Kostenfreies Seminar zum Einstieg ins Medizinstudium

Für Eltern und Großeltern von angehenden oder bereits fertigen Abiturienten, die ihre Kinder bzw. Enkel auf dem Weg zum Studienplatz für Human- oder Zahnmedizin unterstützen möchten, findet am 14. Oktober 2025 von 17 bis 19 Uhr auf dem Campus der Medical School Berlin, Rüdesheimer Str. 50, 14197 Berlin ein Seminar statt. Im Seminar wird gezeigt, wie Eltern ihre Kinder bei der Bewerbung um einen Medizinstudienplatz an einer öffentlichen Universität in Deutschland unterstützen können.

Wir helfen ihnen, sich einen Überblick zu verschaffen, wie erfolgreiche Wege zum Medizinstudienplatz aussehen und mit welchem zeitlichen Aufwand und Ablauf gerechnet werden muss. Außerdem beleuchten wir, welche alternativen Wege es in die Medizin gibt. Denn es gibt immer Wege und Möglichkeiten einen Studienplatz in der Medizin zu erhalten, unabhängig von der Abiturnote.

Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei. Da die Anzahl der Plätze auf 50 Personen begrenzt wird, ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich.

https://planz-studienberatung.de/veranstaltungen

