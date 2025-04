PEUGEOT zur beliebtesten Marke der Franzosen in der Kategorie „Autohersteller“ gewählt

PEUGEOT wurde in einer aktuellen Studie von OpinionWay* zum beliebtesten Automobilhersteller der Franzosen gewählt. Diese Auszeichnung spiegelt das Engagement der Teams von PEUGEOT wider, die die Werte der Marke verkörpern.



Diese Anerkennung in Frankreich, einem Schlüsselmarkt für PEUGEOT, zeigt das positive Image der Marke in diesem Land. Das Ergebnis ist ein Resultat der Arbeit, die die Teams von PEUGEOT in den letzten Jahren sowohl für die Marke als auch für ihre Produkte geleistet haben.



Der Erfolg spiegelt sich auch in den Verkaufsergebnissen der jüngsten Modelle von PEUGEOT wider, insbesondere des PEUGEOT E-3008 und des PEUGEOT E-5008, die beide eine starke Performance aufweisen.



Alain Favey, CEO von PEUGEOT, erklärte: „Die Wahl zur beliebtesten Automarke der Franzosen ist für uns eine große Ehre. Diese Auszeichnung belohnt die ständigen Bemühungen unserer Teams, Fahrzeuge anzubieten, die Design, Innovation und Qualität vereinen. Das Jahr 2025 wird ein Jahr der Performance sein und mit unserer kompletten Produktpalette und den Erfolgen des PEUGEOT E-3008 und E-5008 sowie dem Vertrauen der Franzosen glauben wir, dass wir alle Voraussetzungen für den Erfolg haben.“



* PEUGEOT steht ganz oben auf dem Siegertreppchen laut der OpinionWay-Studie, die mit einer für die französische Bevölkerung ab 18 Jahren repräsentativen Stichprobe von 1.032 Personen durchgeführt wurde, die höchste Anzahl an „Likes“ erhalten hat. Die Interviews wurden vom 19. bis 21. März 2025 durchgeführt.





(lifePR) (