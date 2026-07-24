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Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee Strandpromenade 6 88690 Unteruhldingen, Deutschland http://www.pfahlbauten.de
Ansprechpartner:in Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee +49 7556 928900
Logo der Firma Pfahlbaumuseum Unteruhldingen Bodensee

Familienführung – Familien-Zeitreise in die Bronzezeit

Geschichte zum Anfassen in den Pfahlbauten Unteruhldingen am Bodensee

(lifePR) (Unteruhldingen, )
Ein Pfahlbauer nimmt Sie mit in seine Welt. Entdecken Sie, wie die Kinder der Bronzezeit ihren Alltag bestritten – vom Hüten der Schafe, über das Fangen von Fischen, bis hin zum Schnitzen von Holzflöten. Reisen Sie mit Ihrer Familie 3.000 Jahre in die Vergangenheit und erleben Sie Geschichte zum Anfassen!

Wann? Montag den 27. bis Freitag den 31. Juli 2026, jeweils um 11:00 und 14:30 Uhr

Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, sichern Sie sich daher schnell einen Platz!

Eine Anmeldung ist unter https://pfahlbauten.ticketfritz.de möglich.

Weitere Informationen unter www.pfahlbauten.de.

Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands. Hier erwartet die Gäste eine Zeitreise über 10.000 Jahre Geschichte. Nach dem Besuch der Museumshalle mit den Originalfunden aus dem UNESCO-Weltkulturerbe gelangt man in die Multimediashow ARCHAEORAMA, in der man an einem virtuellen Tauchgang zu den Pfahlbauten im Bodensee teilnimmt. Im Anschluss locken die Dörfer aus der Stein- und Bronzezeit mit ihrem großartigen Seepanorama. Vergangene Abschnitte der Menschheitsgeschichte und unterschiedliche Lebensformen aus drei Jahrtausenden werden lebendig. Weiter geht es in den ENTDECKER PARCOURS mit Pfahlbaukino, in dem Experimentalarchäologen in die Techniken des Hausbaus von damals einführen.
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