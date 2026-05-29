UNESCO-Welterbetag 2026 in den Pfahlbauten Unteruhldingen am Bodensee
Gemeinsam für Frieden und Verständigung!
Wann: Sonntag den 7. Juni 2026
Wo: Pfahlbaumuseum Unteruhldingen, Bodensee
Der UNESCO-Welterbetages 2026 steht unter dem Motto Gemeinsam für Frieden und Verständigung, womit er den Grundgedanken der UNESCO aufgreift: gemeinsam das Kulturerbe der Menschheit erhalten, um so die Verständigung und den Frieden zwischen den verschiedenen Kulturen zu fördern.
Wie wichtig das Miteinander bereits in der Stein- sowie in der nachfolgenden Bronzezeit war, darüber informiert der Pfahlbauer Uhldi, einer der mit Abstand ältesten Mitarbeiter im Pfahlbaumuseum Unteruhldingen. So wäre es beispielsweise kaum möglich gewesen, Kupfer und Zinn oder sogar Bernstein über viele tausend Kilometer bis in das Weltkulturerbe der mitteleuropäischen Pfahlbauten zu transportieren, hätte es nicht Menschen gegeben, die den friedlichen Austausch dem Raubüberfall vorzogen. Uhldi ist an diesem Tag im neuen ENTDECKER PARCOURS des Museums anzutreffen, wo er sein Wissen um die Vorgeschichte mittels praktischer Vorführungen (zum Beispiel, wie man in der Steinzeit Feuer machte) und lebendiger Erzählungen an das Publikum weitergibt.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist im Eintrittspreis in das Museum enthalten.
Weitere Informationen: https://www.pfahlbauten.de/veranstaltungen/