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Philipp Architekten: Platz 13 unter Deutschlands Top-Büros

Architizer würdigt das Team um Anna Philipp und die Qualität der Gestaltung im nationalen Kontext

(lifePR) (Waldenburg, )
Manche Auszeichnungen feiern ein einzelnes Projekt. Diese feiert eine Haltung: Architizer hat Philipp Architekten unter die 30 besten Architekturbüros Deutschlands gewählt, das Büro von Anna Philipp landet dabei auf Platz 13. Architizer zählt zu den einflussreichsten digitalen Plattformen der Architekturwelt, mit einer internationalen Community aus Architekten und Entscheidungsträgern sowie den renommierten A+Awards, und erreicht weltweit rund 400 Millionen Menschen – ein Resonanzraum, in dem die Auswahl der besten Büros eines Landes zur echten Referenz für Qualität wird.

Ausgezeichnet wird das Büro – und damit das Gestaltungsprinzip „Collectible Architecture“, für das Anna Philipp und ihr Team stehen. Collectible Architecture überträgt die Idee sammelbarer Designobjekte auf ganze Gebäude: Architektur wird als individuell kuratiertes Kunstwerk mit langfristigem kulturellem und materiellem Wert verstanden, nicht als austauschbare Standardlösung. Jedes Projekt entsteht als maßgeschneidertes Unikat – reduziert in der Form, klar in der Haltung und geprägt von einem präzisen Blick für Proportion, Licht und sorgfältig ausgewählte Materialien.

Hand in Hand geht damit bei Philipp Architekten stets ein ganzheitlicher Planungsansatz: Architektur, Interior Design und Landschaftsarchitektur werden von Anfang an als zusammengehöriges Gesamtwerk gedacht. So entstehen räumliche Kompositionen, in denen Gebäude, Innenräume und Aussenräume ein stimmiges Ganzes bilden – eigenständig im Ausdruck und darauf angelegt, über ihre unmittelbare Nutzung hinaus Bestand zu haben. Jedes Projekt folgt einer klaren inneren Logik und ist als dauerhafte Setzung entworfen, die sich kurzfristigen Trends und schneller Austauschbarkeit bewusst entzieht – Architektur als sammelbares Einzelstück, mit dem klaren Ziel zu bleiben, auch wenn anderes längst vergessen ist.

Mit der erneuten Aufnahme in die Auswahl der 30 besten Architekturbüros Deutschlands wird diese Haltung im aktuellen Architekturdiskurs deutlich sichtbar und zugleich international eingeordnet. Auf diesen Erfolg wurde in allen drei Büros von Philipp Architekten freudig angestoßen.

Philipp Architekten GmbH

Philipp Architekten ist ein mehrfach ausgezeichnetes Architektur- und Innenarchitekturbüro mit Studios in Schloss Waldenburg, Frankfurt am Main und Zürich. Unter der Leitung von Anna Philipp — der elften Generation einer langen Baumeisterdynastie — ist das Büro spezialisiert auf exklusive Wohnarchitektur, Denkmalsanierung und maßgefertigte Innenarchitektur. Philipp Architekten ist Urheber des Collectible Architecture-Konzepts — einer wegweisenden Philosophie, die Gebäude als einzigartige, sammelbare Kunstwerke begreift, definiert durch höchste Ansprüche an Handwerkskunst, künstlerische Vision und materielle Exzellenz.

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