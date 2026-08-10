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Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee Strandpromenade 6 88690 Unteruhldingen, Deutschland http://www.pfahlbauten.de
Ansprechpartner:in Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee +49 7556 928900
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Schatzsuche in den Pfahlbauten

Der Schatz der Pfahlbauer 4 – Uhldi jagt Dr. Nein

(lifePR) (Unteruhldingen, )
Verflixt! Kaum dass Steinzeitmann Uhldi die von ihm im letzten Jahr vor einem hungrigen Biber verstecken Süßigkeiten wiedergefunden hat, droht neue Gefahr in Form des hinterlistigen Zuckerbarons "Dr. Nein"...

Zwar konnte Uhldi seinen Süßkram (erneut) rechtzeitig verstecken, doch kann er ihn nun nicht wiederfinden. Schlimmer noch, Uhldi ist gerade außer Haus und macht Urlaub, während Dr. Nein den Pfahlbauten Tag um Tag näher kommt. Könnt ihr Uhldi helfen und seine Süßigkeiten noch vor Dr. Nein finden?

Wenn ihr es schafft und die Leckereien im Zuge einer spannenden Schatzsuche durch die gesamte Museumsanlage an Land und auf(!) dem Wasser wiedergefunden habt, so zeigt sich Uhldi bestimmt bereit, die eine oder andere Süßigkeit abzugeben! ;-)

Wann: Freitag den 14. August 2026, von 14-16 Uhr

Wo: Pfahlbaumuseum Unteruhldingen

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, sichert euch daher schnell einen Platz! Mindestalter 6 Jahre.

Eine Anmeldung ist unter https://pfahlbauten.ticketfritz.de möglich.

Weitere Informationen findet ihr hier oder unter ww.pfahlbauten.de.

Das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen am Bodensee ist das älteste prähsitorische Freilichtmuseum Deutschlands. Nach dem Besuch der neu eröffneten Museumshalle mit den UNESCO-Originalfunden gelangen die Gäste in die Multimediashow ARCHAEORAMA, in der sie an einem virtuellen Tauchgang zu den Pfahlbauten im Bodensee teilnehmen. Im Anschluss gelangt man in die Dörfer aus der Stein- und Bronzezeit, immer mit großartigem Seepanorama. Hier werden vergangene Abschnitte der Menschheitsgeschichte und unterschiedliche Lebensformen aus drei Jahrtausenden lebendig. Weiter geht es im ENTDECKER PARCOURS für Familien, in dem Experimentalarchäologen in die Techniken der Steinzeit und Bronzezeit vor über 6.000 Jahren einführen. Am Ende des Rundgangs dürfen die eigenen Kenntnisse über die Pfahlbauer im Obergeschoss der Museumshalle vertieft werden.
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