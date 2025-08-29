Ohne Schönheit kein Erfolg: Warum Ästhetik Unternehmen durch den Wandel trägt
Nur wer berührt und begeistert, setzt Maßstäbe im Zeitalter der Disruption
Schönheit als unterschätzter Wettbewerbsvorteil
Die These der BDA-Architektin ist provokant: Während sich Unternehmen auf Effizienz und kurzfristige Gewinne konzentrieren, übersehen sie einen entscheidenden Erfolgsfaktor – die Kraft der Schönheit. "Schöne Orte und Gebäude berühren Menschen in ihrem Innersten, schaffen inspirierende Atmosphären und bieten Freiraum zur Entfaltung", erklärt Philipp in Kapitel 6 "Die Renaissance der Schönheit – Manifest für eine 'schöne Zukunft'".
In einer Zeit, in der technologischer Fortschritt und volatile Märkte von Unternehmen ständige Anpassung verlangen, positioniert Anna Philipp Schönheit als unterschätzte, aber entscheidende Ressource. Sie positioniert sich als strategische Vordenkerin, indem sie ihr Engagement für die Schönheit als Erfolgsfaktor dem „blinden Fleck“ vieler Unternehmenslenker bewusst gegenüberstellt. Funktionalität und Rentabilität dominieren nach wie vor die Wirtschaftswelt. Philipp setzt dem mit ihrer Vision von Schönheit einen Kontrapunkt entgegen, der in klassischen betriebswirtschaftlichen und unternehmerischen Diskursen bislang kaum Beachtung findet.
Anna Philipp verkörpert damit eine seltene strategische Weitsicht: Sie erkennt Potenziale, wo andere Defizite sehen, und steht für eine Leadership, die die Kraft der Schönheit bewusst aus dem Schatten holt und als Motor für positiven und lebensbejahenden unternehmerischen Wandel etabliert.
Das interdisziplinäre Buchprojekt „Wandel mit Freude – Impulse für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen” ist im Rahmen des Zukunftszeichner-Netzwerks entstanden. Diese Plattform für B2B-Unternehmen in der digitalen Transformation wurde von Stefan Lingner initiiert. Das Buch ist seit dem 11. August 2025 im Handel erhältlich. Anna Philipps Beitrag verspricht wichtige Denkanstöße für alle, die die Zukunft aktiv und mit ästhetischem Anspruch gestalten wollen.
Zur Autorin: Praxiserprobte Expertise mit internationaler Anerkennung
Anna Philipp bringt mehr als 25 Jahre Erfahrung und eine beeindruckende Erfolgsbilanz mit: Ihre Arbeiten wurden mehrfach mit dem German Design Award, der Hugo Häring Auszeichnung, dem Iconic Award und dem best architects Preis gewürdigt. Internationale Architekturplattformen wie Architzer und Archello sowie das renommierte Magazin Häuser listen sie und ihr Architekturbüro regelmäßig unter den besten Architekten im deutschsprachigen Raum. Das Büro mit Standorten in Schloss Waldenburg, Frankfurt am Main und Zürich steht international für Architektur und Interior Design an der Schnittstelle von Kunst und Handwerk.