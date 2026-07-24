Familienführung – Familien-Zeitreise in die Bronzezeit
Geschichte zum Anfassen in den Pfahlbauten Unteruhldingen am Bodensee
Wann? Montag den 27. bis Freitag den 31. Juli 2026, jeweils um 11:00 und 14:30 Uhr
Die Teilnehmeranzahl ist begrenzt, sichern Sie sich daher schnell einen Platz!
Eine Anmeldung ist unter https://pfahlbauten.ticketfritz.de möglich.
Weitere Informationen unter www.pfahlbauten.de.
Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands. Hier erwartet die Gäste eine Zeitreise über 10.000 Jahre Geschichte. Nach dem Besuch der Museumshalle mit den Originalfunden aus dem UNESCO-Weltkulturerbe gelangt man in die Multimediashow ARCHAEORAMA, in der man an einem virtuellen Tauchgang zu den Pfahlbauten im Bodensee teilnimmt. Im Anschluss locken die Dörfer aus der Stein- und Bronzezeit mit ihrem großartigen Seepanorama. Vergangene Abschnitte der Menschheitsgeschichte und unterschiedliche Lebensformen aus drei Jahrtausenden werden lebendig. Weiter geht es in den ENTDECKER PARCOURS mit Pfahlbaukino, in dem Experimentalarchäologen in die Techniken des Hausbaus von damals einführen.