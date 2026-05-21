Rotary unterstützt Jugendarbeit der Pfahlbauten

Der am 21. Mai neu eröffnete ENTDECKER PARCOURS für Familien in den Pfahlbauten von Unteruhldingen wurde aus Mitteln der Krystine Sulger Stiftung mit 5000 Euro durch den Rotary Club Überlingen unterstützt. Ziel ist die Förderung insbesondere von Kindern, die im ältesten Freilichtmuseum Deutschlands an die frühe Geschichte des Bodensees zur Stein- und Bronzezeit vor 5000 Jahren herangeführt werden sollen. Zwei Dutzend Info- und Mitmachstationen im malerischen Ufergelände ergänzen zukünftig den Rundgang durch das Neue Museum und die Pfahlbauten auf dem See und machen so den Besuch zu einem unvergesslichen Erlebnis.



Die Spende des Rotary-Clubs hat diese neue Vermittlungseinheit mit kindgerechter Sprache und Szenografie erst möglich gemacht und verfolgt damit den Willen der Stifterin, der die Jugendförderung im Kreis stets ein großes Anliegen war – so Museumsdirektor Prof. Dr. Schöbel.



Diese Fördermaßnahme reiht sich ein in weitere Beihilfen, die der Überlinger Service-Club für die Wiestor-Schule in Überlingen oder die Gemeinschaftsschule in Salem durch seine Kulturstiftungen aktuell unternommen hat. Gewaltprävention, Vermittlung von Lehrstellen für den Berufseinstieg, Unterstützung von psychologischer Beratung bei Schulkonflikten waren Förderthemen der jüngsten Zeit.



Jetzt ist eine Verbesserung bei pädagogisch-wissenschaftlichen Angeboten im Pfahlbaumuseum zustande gekommen, die nachhaltig den Bildungsauftrag des Museums über die Zeit der Pfahlbauer am See unterstützt.



Zusätzlich ist eine beschränkte Anzahl erheblich vergünstigter Tickets für Kinder für einen Besuch im Entdecker-Parcours während der Pfingstferien unter „online Tickets“ auf der Website des Museums eingestellt worden. Diese können nach dem Windhundprinzip geordert werden.



Wir freuen uns sehr, dass dadurch unser Auftrag als Museum für Bildung und Wissenschaft so großzügig unterstützt wird – so die Museumsleitung.

(lifePR) (