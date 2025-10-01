Kostenfreies Seminar zum Einstieg ins Medizinstudium
Wir helfen ihnen, sich einen Überblick zu verschaffen, wie erfolgreiche Wege zum Medizinstudienplatz aussehen und mit welchem zeitlichen Aufwand und Ablauf gerechnet werden muss. Außerdem beleuchten wir, welche alternativen Wege es in die Medizin gibt. Denn es gibt immer Wege und Möglichkeiten einen Studienplatz in der Medizin zu erhalten, unabhängig von der Abiturnote.
Die Teilnahme am Seminar ist kostenfrei. Da die Anzahl der Plätze auf 50 Personen begrenzt wird, ist eine verbindliche Anmeldung erforderlich.
Anmeldung und Programm bitte über die Internetseite
https://planz-studienberatung.de/veranstaltungen