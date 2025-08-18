Pfotenlieblinge: Rietberger Onlineshop verbindet Qualität mit aktivem Tierschutz

Mit „Pfotenlieblinge“ hat die Hundetrainerin und Hundehotel-Betreiberin Janine Eckelt einen Onlineshop für hochwertiges Hundezubehör gegründet. Das Besondere: Jede Bestellung unterstützt den von ihr ins Leben gerufenen Tierschutzverein Lebenshof Pfotenfreude, der bald Tieren in Not ein dauerhaftes Zuhause bieten soll.Im Sortiment von Pfotenlieblinge finden Hundehalter:innen handverlesene Produkte meist von kleineren, europäischen Manufakturen. Vieles ist handgemacht. Alle Artikel werden persönlich von der Hundetrainerin geprüft, um Langlebigkeit, Funktionalität und Komfort sicherzustellen. Damit hebt sich der Shop bewusst von Massenware ab – und verbindet Qualität mit einer klaren Mission: Tiere schützen, die sonst keine Chance mehr hätten. Das Sortiment umfasst besondere Stücke, die man nicht an jeder Ecke oder in großen Ketten findet – ausgewählt für Menschen, die Wert auf Individualität und Qualität legen.Der Lebenshof Pfotenfreude richtet sich an Hunde und andere Tiere, die aufgrund von Alter, Krankheit oder schwieriger Vorgeschichte kaum mehr vermittelbar sind. Ziel ist es, ihnen einen Ort voller Fürsorge und Sicherheit zu geben. Der Verein befindet sich aktuell in der Planungs- und Finanzierungsphase und sucht ein geeignetes Anwesen, das den Bedürfnissen der Tiere gerecht wird. Der Tierschutzverein ist als gemeinnützig anerkannt.„Der Lebenshof ist mein Versprechen an Tiere, die oft übersehen werden“, erklärt Gründerin Janine Eckelt. „Mit Pfotenlieblinge möchte ich eine Möglichkeit geschaffen, mein Engagement langfristig zu finanzieren und gleichzeitig Hundehalter:innen hochwertige Produkte anzubieten.“Die Verbindung von E-Commerce und Tierschutz ist ungewöhnlich – und macht das Projekt für Tierfreunde wie auch für die Region besonders interessant. Während das Engagement lokal im Kreis Gütersloh verwurzelt ist, sorgt der Onlineshop für Reichweite weit über die Region hinaus.Die „Neue Westfälische“ berichtete bereits über Hundehotel & das Tierschutzprojekt Lebenshof Pfotenfreude