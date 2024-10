Herbststimmung genießen in den Pfahlbauten und Winteröffnungszeiten!

Die Pfahlbauten von Unteruhldingen sind während der Herbstferien noch täglich sowie an den Wochenenden vom 10. bis 30. November geöffnet.Besuchen Sie unser gerade eröffnetes, mit ARCHAEORAMA-Kinoshow und den Sonderausstellungen „Spuren der Pfahlbauer“ und „Rätsel der Pfahlbauer“.Tipp:Ein besonderes Erlebnis sind die Pfahlbauten am ruhigen, herbstlichen Bodensee. Genießen Sie die besondere Stimmung.Bis Sonntag, 3. November, beginnt die Abendführung täglich um 17.00 Uhr, an den darauffolgenden Wochenenden (bis Samstag, 30. November) um 16.00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.Bei einem geführten 30-minütigen Rundgang erfahren Sie alles Wichtige zum Leben der Menschen vor 3000 bis 6000 Jahren.Für Gruppen ab 15 Personen sind von Montag bis Freitag auch Führungen nach Voranmeldung möglich.Weitere Informationen: