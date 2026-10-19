Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1076747

Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee Strandpromenade 6 88690 Unteruhldingen, Deutschland http://www.pfahlbauten.de
Ansprechpartner:in Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee +49 7556 928900
Logo der Firma Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee

Herbstferien für die ganze Familie in den Pfahlbauten Unteruhldingen

Kreatives Gestalten wie in der Steinzeit und Zeitreisen in die Bronzezeit

(lifePR) (Unteruhldingen, )
Vom 26. bis zum 30. Oktober 2026 bietet das Pfahlbaumuseum in Unteruhldingen am Bodensee ein reichhaltiges Ferienangebot:

Am Montag, Dienstag und Freitag um jeweils 11:00 und 14:00 Uhr nimmt ein Pfahlbauer der Bronzezeit Familien mit in seine Welt. Hier lernen Klein und Groß, wie sich die Menschen vor über 3.000 Jahren ernährten, warum sie überhaupt in hölzernen Pfahlbauten auf dem Wasser lebten und wie sie ihren Alltag bestritten. Vom Hüten der Schafe und Ziegen, über das Fangen von Fischen oder das Schnitzen von Holzflöten, hier erleben Gäste Geschichte zum Anfassen.

Am Mittwoch und Donnerstag geht es im Zuge der „Großelterntage“ um jeweils 10:00 und 14:00 Uhr zurück in die Steinzeit. Los geht es mit einer Führung durch das Neue Museum und die Freilichtanlage auf dem See. Hier erfahren Großeltern und Enkelkinder, wie die Menschen der Jungsteinzeit vor 6.000 Jahren gelebt haben. Im Anschluss haben Jung und Alt die Wahl, ob sie einen schicken Lederbeutel für ihr ganz persönliches Feuermachset oder eine bunte Perlenkette aus Stein, Holz und Schneckenhäusern herstellen wollen.

Eine Anmeldung für die Ferienangebote des Museums ist online unter https://pfahlbauten.ticketfritz.de möglich.

Wann: Montag den 26. bis Freitag den 30. Oktober 2026

Wo: Pfahlbaumuseum Unteruhldingen

Weitere Informationen unter www.pfahlbauten.de.

Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands. Hier erwartet die Gäste eine Reise durch 10.000 Jahre Geschichte. Nach dem Besuch der Museumshalle mit den Originalfunden aus dem UNESCO-Weltkulturerbe gelangt man in die Multimediashow ARCHAEORAMA, in der man an einem virtuellen Tauchgang zu den Pfahlbauten im Bodensee teilnimmt. Im Anschluss locken die Dörfer aus der Stein- und Bronzezeit mit ihrem großartigen Seepanorama. Vergangene Abschnitte der Menschheitsgeschichte und unterschiedliche Lebensformen aus drei Jahrtausenden werden lebendig. Weiter geht es in den ENTDECKER PARCOURS für Familien, in dem zahlreiche Mitmachstationen und ein Pfahlbaukino in die Techniken von damals einführen.
Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.