenen des 1997 veröffentlichten Films „Fräulein Smillas Gespür für Schnee“ wurden hier gedreht. Seit 2004 zählt der Eisfjord außerdem zum UNESCO-Weltnaturerbe.
Wenn der Seeweg zum roten Faden wird
Straßen und ländliche Verkehrswege sind in Grönland praktisch nicht vorhanden: Das Schiff wird somit zur schlüssigsten Reiseform für Entdeckungshungrige und ist dabei nicht nur Fortbewegungsmittel. Kompakte Expeditionsschiffe dienen als Unterkunft, Beobachtungsplattform und bewegliche Basis für Erkundungen. Sie können Fjorde und Ankerplätze ansteuern, die großen Kreuzfahrtschiffen verschlossen bleiben.
Wo kein Hafen vorhanden ist, bringen Zodiacs kleinere Expeditionsgruppen zu Landestellen und in geschützte Buchten. Die speziellen Schlauchboote sind robust, wendig und erweitern den Horizont einer Expeditionsreise um vielfältige Facetten. Ob Schiff oder Schlauchboot: Der Reiseplan bleibt beweglich. Nebel, Wind, Seegang und Eis entscheiden immer mit.
Grönländischer Kultur auf der Spur
Grönland ist nicht nur grünes Land und weißer Gletscher, sondern auch lebhafte Kultur. Besuche in Städten und Siedlungen zeigen eine moderne arktische Gesellschaft, in der Tradition und moderner Alltag Hand in Hand gehen.
Fischerei, Kunsthandwerk, Musik, Schlittenhunde und zeitgenössische Architektur erzählen von regionalen Unterschieden ebenso wie von einer gemeinsamen grönländischen Identität. Auch die Ortsnamen sind Zeugen dieser Geschichte. Viele Plätze sind unter grönländischen, dänischen und historischen Bezeichnungen bekannt.
Im Süden liegt Qassiarsuk mit den Ruinen von Brattahlíð, wo Wikinger-Pionier Erik der Rote am Ende des 10. Jahrhunderts seinen Hof gründete. Weiter nördlich erinnert das Museum von Uummannaq an Alfred Wegeners Grönlandexpeditionen und seine Forschungen zum Inlandeis. Solche Stationen geben der Expedition historische und kulturelle Tiefe.
Lebendige Impressionen, fundierte Informationen
Wale können in Fjorden und Buchten auftauchen, Robben ruhen auf Eis oder Felsen, und Moschusochsen lassen sich in ausgewählten Regionen mitunter aus der Ferne beobachten. Eisbären kommen vor allem im Norden und Osten vor, doch Sichtungen bleiben selten. In vielen Siedlungen gehören dagegen grönländische Schlittenhunde zum Alltag.
Fachkundige Begleitung an Bord, auf den Zodiacs und an Land gibt lebhaften Eindrücken einen bildenden Hintergrund. Wie sind Fjorde entstanden? Wie schnell wandern Gletscher? Warum hat sich das Leben an Ost- und Westküste so unterschiedlich entwickelt? Aus überwältigenden Eindrücken wird tieferes Verständnis.
Grönland Kreuzfahrten mit Polaris Tours
Eine Grönland-Expeditionsreise mit Polaris Tours richtet sich an Menschen, die arktische Landschaften nicht nur sehen, sondern in sie eintauchen möchten. Geschichte, Kultur und Tierwelt formen diese pure und unmittelbare Art des Reisens maßgeblich mit.
Sorgfältig ausgewählte Expeditionsschiffe, erfahrene Teams und flexible Routen bilden den Rahmen für prägende Reiseerlebnisse. Abgelegene Buchten, Landgänge, isolierte Siedlungen und historische Orte: bei weitem nicht jede Reiseform bietet einen solchen Spielraum für authentische Vielfalt. Was bleibt, sind Bilder von gewaltigen Eisbergen und hohen Fjordwänden – und das Bewusstsein, ein einzigartiges Land von faszinierender Schönheit und Vielfalt erlebt zu haben.
Die 15-tägige Reise „Grönland pur“ führt von Island entlang der Südostküste Grönlands durch den Prins Christian Sund und weiter entlang der Westküste bis in die Diskobucht. An Bord der SH Vega profitieren Sie von attraktiven Sonderpreisen: 2027 reisen Sie ab 10.495 €, im Sommer 2028 bereits ab 8.925 € pro Person in einer Zweibettkabine – inklusive Fluganreise ab/bis Deutschland, Österreich oder der Schweiz.
Mit demselben Schiff und gleicher Reisedauer führt die Expedition „Grönlands hoher Norden“ entlang der Westküste bis in die abgelegene Thule-Region mit den Inuit-Siedlungen Qaanaaq und Siorapaluk. Die Polaris Tours-Sonderpreise beginnen 2027 bei 10.495 € und im Sommer 2028 bereits bei 9.075 € pro Person in einer Zweibettkabine – ebenfalls inklusive Fluganreise ab/bis Deutschland, Österreich oder der Schweiz. Die Sonderpreise gelten bei Buchung bis zum 31.12.2026.
Die kompaktere Expeditionsreise „Eisberge in der Diskobucht“ führt mit der Ocean Victory in 9 bzw. 10 Tagen zu den Höhepunkten Westgrönlands. Neben dem UNESCO-Welterbe Ilulissat-Eisfjord stehen der kalbende Eqi-Gletscher, die vulkanisch geprägte Diskoinsel und kleine grönländische Siedlungen auf dem Programm. Im Sommer 2027 reisen Sie zum Sonderpreis ab 7.670 € pro Person in einer Zweibettkabine – inklusive Fluganreise. Das Angebot gilt bei Buchung bis zum 30.11.2026. Im Sommer 2028 beginnen die Preise bei 9.850 € pro Person.