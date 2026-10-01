Pariser Automobilsalon 2026: PEUGEOT präsentiert sein neues Standkonzept

Neues, modulares Standkonzept spiegelt die Markenwerte Fahrerlebnis , französisches Charisma und Zukunftsfähigkeit wider und soll künftig bei jeder internationalen, nationalen und regionalen Veranstaltung zum Einsatz kommen.

PEUGEOT präsentiert auf einer Fläche von 1.300 m 2 unter anderem seine gesamte Modellpalette, sein neuestes Serienmodell und zwei Konzeptfahrzeuge, die in Paris Weltpremiere feiern.

PEUGEOT lädt zur Pressekonferenz am 12. Oktober um 10:10 Uhr am PEUGEOT Stand in Halle 4 ein.

Zukunft und Innovation: Ein Raum für Erlebnisse

Performance und Motorsport: Fahrvergnügen steht im Zentrum des Messeauftritts

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Serienmodelle: Ein Lichtpfad durch die gesamte Modellpalette

DRIVING SENSATIONS (Fahrerlebnis): Erlebbar durch den unmittelbaren Kontakt zu den Fahrzeugen und das Entdecken innovativer Technologien, die den Fahrspaß neu definieren.

FRENCH CHARISMA (Französisches Charisma): Spürbar in der kühnen Architektur, einer ausdrucksstarken Ästhetik und einer Präsentation, die Eleganz mit Emotion verbindet.

DESIGNED TO LAST (Zukunftsfähigkeit): Verkörpert durch ein hochwertiges, modulares Baukonzept, das flexibel an verschiedenste Veranstaltungstypen angepasst und weltweit eingesetzt werden kann.

Auf dem Pariser Automobilsalon 2026 enthüllt PEUGEOT mehr als nur einen neuen Messestand: PEUGEOT präsentiert eine neuartige Form der Markeninszenierung, die die Unternehmenswelt lebendig werden lässt und für die Besucherinnen und Besucher erlebbar macht. Das neue Konzept wird künftig zur weltweiten Signatur von PEUGEOT bei allen großen internationalen, nationalen und regionalen Veranstaltungen. Dahinter steht der Anspruch, ein emotionales Markenerlebnis zu schaffen, das die Neugier weckt und den Besucherinnen und Besuchern die Produkte, Innovationen und die Zukunftsvision von PEUGEOT näherbringt.Der modular aufgebaute Stand in Halle 4 der Paris Expo Porte de Versailles erstreckt sich über eine Fläche von fast 1.300 m². Das Konzept gliedert sich in mehrere klar definierte Bereiche. Jeder von ihnen wird von einer imposanten schwarzen Konstruktion überspannt, die den jeweiligen Raum einfasst, für eine einprägsame visuelle Identität sorgt und den Blick auf die ausgestellten Fahrzeuge lenkt.Im Zentrum des Messestands inszenieren zwei speziell gestaltete Bereiche die neuesten Modelle auf Podien mit immersiven Boxen.Dem am 12. November 2025 erstmals gezeigte PEUGEOT POLYGON Concept wird ein eigenes Areal gewidmet. Zwei integrierte Hypersquare®-Simulatoren bieten den Besuchern die Möglichkeit, eine neuartige, intuitive und agile Art des Fahrens zu testen und die Innovation des PEUGEOT i-Cockpit® zu erleben.Auch sportlicher Fahrspaß steht im Mittelpunkt. Dort steht der neue PEUGEOT E-208 GTi (Energieverbrauch PEUGEOT E-208 GTi: 16,0-17,2 kWh/100 km; CO-Emission 0 g/km; CO-Klasse: A.) Seite an Seite mit seinem Vorgängermodell – eine Begegnung, die das sportliche Erbe der Löwenmarke mit ihrer zukunftsweisenden Interpretation von Performance vereint. Zudem unterstreicht ein weiterer Ausstellungsbereich das Engagement von PEUGEOT in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft. Das dort gezeigte Hypercar PEUGEOT 9X8 verkörpert die Qualitätsansprüche, die Innovationskraft und die technische Expertise von PEUGEOT SPORT auf den anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt.Ein breit angelegter Lichtpfad verbindet die verschiedenen Themenbereiche miteinander und leitet das Publikum durch die gesamte Modellpalette von PEUGEOT – von den Modellen 208, 2008, 308 und 308 SW über den 408 bis hin zu den SUV-Modellen 3008 und 5008.Die Inszenierung schafft eine Kontinuität zwischen den Konzeptfahrzeugen, den High-Performance-Modellen und den Serienfahrzeugen und bietet so eine klare und geschlossene Interpretation der Welt von PEUGEOT.Das neue Standkonzept macht die zentralen Säulen der Markenidentität greifbar:Die offizielle Pressekonferenz von PEUGEOT findet am 12. Oktober 2026 um 10:10 Uhr statt. Für das breite Publikum ist der Messestand in Halle 4 der Paris Expo Porte de Versailles vom 13. bis 18. Oktober 2026 geöffnet.Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.