Rotary unterstützt Jugendarbeit der Pfahlbauten
Vergünstigte Tickets für neu eröffneten ENTDECKER PARCOURS!
Die Spende des Rotary-Clubs hat diese neue Vermittlungseinheit mit kindgerechter Sprache und Szenografie erst möglich gemacht und verfolgt damit den Willen der Stifterin, der die Jugendförderung im Kreis stets ein großes Anliegen war – so Museumsdirektor Prof. Dr. Schöbel.
Diese Fördermaßnahme reiht sich ein in weitere Beihilfen, die der Überlinger Service-Club für die Wiestor-Schule in Überlingen oder die Gemeinschaftsschule in Salem durch seine Kulturstiftungen aktuell unternommen hat. Gewaltprävention, Vermittlung von Lehrstellen für den Berufseinstieg, Unterstützung von psychologischer Beratung bei Schulkonflikten waren Förderthemen der jüngsten Zeit.
Jetzt ist eine Verbesserung bei pädagogisch-wissenschaftlichen Angeboten im Pfahlbaumuseum zustande gekommen, die nachhaltig den Bildungsauftrag des Museums über die Zeit der Pfahlbauer am See unterstützt.
Zusätzlich ist eine beschränkte Anzahl erheblich vergünstigter Tickets für Kinder für einen Besuch im Entdecker-Parcours während der Pfingstferien unter „online Tickets“ auf der Website des Museums eingestellt worden. Diese können nach dem Windhundprinzip geordert werden.
Wir freuen uns sehr, dass dadurch unser Auftrag als Museum für Bildung und Wissenschaft so großzügig unterstützt wird – so die Museumsleitung.