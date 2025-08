Die Pfahlbauten Unteruhldingen präsentieren: Geniale Techniken der Stein- und Bronzezeit

„Wie haben die das damals nur gemacht?“ Eine Frage, die man sich angesichts unglaublicher Großbauprojekte wie den Pyramiden, Stonehenge oder den römischen Aquädukten des Öfteren stellt. Doch auch abseits solch bekannter Touristenmagnete gibt es Faszinierendes über das Leben vergangener Generationen zu entdecken! Hätten Sie zum Beispiel gewusst, wie man in der Jungsteinzeitschlug? Oder wie viel Aufwand, Fachwissen und Fingerspitzengefühl diebenötigte, wie man es in den bis zu 6.000 Jahren alten Pfahlbauten Mitteleuropas gefunden hat? Oder was einist und wie er funktioniert? All das – und noch einiges mehr – können Sie und Ihre Familie in den Pfahlbauten Unteruhldingen am Bodensee aus erster Hand erfahren. Hier präsentieren dievom 11. bis zum 15. August wie man in Stein- und Bronzezeit Stoffe und Kleider sowie ein wärmendes Feuer herstellte: Live, mit authentischem Material und wie vor vielen tausend Jahren!„Der erste Funke – Feuermachen wie in der Steinzeit“, mit Jasmin Hossner„Wer webt, muss spinnen – Textilhandwerk der Pfahlbauer“, mit Rebecca RiegertMontag 11. August bis Freitag 15. AugustPfahlbauten Unteruhldingen (Steinzeit-Parcours)Die Pfahlbauten Unteruhldingen sind das älteste archäologische Freilichtmuseum Deutschlands. Ihr Besuch beginnt in der Halle des Neuen Museums. Die beeindruckende Holzkonstruktion ist Besucherzentrum und Ausstellungshalle zugleich. Im Erdgeschoss folgen Sie den „Spuren der Pfahlbauer“ und entdecken Originalfunde der Stein- und Bronzezeit. Wie die Wissenschaft den Bodensee seit über 100 Jahren erforscht wird ebenso verdeutlicht wie die Bedeutung des UNESCO-Weltkulturerbes Pfahlbauten. In der Erzählmaschine „ARCHAEORAMA“ begleiten Sie die Taucharchäologen bei ihren Forschungen im Bodensee – ohne selbst nass zu werden. Danach begrüßen Sie unsere Guides zu einer kurzen Einführung zum Thema Pfahlbauten. Auf einem gut markierten Rundweg erreichen Sie die Häuser der Stein- und Bronzezeit, in denen Sie unser Museumspersonal über das Leben von damals informiert. Auch an Land gibt es viel zu sehen und zu entdecken – etwa im Steinzeitparcours mit seinen vielfältigen Mitmach-Angeboten.