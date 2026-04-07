Trailrunning für alle: Garmisch-Partenkirchen als Basislager für Körper und Geist

Technik-Fokus: Ökonomisches Bergauflaufen und sicherer, knieschonender Downhill.

Pilates for Trailrunner: Funktionelle Kräftigung, Beweglichkeit und ein bewusster Fokus auf die so wichtige Regeneration und Entlastung.

Mentale Stärke & Resilienz: Wie gehe ich mit Erschöpfung um? Wie knacke ich lange Anstiege im Kopf? Wir trainieren das Dranbleiben, wenn es zäh wird.

Ausrüstungskunde: Was ist für die Sicherheit am Berg wirklich unverzichtbar?

Der Einstieg in den Berglauf und den Trend des Trailrunnings ist oft von Respekt vor der Höhe und der Technik geprägt. Das GaPa Trailrunning Camp vom 17. bis 19. April 2026 setzt genau hier an: Es räumt mit dem Vorurteil auf, dass Trails nur Profis vorbehalten sind. In der alpinen Kulisse der Zugspitzregion finden Einsteiger die Möglichkeit für ihre ersten Schritte abseits des Asphalts, während Fortgeschrittene in leistungsgerechten Gruppen an ihrer Performance arbeiten.Die Trails rund um Garmisch-Partenkirchen bieten eine perfekte Vielfalt. Sanfte Waldwege wechseln sich mit technischen Pfaden ab, sodass das Gelände mit den Fähigkeiten der Läufer mitwächst. Garmisch ist dabei mehr als nur Kulisse – es ist ein natürlicher Lernort. Die Wege erlauben es, gezielt Höhenmeter zu sammeln, ohne sich sofort in hochalpinem Gelände zu verlieren.Unter der Leitung der erfahrenen Coaches Sandra Mastropietro und Sebastian Hallmann vermittelt das Camp Wissen, das über das rein Körperliche hinausgeht. Da Trailrunning zu einem großen Teil im Kopf entschieden wird, ist Mentaltraining ein fester Bestandteil des Programms. Gearbeitet wird in unterschiedlichen Leistungsgruppen:Ein besonderes Highlight im Rahmen des Camps ist das Everesting Try-Out, das auch offen für externe Teilnehmer hinzubuchbar ist. Hier geht es nicht um die vollen 8.848 Höhenmeter, sondern um das Hineinschnuppern in dieses besondere Format. Es ist das perfekte Testfeld für die eigene Mentale Stärke: Im eigenen Tempo erleben, wie sich wiederholte Anstiege anfühlen – die ideale Vorbereitung für das GaPa Everesting Festival im Mai.Wer die Grundlagen für das Jahr 2027 frühzeitig legen möchte, kann sich bereits den Termin für das nächste GaPa Wintercamp vormerken. Vom 27. bis 29. November 2026 lernen Läufer in Garmisch-Partenkirchen, wie man sicher auf Schnee und Eis unterwegs ist – die Basis für eine verletzungsfreie Saison.Das Camp versteht sich auch als Brücke vom Straßenlauf in die Berge. Es gibt bewusst keine Altersgrenze nach oben; der Sport soll für alle Generationen zugänglich sein. Unter professioneller Anleitung vom mehrfachen Deutschen Meister im Mittelstrecken- und Crosslauf sowie der erfahrenen Ultratrail Läuferin Sandra Mastropietro verbinden die Teilnehmer Technik, Mentaltraining und Community-Spirit in einer der bekanntesten Outdoordestinationen Deutschlands.