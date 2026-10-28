Neuer Podcast mit Anna Philipp: Nichts ist nachhaltiger als Schönheit
Musterländ, der Wirtschaftspodcast der Südwest Presse, war bei uns im Schloss Waldenburg zu Gast. Im Interview spricht Anna Philipp darüber, warum Schönheit die nachhaltigste Form des Bauens ist.
Nachhaltigkeit wird heute meist in Zahlen gemessen, in Energiebilanzen, Zertifikaten und der Herkunft von Materialien. Das halten wir für wichtig. Doch der entscheidende Faktor wird dabei übersehen: ob ein Gebäude Bestand hat und ob es auch in Jahrzehnten noch geschätzt, gewollt und bedeutsam ist. Ein ungeliebtes Gebäude wird abgerissen, wie gut seine Kennzahlen auch sind, und mit ihm geht die gesamte darin gebundene graue Energie verloren. Was Menschen dagegen berührt, wird gepflegt, vererbt und nach Generationen noch verteidigt. Denn niemand reißt ab, was er liebt. Schönheit ist das einzige Argument für Dauer, das keine Vorschrift braucht.
Deshalb beginnt Langlebigkeit für uns lange vor der Wahl des ersten Materials. Sie beginnt mit Proportion und mit Licht, mit der Geduld, eine Linie so lange zu zeichnen, bis sie stimmt, und mit einer handwerklichen Qualität, die ein Gebäude erhaltenswert macht. Schön zu bauen ist kein Luxus. Es ist die verantwortungsvollste Form des Bauens, die wir kennen.
Diese Haltung nennen wir Collectible Architecture. Wir planen jedes Haus als einzigartiges Werk mit dauerhaftem kulturellem Wert, als kuratiertes Gesamtkunstwerk aus Architektur, Interior und Landschaft. Unsere Häuser sollen geliebt und nicht bloß genutzt werden. So arbeiten wir von unseren Büros in Waldenburg, Frankfurt und Zürich aus im gesamten deutschsprachigen Raum und international.
Die vollständige Folge können Sie hier anhören.