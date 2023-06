Mit fast 30 Jahren Pflegeerfahrung: Pflegeprofi24 sucht neue Pflegedienstleitung in Karlsruhe

Gründer Michael Huber sucht eine engagierte PDL, die seinen Pflegedienst nach vorne bringt!

Die Pflegebranche steht vor zahlreichen Herausforderungen, doch das Unternehmen Pflegeprofi24 hat sich seit seiner Gründung vor knapp 30 Jahren erfolgreich etabliert. Michael Huber, Geschäftsführer von Pflegeprofi24, hat mit seinem einzigartigen Konzept und Fokus auf Qualität den ambulanten Pflegedienst zu einem führenden Anbieter in Karlsruhe gemacht.



Eine Gründung, die Veränderung bedeutete



Huber, der bereits in jungen Jahren von der Gesundheitsbranche fasziniert war, absolvierte eine Ausbildung zum Rettungssanitäter und gründete später mit Freunden seinen eigenen Pflege- und Rettungsdienst. Die Gründung der Pflegeprofi24 GmbH markierte einen Neuanfang und brachte eine Veränderung in der Branche. Michael Huber erklärte: "Eine große Herausforderung war natürlich die Konkurrenz. Aber wir haben etwas, was andere nicht haben: Unser ganzheitliches Konzept ist einfach einzigartig und überschattet alles."



Qualität an erster Stelle



Von Anfang an legte Pflegeprofi24 großen Wert auf qualitativ hochwertige Versorgung, Wertschätzung und das Wohlbefinden der Patienten. Das Unternehmen verzeichnete ein stetiges Wachstum, aber mit der steigenden Anzahl an Patienten kam auch eine Herausforderung: Die Aufrechterhaltung der Versorgungsqualität wurde schwieriger. Michael Huber traf eine Entscheidung und reduzierte bewusst die Anzahl der Patientenn und des Teams, um die hohe Qualität weiterhin zu gewährleisten.



Ein Pflegedienst mit wirklich fairer Bezahlung



"Pflegeprofi24 ist nicht mehr rund um die Uhr erreichbar, legt dafür mehr Wert auf Qualität", erklärt Huber. In den letzten 20 Jahren hat sich das Unternehmen auf Grund- und Behandlungspflege spezialisiert und haushaltsnahe Dienstleistungen integriert, um eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten. Dabei wird jedoch auch deutlich, dass gute Pflege ihre Kosten hat. Michael Huber betont, dass er von Anfang an großen Wert darauf gelegt hat, seine Mitarbeiter fair zu bezahlen. Die Einführung der Tariftreue in der Branche bestätigte ihn darin, dass die bisherige Bezahlung bei Pflegeprofi24 bereits überdurchschnittlich war.



Engagierte Pflegedienstleitung aus Karlsruhe gesucht!



Die Stabilität und Weiterentwicklung des Teams von Pflegeprofi24 liegen Michael Huber am Herzen. Um dies zu gewährleisten, wurde eine eigene Akademie zur Aus- und Weiterbildung ins Leben gerufen. Michael Huber betonte: "Durch Corona ist diese ein bisschen kollabiert, aber es soll definitiv wieder aufgenommen und ausgebaut werden." Zudem sucht Pflegeprofi24 derzeit eine motivierte Pflegedienstleitung im Raum Karlsruhe, die Eigeninitiative und positive Energie mitbringt.



Michael Huber blickt zuversichtlich in die Zukunft und ist überzeugt, dass Pflegeprofi24 gesund und stabil bleiben wird. Er plant, sich bald in den Ruhestand zu verabschieden und möchte sicherstellen, dass das Unternehmen auch weiterhin erfolgreich geführt wird. Qualität steht dabei nach wie vor im Fokus.