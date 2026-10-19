Herbstferien für die ganze Familie in den Pfahlbauten Unteruhldingen

Vom 26. bis zum 30. Oktober 2026 bietet dasein reichhaltigesAm Montag, Dienstag und Freitag um jeweils 11:00 und 14:00 Uhr nimmt ein Pfahlbauer der Bronzezeitmit in seine Welt. Hier lernen Klein und Groß, wie sich die Menschen vor über 3.000 Jahren ernährten, warum sie überhaupt in hölzernen Pfahlbauten auf dem Wasser lebten und wie sie ihren Alltag bestritten. Vom Hüten der Schafe und Ziegen, über das Fangen von Fischen oder das Schnitzen von Holzflöten, hier erleben Gäste Geschichte zum Anfassen.Am Mittwoch und Donnerstag geht es im Zuge derum jeweils 10:00 und 14:00 Uhr zurück in die Steinzeit. Los geht es mit einer Führung durch das Neue Museum und die Freilichtanlage auf dem See. Hier erfahren Großeltern und Enkelkinder, wie die Menschen der Jungsteinzeit vor 6.000 Jahren gelebt haben. Im Anschluss haben Jung und Alt die Wahl, ob sie einen schicken Lederbeutel für ihr ganz persönliches Feuermachset oder eine bunte Perlenkette aus Stein, Holz und Schneckenhäusern herstellen wollen.Eine Anmeldung für die Ferienangebote des Museums ist online untermöglich.Montag den 26. bis Freitag den 30. Oktober 2026Pfahlbaumuseum UnteruhldingenWeitere Informationen unterDie Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands. Hier erwartet die Gäste eine Reise durch 10.000 Jahre Geschichte. Nach dem Besuch der Museumshalle mit den Originalfunden aus dem UNESCO-Weltkulturerbe gelangt man in die Multimediashow ARCHAEORAMA, in der man an einem virtuellen Tauchgang zu den Pfahlbauten im Bodensee teilnimmt. Im Anschluss locken die Dörfer aus der Stein- und Bronzezeit mit ihrem großartigen Seepanorama. Vergangene Abschnitte der Menschheitsgeschichte und unterschiedliche Lebensformen aus drei Jahrtausenden werden lebendig. Weiter geht es in den ENTDECKER PARCOURS für Familien, in dem zahlreiche Mitmachstationen und ein Pfahlbaukino in die Techniken von damals einführen.