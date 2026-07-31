Sonnenaufgangs-Wanderung auf den Pilatus

Wer die Zentralschweizer Bergwelt von ihrer schönsten Seite erleben möchte, sollte sich die Sonnenaufgangs-Wanderung auf dem Pilatus nicht entgehen lassen. Die geführte Tour führt Wanderbegeisterte von Alpnachstad aus durch die Nacht hinauf auf den Pilatus, wo ein eindrucksvoller Sonnenaufgang und ein atemberaubendes Panorama über den Vierwaldstättersee und die Alpen warten.



Ein aussergewöhnlicher Start in den Tag



Die Sonnenaufgangs-Wanderung startet um Mitternacht in Alpnachstad und führt über die Route Ämsigen und Chilchsteine bis nach Pilatus Kulm. Während des rund fünfstündigen Aufstiegs erleben die Teilnehmenden die besondere Stimmung der Nacht und die ersten Lichtstrahlen des Tages auf dem Gipfel.



Die Tour wird von einer ausgebildeten Wanderleitung begleitet und endet mit einem Frühstück auf Pilatus Kulm. Das Angebot findet von Juli bis Oktober statt und richtet sich an geübte Wanderinnen und Wanderer mit sehr guter Kondition und Trittsicherheit.



Ort: Start Alpnachstad nach Pilatus Kulm

Zeitraum: Juli bis Oktober

Voraussetzungen: Sehr gute Kondition und Trittsicherheit



Alle Informationen unter pilatus.ch



Jetzt anmelden und den Sonnenaufgang auf dem Pilatus aus einer einzigartigen Perspektive erleben.

(lifePR) (