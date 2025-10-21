LOWA Trail Trophy 2026 – Das Trailrunning-Etappenrennen auf den schönsten Trails der Alpen geht in die zweite Runde

2-Etappen-Rennen – ideal für alle, die kompakt an zwei Tagen (Etappe 3 & 4) Wettkampfluft schnuppern möchten.

Staffelrennen – Zweier-Teams teilen sich die 4 Etappen flexibel auf.

4-Etappen-Race für Ausdauerfans

2-Etappen-Race für Wochenendstarter

Staffelrennen für Teamplayer

Die LOWA Trail Trophy begeistert mit 4 abwechslungsreichen Etappen zwischen 22 und 30 Kilometern und bis zu 2.000 Höhenmetern auf spektakulären Trails. Tagsüber sportlicher Wettkampf, abends gemeinsames Feiern – mit Siegerehrungen, Runners Dinner, Bilder- und Videoshows wächst die Trailrunning-Community zusammen.Neu 2026:Die Trails der LTT bieten eine spannende Mischung aus gut laufbaren Passagen und technisch fordernden Abschnitten, garniert mit tollen Aussichten auf diedie Lechtaler Alpen, die Zugspitze und die Tannheimer Felswände.Die LTT findet bewusst im Mai statt – noch bevor die meisten alpinen Rennen beginnen. Damit bietet sie den perfekten Einstieg in die Trailrunning-Saison: fordernd, aber nicht zu extrem, um Körper und Muskulatur optimal auf längere Sommer-Wettkämpfe vorzubereiten.Ob Einsteiger, Genussläufer oder ambitionierter Trailrunner – die LTT bietet für jedes Niveau das passende Format:Stage 1: Pfronten – Tannheimer Tal21 km / 1.150 m ↑ / 890 m ↓ / 1.870 m maxStage 2: Tannheimer Tal – Weißenbach am Lech27 km / 1.550 m ↑ / 1.760 m ↓ / 1.980 m maxStage 3: Weißenbach am Lech – Reutte21 km / 1.610 m ↑ / 1.570 m ↓ / 1.970 m maxStage 4: Reutte – Pfronten24 km / 1.470 m ↑ / 1.550 m ↓ / 1.900 m maxLOWA, seit über 100 Jahren für hochwertige Outdoor-Schuhe bekannt, bringt seine Expertise auch auf die Trails: Mit Modellen wie dem MADRIX, AMPLUX 2 und FORTUX hat sich die Marke seit 2023 fest im Trailrunning-Segment etabliert. Die Schuhe punkten mit präziser Passform, starkem Grip und cleveren Details – gemacht für alle, die auf dem Trail mehr wollen. Für 2026 steht mit dem SKYTERRA bereits das nächste Produkthighlight in den Startlöchern.Die Anmeldung zur LOWA Trail Trophy startet am 31. Oktober 2025