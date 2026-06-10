„Schönheit ist keine Zutat“ — Architektin Anna Philipp über das, was Räume unvergesslich macht
In ihrem Gastvortrag an der Hochschule für Technik Stuttgart nimmt Anna Philipp die Studierenden mit in einen Entwurfsprozess, der nicht bei Form und Funktion endet — sondern dort erst beginnt, wo Räume zu berühren anfangen.
Mit genau diesen Fragen eröffnete Anna Philipp, Inhaberin und Creative Director von Philipp Architekten, ihre Vorlesung an der Hochschule für Technik Stuttgart (HFT). Eingeladen von Prof. Harald Roser im Rahmen des Moduls "Entwurfstheorie 2", sprach sie vor Architekturstudierenden — und schuf dabei einen Vortrag, der weit über eine klassische Werkschau hinausging.
Ein Film als Türöffner
Den Auftakt bildete nicht die Projektion von Grundrissen oder Fassadenansichten, sondern ein Film: "An Oasis in the City". Die Wahl war bewusst. Bevor Zahlen, Daten und Konstruktionsprinzipien das Gespräch dominieren, sollte Raum zunächst erlebt werden — durch Bilder, Stimmungen, Licht und Bewegung.
Das Projekt, das der Film begleitet, trat dabei bewusst in den Hintergrund. In den Vordergrund rückte das zentrale Anliegen des gesamten Vortrags: die Frage nach der Wahrnehmung.
Architektur, so Philipps Überzeugung, beginnt nicht am Zeichentisch. Sie beginnt in dem Moment, in dem ein Mensch einen Raum betritt, innehält und spürt: Hier bin ich richtig. Oder eben nicht. Dieses Erleben — intuitiv, körperlich, emotional — ist der eigentliche Maßstab guter Gestaltung.
Der Entwurf als offener Prozess
Was folgte, war keine lineare Erfolgserzählung. Anna Philipp öffnete den Entwurfsprozess in seiner ganzen Komplexität — mit Suchbewegungen, Irrtümern und Wendepunkten.
Anhand von fünf sorgfältig ausgewählten Projekten ihres Büros zeigte sie, wie architektonische Ideen entstehen: nicht linear, nicht strikt nach Plan, sondern im fortlaufenden Dialog zwischen Konzept und Material, zwischen Intuition und Analyse.
Skizzen, Arbeitsmodelle und Materialstudien wurden dabei nicht als bloße Vorstufen präsentiert, sondern als eigenständige Erkenntnisinstrumente. Sie zeigen, wie Architektur denkt — wie Ideen Form annehmen, verworfen werden, sich verdichten und schließlich zu einer räumlichen Lösung führen, die mehr ist als die Summe ihrer Teile.
Besondere Aufmerksamkeit galt drei Themen, die den Entwurfsprozess bei Philipp Architekten von Beginn an prägen: Materialität, Lichtführung und räumliche Sequenzen. Nicht als Checkliste, sondern als Sprache — als die Mittel, durch die Architektur mit ihren Bewohnerinnen und Bewohnern kommuniziert.
Schönheit als Haltung
Das verbindende Motiv des gesamten Vortrags war ein Begriff, der in der zeitgenössischen Architekturdiskussion oft gemieden wird: Schönheit.
Anna Philipp stellte sich dieser Herausforderung bewusst.
Schönheit, so ihre These, ist keine Zutat, die man einem Projekt am Ende hinzufügt. Sie ist das Ergebnis einer konsequenten gestalterischen Haltung — einer Aufmerksamkeit, die jeden Entwurfsschritt begleitet.
Sie entsteht dort, wo Proportion und Konstruktion, Materialwahl und Detailausführung, Atmosphäre und Nutzbarkeit in eine Balance treten, die sich mühelos anfühlt: selbstverständlich, nicht angestrengt. Präzise, nicht kalt.
Diese Haltung ist es, die das Büro Philipp Architekten seit Jahren auszeichnet: ein gestalterischer Anspruch, der sich nicht mit dem Funktionierenden begnügt, sondern das Sinnliche und das Handwerkliche als gleichwertige architektonische Kategorien versteht.
Praxis und Reflexion als Einheit
Mit ihrem Gastvortrag an der HFT Stuttgart unterstreicht Anna Philipp ein Selbstverständnis, das Entwerfen und Denken nicht trennt.
Wer baut, übernimmt Verantwortung — für den Raum, für die Menschen, die ihn bewohnen, und für die gebaute Umwelt als kulturelles Erbe. Dieser Anspruch verlangt nicht nur handwerkliche Exzellenz, sondern auch die Bereitschaft zur kontinuierlichen Reflexion: über die eigene Praxis, über die Wirkung von Raum und über die Fragen, die Architektur an unsere Gesellschaft stellt.
Der anschließende Austausch mit Studierenden und Lehrenden zeigte, wie groß der Bedarf an genau dieser Art von Diskurs ist. Die aufgeworfenen Fragen — über Schönheit und Ästhetik, über die Rolle von Intuition im Entwurf, über Architektur im Spannungsfeld von Ökonomie und Kultur — waren lebendig, kontrovers und von echtem Erkenntnisinteresse getragen.
Philipp Architekten dankt Prof. Harald Roser und der Hochschule für Technik Stuttgart für die Einladung sowie für den offenen, inspirierten und inspirierenden Dialog.