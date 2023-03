YOUR POT FOR LIFEDas deutsche Start Up Value for Generations GmbH hat zusammen mit dem Fachbereich Design der Uni Köln (KISD) ein stylisches Kochtopfset entwickelt. Minimalismus in Verbindung mit hoher Funktionalität ergibt eine zeitlos schöne Topfserie. Die Kombination von Edelstahl und Holz bei den abnehmbaren, patentierten Griffen ist völlig neu. Die Töpfe setzen in jeder Küche den besonderen Akzent. Die in Deutschland ingenierten Töpfen weisen einen einzigartigen Deckel auf. Die Deckel sind doppelwandig isoliert und führen durch Ihre Geometrie das Kondesat in das Kochgut zurück. Insgesamt ist es dem deutschen Start Up gelungen das Thema Kochtöpfe neu zu definieren. Das enkelfähige, stylistische Topfset wurde bei dem diesjährigen Red DOT Award eingereicht. YOUR POT FOR LIFE hat gute Chancen in der Kategorie Küchenutensilien eine Auszeichnung zu erhalten.