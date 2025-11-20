Auch ohne 1,0 ins Medizinstudium: Infotag zeigt Abiturient:innen, wie sie ihre Chancen auf einen Studienplatz in Deutschland maximieren können

Was: Infotag Medizinstudium: Strategien für den Weg ins Medizinstudium

SchülerInnen, AbiturientInnen, Eltern und LehrerInnen. Anmeldung und weitere Informationen: Alle Details und die Anmeldung sind zu finden unter: https://planz-studienberatung.de/veranstaltung/infotag-medizinstudium-13-dezember-25-berlin

Der Traum vom Medizinstudium scheitert oft am Numerus Clausus (NC). Doch es gibt eine klare Strategie, um die Zulassungschancen an den öffentlichen Universitäten in Deutschland signifikant zu verbessern – auch ohne einen glatten 1,0-Schnitt. Welche Bonuspunkte und Medizinertests Abiturient:innen gezielt nutzen können, ist das Kernthema eines kostenlosen Infotags in der Region Stuttgart/Nürtingen.Am Samstag, den 13. Dezember 2025, veranstaltet die Studienberatung planZ einen umfassenden Infotag zum Medizinstudium für Studieninteressierte, Eltern und Lehrer:innen.Der Fokus der Veranstaltung liegt auf dem Ausbau der Chancen über das sogenannte AdH (Auswahlverfahren der Hochschulen). Die Teilnehmerinnen erfahren, wie sie durch gezielte Vorbereitung auf Tests wie den TMS (Test für Medizinische Studiengänge) oder den HAM-Nat ihre Abiturnote entscheidend verbessern können. Außerdem werden strategische Möglichkeiten zur Verbesserung der Chancen auf einen Studienplatz vorgestellt, wie einschlägige Ausbildungen oder Freiwilligendienste.Ergänzend zur nationalen Strategie präsentieren sich zwei europäische Universitäten. Sie präsentieren das Studium im Ausland als anerkannte Alternative für all jene, denen der Weg über das bundesweite Zulassungsverfahren nicht gelingt oder die sofort starten möchten.„Wir wollen Mut machen und zeigen, dass die Weichenstellung für das Medizinstudium heute nicht nur in der Schule, sondern strategisch und aktiv nach dem Abitur erfolgt”, so Petra Ruthven-Murray von der Berliner Studienberatung planZ. „Viele wissen nicht, dass sie ihre Note rechnerisch so stark verbessern können, dass der NC keine Rolle mehr spielt.“