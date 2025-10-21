Kontakt
Story Box-ID: 1039692

LOWA Trail Trophy 2026 – Das Trailrunning-Etappenrennen auf den schönsten Trails der Alpen geht in die zweite Runde

(lifePR) (Sauerlach, )
Vom 14. bis 17. Mai 2026 findet die zweite Auflage der LOWA Trail Trophy (LTT) statt – das Trailrunning-Etappenrennen über die schönsten Trails zwischen Allgäu und Tirol. Nach der erfolgreichen Premiere 2025 erwartet die Läufer -Community ein noch vielseitigeres Event: Neben der klassischen 4-Etappen-Gesamtwertung gibt es 2026 erstmals ein 2-Etappen-Rennen an den letzten beiden Tagen sowie ein neues Staffelrennen, bei dem sich Zweier-Teams die 4 Etappen beliebig aufteilen können.

Die Anmeldung öffnet am 31. Oktober 2025.

Trailrunning-Faszination in vier (oder zwei) Etappen

Die LOWA Trail Trophy begeistert mit 4 abwechslungsreichen Etappen zwischen 22 und 30 Kilometern und bis zu 2.000 Höhenmetern auf spektakulären Trails. Tagsüber sportlicher Wettkampf, abends gemeinsames Feiern – mit Siegerehrungen, Runners Dinner, Bilder- und Videoshows wächst die Trailrunning-Community zusammen.

Neu 2026:
  • 2-Etappen-Rennen – ideal für alle, die kompakt an zwei Tagen (Etappe 3 & 4) Wettkampfluft schnuppern möchten.
  • Staffelrennen – Zweier-Teams teilen sich die 4 Etappen flexibel auf.
Die Trails: vom Allgäu ins Tiroler Bergpanorama

Die Trails der LTT bieten eine spannende Mischung aus gut laufbaren Passagen und technisch fordernden Abschnitten, garniert mit tollen Aussichten auf die

die Lechtaler Alpen, die Zugspitze und die Tannheimer Felswände.

Der Zeitpunkt: idealer Saisonstart

Die LTT findet bewusst im Mai statt – noch bevor die meisten alpinen Rennen beginnen. Damit bietet sie den perfekten Einstieg in die Trailrunning-Saison: fordernd, aber nicht zu extrem, um Körper und Muskulatur optimal auf längere Sommer-Wettkämpfe vorzubereiten.

Zielgruppe: vom Einsteiger bis zum Racer

Ob Einsteiger, Genussläufer oder ambitionierter Trailrunner – die LTT bietet für jedes Niveau das passende Format:
  • 4-Etappen-Race für Ausdauerfans
  • 2-Etappen-Race für Wochenendstarter
  • Staffelrennen für Teamplayer
Etappen 2026 im Überblick

Stage 1: Pfronten – Tannheimer Tal
21 km / 1.150 m ↑ / 890 m ↓ / 1.870 m max

Stage 2: Tannheimer Tal – Weißenbach am Lech
27 km / 1.550 m ↑ / 1.760 m ↓ / 1.980 m max

Stage 3: Weißenbach am Lech – Reutte
21 km / 1.610 m ↑ / 1.570 m ↓ / 1.970 m max

Stage 4: Reutte – Pfronten
24 km / 1.470 m ↑ / 1.550 m ↓ / 1.900 m max

Titelsponsor LOWA: Tradition trifft Trailrunning

LOWA, seit über 100 Jahren für hochwertige Outdoor-Schuhe bekannt, bringt seine Expertise auch auf die Trails: Mit Modellen wie dem MADRIX, AMPLUX 2 und FORTUX hat sich die Marke seit 2023 fest im Trailrunning-Segment etabliert. Die Schuhe punkten mit präziser Passform, starkem Grip und cleveren Details – gemacht für alle, die auf dem Trail mehr wollen. Für 2026 steht mit dem SKYTERRA bereits das nächste Produkthighlight in den Startlöchern. 
www.lowa.com

Die Anmeldung zur LOWA Trail Trophy startet am 31. Oktober 2025
www.trail-trophy.com

