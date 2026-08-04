Philipp Architekten: Platz 13 unter Deutschlands Top-Büros
Architizer würdigt das Team um Anna Philipp und die Qualität der Gestaltung im nationalen Kontext
Ausgezeichnet wird das Büro – und damit das Gestaltungsprinzip „Collectible Architecture“, für das Anna Philipp und ihr Team stehen. Collectible Architecture überträgt die Idee sammelbarer Designobjekte auf ganze Gebäude: Architektur wird als individuell kuratiertes Kunstwerk mit langfristigem kulturellem und materiellem Wert verstanden, nicht als austauschbare Standardlösung. Jedes Projekt entsteht als maßgeschneidertes Unikat – reduziert in der Form, klar in der Haltung und geprägt von einem präzisen Blick für Proportion, Licht und sorgfältig ausgewählte Materialien.
Hand in Hand geht damit bei Philipp Architekten stets ein ganzheitlicher Planungsansatz: Architektur, Interior Design und Landschaftsarchitektur werden von Anfang an als zusammengehöriges Gesamtwerk gedacht. So entstehen räumliche Kompositionen, in denen Gebäude, Innenräume und Aussenräume ein stimmiges Ganzes bilden – eigenständig im Ausdruck und darauf angelegt, über ihre unmittelbare Nutzung hinaus Bestand zu haben. Jedes Projekt folgt einer klaren inneren Logik und ist als dauerhafte Setzung entworfen, die sich kurzfristigen Trends und schneller Austauschbarkeit bewusst entzieht – Architektur als sammelbares Einzelstück, mit dem klaren Ziel zu bleiben, auch wenn anderes längst vergessen ist.
Mit der erneuten Aufnahme in die Auswahl der 30 besten Architekturbüros Deutschlands wird diese Haltung im aktuellen Architekturdiskurs deutlich sichtbar und zugleich international eingeordnet. Auf diesen Erfolg wurde in allen drei Büros von Philipp Architekten freudig angestoßen.