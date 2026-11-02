Vom Langlauf-Klassiker zum neuen Laufevent: Gravel Marathon verbindet Schliersee und Thiersee

PLAN B und TRAIL Magazin bringen am 20. März 2027 den Gravel Marathon Schliersee–Thiersee an den Start. Die Idee dazu trägt PLAN-B-Geschäftsführer Heini Albrecht schon lange mit sich. Nun trifft eine Strecke aus seiner Heimat auf eine junge Laufdisziplin, in der Albrecht großes Potenzial sieht.



Für Heini Albrecht ist die Verbindung von Schliersee nach Thiersee weit mehr als eine Strecke auf der Landkarte. Der Geschäftsführer von PLAN B stammt aus dem Landkreis Miesbach und kennt die klassische Route über die deutsch-österreichische Grenze aus eigener Erfahrung: Als Skilangläufer nahm er selbst den Weg unter die Ski, auf dem bereits seit 1967 der Schliersee-Thiersee Langlaufbewerb ausgetragen wurde.



Schon damals entstand eine Idee, die ihn über die Jahre nicht mehr losließ: Eines Tages sollte auf dieser Strecke gelaufen werden.



Am 20. März 2027 wird dies Realität. Gemeinsam mit dem TRAIL Magazin veranstaltet PLAN B erstmals den Gravel Marathon Schliersee–Thiersee. Angeboten werden Marathon, Dreiviertel-Marathon und Halbmarathon. Die unterschiedlichen Startorte entlang der Strecke bringen dabei auch die Region zusammen.



Eine alte Strecke trifft auf eine junge Laufdisziplin



Dass der Zeitpunkt für die Umsetzung gerade jetzt gekommen ist, hat auch mit Veränderungen im Sport und in der Region zu tun. Schneesichere Winter in den tieferen Lagen sind längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Gleichzeitig wächst das Interesse am Laufen abseits asphaltierter Straßen.



Hier setzt Gravel Running an. Gelaufen wird überwiegend auf gut laufbaren Schotter- und Forstwegen. Technisch anspruchsvolle Bergtrails stehen dabei ebenso wenig im Mittelpunkt wie lange Asphaltpassagen. Damit öffnet sich ein Terrain, das für erfahrene Trailrunner interessant ist, zugleich aber auch Läuferinnen und Läufern aus dem Straßenlauf einen unkomplizierten Weg hinaus in die Natur ermöglicht.



Albrecht sieht darin großes Entwicklungspotenzial:



„Immer mehr Leute laufen und auch Trailrunning wächst ziemlich stark. Gravel Running ist sozusagen die Schnittstelle vom Straßenläufer zum Trailrunner. Das Laufen in der Natur ohne die technischen Schwierigkeiten der Berge und ohne die großen Höhenunterschiede wird bestimmt viele Straßenläufer ansprechen.“



22 Jahre Trailrunning-Erfahrung und wieder Lust auf etwas Neues



Für PLAN B bedeutet der Gravel Marathon zugleich den Schritt in ein neues Segment. Albrecht hat die Entwicklung des Trailrunnings im deutschsprachigen Raum über viele Jahre begleitet und mitgestaltet. Als Mitgründer des Transalpine Run und des Zugspitz Ultratrail war er bereits Teil eines Trends, in dem Trailrunning noch weit davon entfernt war, die heutige Größe zu erreichen.



Nach mehr als zwei Jahrzehnten im Trailrunning erinnert ihn die Stimmung rund um Gravel deshalb an die Anfänge einer neuen Entwicklung.



„Wir fangen gerade erst an mit dem Thema. Die letzten 22 Jahre haben wir uns fast ausschließlich mit Trailrunning beschäftigt. Ich spüre tatsächlich eine Art Aufbruchstimmung in unserem PLAN B-Team und bei mir selbst, vor allem aber auch in den vier Orten des Gravel Marathon Schliersee–Thiersee. Wenn wir bei den Teilnehmern ähnliche Emotionen wecken können wie bei unseren Trailrunning-Events, kann ich mir vorstellen, dass daraus tatsächlich eine Entwicklung wie damals beim Trailrunning entstehen kann.“



Vier Orte, ein gemeinsamer Saisonauftakt



Der Termin im März ist bewusst gewählt. Gravel Running bietet die Möglichkeit, früh im Jahr einen Wettkampf in alpiner Kulisse auszutragen, ohne dafür auf hoch gelegene und technisch anspruchsvolle Trails angewiesen zu sein.



Auf der Verbindung zwischen Schliersee und Thiersee führen vorwiegend Forst- und Schotterwege durch das bayerisch-tirolerische Alpenvorland. Mit verschiedenen Startpunkten und drei Rennformaten richtet sich die Veranstaltung dabei bewusst an unterschiedliche Lauflevel.



Der Marathon über 42,195 Kilometer startet in Schliersee. Hinzu kommen ein Dreiviertel-Marathon mit Start in Fischbachau sowie der klassische Halbmarathon, Start in Bayrischzell. Das gemeinsame Ziel aller Formate ist Thiersee in Tirol.



Für PLAN B und das TRAIL Magazin soll die Premiere dabei mehr sein als der erste Wettkampf im Kalender. Der Gravel Marathon ist als gemeinsamer Saisonauftakt gedacht, bei dem sich Straßenläufer und Trailrunner ebenso begegnen wie die bestehende PLAN-B-Community.



Und für Heini Albrecht schließt sich am 20. März auch ein persönlicher Kreis: Eine Strecke durch die Gegend, in der er aufgewachsen ist und die ihn über viele Jahre begleitet hat, wird erstmals zum Schauplatz eines eigenen Laufevents.



GRAVEL MARATHON SCHLIERSEE–THIERSEE



Termin: 20. März 2027

Strecke: Schliersee, Bayern → Thiersee, Tirol

Formate: Marathon | Dreiviertelmarathon | Halbmarathon

Terrain: überwiegend Schotter- und Forstwege

Veranstalter: PLAN B event company und TRAIL Magazin



Anmeldestart: 29. Oktober 2026 | 12:00 Uhr

Weitere Informationen & Anmeldung: gravel-marathon.de

(lifePR) (