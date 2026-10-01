Pariser Automobilsalon 2026: PEUGEOT präsentiert sein neues Standkonzept

- Neues, modulares Standkonzept spiegelt die Markenwerte Fahrerlebnis, französisches Charisma und Zukunftsfähigkeit wider und soll künftig bei jeder internationalen, nationalen und regionalen Veranstaltung zum Einsatz kommen.
- PEUGEOT präsentiert auf einer Fläche von 1.300 m2 unter anderem seine gesamte Modellpalette, sein neuestes Serienmodell und zwei Konzeptfahrzeuge, die in Paris Weltpremiere feiern.
- PEUGEOT lädt zur Pressekonferenz am 12. Oktober um 10:10 Uhr am PEUGEOT Stand in Halle 4 ein.
Drei Erlebniswelten führen durch die Welt von PEUGEOT
- Zukunft und Innovation: Ein Raum für Erlebnisse
Im Zentrum des Messestands inszenieren zwei speziell gestaltete Bereiche die neuesten Modelle auf Podien mit immersiven Boxen.
Dem am 12. November 2025 erstmals gezeigte PEUGEOT POLYGON Concept wird ein eigenes Areal gewidmet. Zwei integrierte Hypersquare®-Simulatoren bieten den Besuchern die Möglichkeit, eine neuartige, intuitive und agile Art des Fahrens zu testen und die Innovation des PEUGEOT i-Cockpit® zu erleben.
- Performance und Motorsport: Fahrvergnügen steht im Zentrum des Messeauftritts
- Serienmodelle: Ein Lichtpfad durch die gesamte Modellpalette
Die Inszenierung schafft eine Kontinuität zwischen den Konzeptfahrzeugen, den High-Performance-Modellen und den Serienfahrzeugen und bietet so eine klare und geschlossene Interpretation der Welt von PEUGEOT.
Ein lebendiger Ausdruck der Markenwerte
Das neue Standkonzept macht die zentralen Säulen der Markenidentität greifbar:
- DRIVING SENSATIONS (Fahrerlebnis): Erlebbar durch den unmittelbaren Kontakt zu den Fahrzeugen und das Entdecken innovativer Technologien, die den Fahrspaß neu definieren.
- FRENCH CHARISMA (Französisches Charisma): Spürbar in der kühnen Architektur, einer ausdrucksstarken Ästhetik und einer Präsentation, die Eleganz mit Emotion verbindet.
- DESIGNED TO LAST (Zukunftsfähigkeit): Verkörpert durch ein hochwertiges, modulares Baukonzept, das flexibel an verschiedenste Veranstaltungstypen angepasst und weltweit eingesetzt werden kann.
1 Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.