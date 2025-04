Ausverkauft: 53 Aussteller beim Zugspitz Ultratrail

PLAN B event company gmbh

Die PLAN B Event Company GmbH ist seit vielen Jahren einer der bekanntesten und größten Veranstalter von Trailrunning Events im deutschsprachigen Raum. Sie organisiert unter anderem den Salomon Zugspitz Ultratrail presented by Ledlenser, die LOWA Trail Trophy, den Stubai Ultratrail powered by Scott und seit 2005 auch den Dynafit Transalpine Run powered by Garmin, die legendäre 7-tägige Alpenüberquerung für Trailrunner:innen.



Zu den Kernelementen von PLAN B Events gehören eine Top-Organisation, Fokus auf Sicherheit, große Emotionalität sowie 360 Kommunikaton inklusive professioneller Livestreams.



Die Firma hat ihren Sitz in Sauerlach in der Nähe von München.

alles anzeigen