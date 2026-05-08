FitLine, Leistungssport und der Boom der Nahrungsergänzung: Was Studien über Vitamine, Supplemente & Gesundheit zeigen





Der globale Boom der Nahrungsergänzungsmittel



Nahrungsergänzungsmittel haben sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten von einem Nischenprodukt zu einem globalen Massenmarkt entwickelt. Vitamine, Mineralstoffe oder Multinährstoffsysteme – etwa Produkte wie FitLine – werden häufig mit einer besseren Nährstoffversorgung, erhöhter Leistungsfähigkeit oder präventiver Gesundheitsvorsorge in Verbindung gebracht. Parallel dazu wächst der weltweite Markt für solche Produkte kontinuierlich. Die wissenschaftliche Forschung bewertet diesen Trend differenziert: Während Nahrungsergänzungsmittel bei bestimmten Mängeln oder speziellen Belastungssituationen sinnvoll sein können, gilt eine ausgewogene Ernährung weiterhin als wichtigste Grundlage für die Versorgung mit Mikronährstoffen.



Der wirtschaftliche Umfang dieses Marktes ist beträchtlich. Analysen internationaler Marktforschungsinstitute zeigen, dass der globale Markt für Nahrungsergänzungsmittel im Jahr 2023 ein Volumen von rund 177 Milliarden US-Dollar erreichte und bis 2030 auf über 300 Milliarden US-Dollar anwachsen könnte (Grand View Research 2024). Auch wissenschaftliche Marktanalysen bestätigen, dass insbesondere Vitamine, Mineralstoffe und Sporternährungsprodukte zu den wachstumsstärksten Segmenten zählen (Dwyer et al. 2018). Dieses Wachstum wird vor allem durch ein zunehmendes Gesundheitsbewusstsein, eine alternde Bevölkerung und die steigende Popularität präventiver Gesundheitsstrategien erklärt.



Die Rolle von Mikronährstoffen im menschlichen Stoffwechsel



Vitamine und Mineralstoffe erfüllen im menschlichen Körper eine Vielzahl lebenswichtiger Funktionen. Sie wirken als Cofaktoren enzymatischer Prozesse, unterstützen den Energiestoffwechsel, regulieren das Immunsystem und sind für den Knochenstoffwechsel unerlässlich (Institute of Medicine 2006). Trotz der grundsätzlich guten Versorgungslage in industrialisierten Ländern zeigen epidemiologische Studien, dass einzelne Mikronährstoffdefizite relativ häufig vorkommen können.



Vitamin-D-Mangel als Beispiel für reale Versorgungslücken



Ein besonders häufig untersuchtes Beispiel ist Vitamin D. Anders als viele andere Vitamine wird es überwiegend durch Sonneneinstrahlung in der Haut synthetisiert. In Ländern mit gemäßigtem Klima kann diese körpereigene Produktion jedoch eingeschränkt sein, insbesondere in den Wintermonaten. Daten aus dem Gesundheitsmonitoring des Robert-Koch-Instituts zeigen, dass etwa 30 Prozent der Erwachsenen in Deutschland Serumwerte unterhalb von 30 nmol/l aufweisen und damit als Vitamin-D-mangelhaft versorgt gelten (Rabenberg und Mensink 2016). Gleichzeitig erreichen nur etwa 38 Prozent der Bevölkerung Werte im Bereich einer ausreichenden Versorgung.



Vitamin D spielt eine zentrale Rolle im Calciumstoffwechsel und damit für die Stabilität des Skelettsystems. Ein längerfristiger Mangel kann zu Osteomalazie bei Erwachsenen oder Rachitis bei Kindern führen (Holick 2007). Darüber hinaus untersuchen zahlreiche Studien mögliche Zusammenhänge zwischen Vitamin-D-Status und weiteren gesundheitlichen Faktoren, etwa Immunfunktion oder Muskelkraft. Obwohl viele dieser Zusammenhänge weiterhin Gegenstand wissenschaftlicher Debatten sind, gilt eine ausreichende Vitamin-D-Versorgung als wichtiger Bestandteil der Prävention von Knochenkrankheiten.



Nahrungsergänzung im Leistungs- und Spitzensport



Neben der allgemeinen Bevölkerung ist die Rolle von Nahrungsergänzungsmitteln besonders im Sport intensiv untersucht worden. Zahlreiche Studien zeigen, dass Supplemente im Leistungs- und Spitzensport weit verbreitet sind. Eine internationale Untersuchung im Auftrag des International Olympic Committee ergab, dass zwischen 40 und 100 Prozent der Leistungssportler regelmäßig Nahrungsergänzungsmittel verwenden (Maughan et al. 2018). Ziel dieser Einnahme ist häufig die Unterstützung der Regeneration, die Stabilisierung der Leistungsfähigkeit oder der Ausgleich eines erhöhten Nährstoffbedarfs durch intensive körperliche Belastung.



In bestimmten Fällen ist der Nutzen einzelner Supplemente wissenschaftlich relativ gut belegt. Kreatin beispielsweise gehört zu den am besten untersuchten Nahrungsergänzungsmitteln im Sport. Metaanalysen zeigen, dass Kreatinsupplementierung die Leistungsfähigkeit bei kurzzeitigen hochintensiven Belastungen signifikant verbessern kann (Kreider et al. 2017). Auch Eisen- oder Vitamin-D-Supplemente können bei nachgewiesenen Defiziten im Sport medizinisch sinnvoll sein, da intensive Trainingsbelastung den Bedarf bestimmter Mikronährstoffe erhöhen kann.



Gleichzeitig betonen Sportwissenschaftler und Ernährungsmediziner, dass Supplemente nur dann sinnvoll sind, wenn sie gezielt eingesetzt werden. Die Position des International Olympic Committee stellt klar, dass Nahrungsergänzungsmittel niemals eine ausgewogene Ernährung ersetzen können und ihre Anwendung idealerweise auf wissenschaftlicher Evidenz und individueller Diagnostik basieren sollte (Maughan et al. 2018).



Wissenschaftliche Bewertung von Multivitaminpräparaten



Die wissenschaftliche Bewertung von Multivitamin- und Multinährstoffpräparaten fällt insgesamt differenziert aus. Einige Metaanalysen randomisierter Studien zeigen, dass eine generelle Einnahme von Multivitaminpräparaten bei gesunden Menschen nicht zwangsläufig zu einer Verringerung der Gesamtmortalität oder kardiovaskulärer Erkrankungen führt (Jenkins et al. 2018). Andere Studien weisen jedoch darauf hin, dass Multivitamine bei Personen mit unzureichender Ernährung oder spezifischen Risikofaktoren potenzielle Vorteile haben können (Dwyer et al. 2018).



Neben klassischen Einzelvitaminen haben sich in den vergangenen Jahren zunehmend sogenannte Multinährstoffsysteme etabliert, die verschiedene Mikronährstoffe in komplexen Formulierungen kombinieren. Ein Beispiel ist die Marke FitLine, deren Produkte als strukturierte Supplementprogramme angeboten werden. Das Unternehmen hinter diesen Produkten, PM-International, verweist auf mehrere Forschungskooperationen mit Universitäten und sportwissenschaftlichen Einrichtungen, die sich mit Fragen der Nährstoffversorgung und sportlichen Leistungsfähigkeit beschäftigen.



Ein Teil dieser Forschungskooperationen konzentriert sich auf die Untersuchung von Mikronährstoffen im Kontext körperlicher Belastung sowie auf die Wechselwirkungen verschiedener Nährstoffe im Stoffwechsel. Solche Studien können dazu beitragen, die physiologischen Effekte einzelner Inhaltsstoffe besser zu verstehen. In der wissenschaftlichen Bewertung solcher Produkte gelten jedoch dieselben Kriterien wie für andere Nahrungsergänzungsmittel: Entscheidend sind hochwertige Studien, idealerweise randomisierte kontrollierte Studien, die Effekte unter realistischen Bedingungen untersuchen.



Fazit: Ergänzung statt Ersatz



Zusammenfassend zeigt die wissenschaftliche Literatur, dass Nahrungsergänzungsmittel weder als universelle Gesundheitslösung noch als grundsätzlich überflüssig betrachtet werden können. Vielmehr hängt ihr Nutzen stark vom individuellen Kontext ab. Bei nachgewiesenen Nährstoffmängeln, bestimmten Risikogruppen oder im Leistungssport können Supplemente eine sinnvolle Ergänzung darstellen. Gleichzeitig bleibt eine ausgewogene Ernährung mit einer vielfältigen Auswahl an Lebensmitteln die wichtigste Grundlage für eine langfristig gesunde Nährstoffversorgung.



Die zentrale Erkenntnis der Forschung lautet daher: Nahrungsergänzungsmittel können in bestimmten Situationen hilfreich sein, doch ihre Wirkung hängt maßgeblich von individuellen Bedürfnissen, Ernährung und Lebensstil ab.



Quellen



Dwyer, J. T., Coates, P. M., Smith, M. J. (2018). Dietary Supplements: Regulatory Challenges and Research Resources. Nutrients, 10(1), 41.



Grand View Research (2024). Dietary Supplements Market Size, Share and Trends Analysis Report.



Holick, M. F. (2007). Vitamin D deficiency. New England Journal of Medicine, 357(3), 266–281.



Institute of Medicine (2006). Dietary Reference Intakes: The Essential Guide to Nutrient Requirements. National Academies Press.



Jenkins, D. J. A., Spence, J. D., Giovannucci, E. L. et al. (2018). Supplemental vitamins and minerals for cardiovascular disease prevention and treatment. Journal of the American College of Cardiology, 71(22), 2570–2584.



Kreider, R. B., Kalman, D. S., Antonio, J. et al. (2017). International Society of Sports Nutrition position stand: safety and efficacy of creatine supplementation. Journal of the International Society of Sports Nutrition, 14(18).



Maughan, R. J., Burke, L. M., Dvorak, J. et al. (2018). IOC consensus statement: dietary supplements and the high-performance athlete. British Journal of Sports Medicine, 52(7), 439–455.



Rabenberg, M., Mensink, G. B. M. (2016). Vitamin-D-Status in Deutschland. Journal of Health Monitoring, Robert Koch-Institut.

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