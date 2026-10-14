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PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12) Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim, Deutschland http://www.peugeot.de
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PEUGEOT und ROSSIGNOL schließen Partnerschaft: Für mehr Fahrspaß auf der Straße und in den Bergen

(lifePR) (Rüsselsheim, )
  • Zwei französische Traditionsmarken vereint: PEUGEOT und ROSSIGNOL verbinden ihre Expertise auf der Grundlage gemeinsamer Werte wie Innovation, Leistung, Fahrvergnügen in jeder Kurve und französische Handwerkskunst.
  • Limitierte Editionen ab 2027: Aus der langfristigen Zusammenarbeit werden spezielle PEUGEOT Sondereditionen hervorgehen, die von der Welt des Bergsports inspiriert sind.
  • Erster Einblick auf dem Pariser Autosalon 2026: Der von den französischen Alpen inspirierte Stand der Löwenmarke macht die Partnerschaft erlebbar.
PEUGEOT und der französische Hersteller von Wintersportausrüstung ROSSIGNOL schließen sich zusammen, mit dem Ziel, durch Innovation, modernste Technologie, unverwechselbares Design und außergewöhnliche Handwerkskunst Begeisterung für Leistung und Fahrspaß zu wecken – ob auf der Straße oder auf der Skipiste. Einen ersten Einblick in die Partnerschaft bietet der Stand von PEUGEOT auf dem Pariser Autosalon 2026. Ab 2027 sind zudem limitierte Editionen beider Marken geplant.

Ein gemeinsames Ziel: Fahrspaß in jeder Kurve

Automobile Exzellenz und Bergsport sprechen eine gemeinsame Sprache: Bewegung, Fahrlinie, Kontrolle und Leistung.

PEUGEOT und ROSSIGNOL wollen in jeder Kurve für Fahrvergnügen sorgen, sei es auf der Straße oder im Schnee. ROSSIGNOL legt bei seinen Produkten höchsten Wert auf Präzision, Agilität und Sicherheit, um aufregende Erlebnisse zu schaffen. Bei PEUGEOT zeigt sich dieses Streben nach Fahrspaß in Fahrzeugen, die dynamische Leistung, fortschrittliche Technologie und Effizienz vereinen. Beste Beispiele sind der PEUGEOT E-3008 Dual Motor (Energieverbrauch: 17,4-18,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Klasse: A1) und der PEUGEOT E-5008 Dual Motor (Energieverbrauch: 18,4-19,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Klasse: A1).

Das Streben nach Leistung wird zudem von einem Bekenntnis zu zukunftsfähigen Innovationen angetrieben. Während PEUGEOT seinen Übergang zur Elektro- und Hybridmobilität beschleunigt, verbindet die gemeinsame Leidenschaft für Bewegung und Entdeckung die Welt des Automobil- und des Bergsports.

Limitierte Sondereditionen ab 2027

Ab 2027 planen beide Marken eine Reihe von Produkten in limitierter Auflage, darunter von der Bergwelt inspirierte Sondereditionen von PEUGEOT sowie exklusive Ski-, Bekleidungs- und Zubehörkollektionen von ROSSIGNOL.

Die Kreationen lassen sich von weiten Alpenlandschaften inspirieren und vereinen das Design-Know-how, die Innovationskraft und die Handwerkskunst beider Marken. Sie spiegeln ihre gemeinsame Vision von Leistung und Bewegung wider und werden Bergbegeisterte sowohl bei ihren sportlichen Aktivitäten als auch im Alltag begleiten.

Mit den limitierten Editionen legen die beiden Marken den Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit.

Der Pariser Autosalon als erste Bühne

Auf dem Pariser Autosalon 2026 bieten PEUGEOT und ROSSIGNOL einen ersten Einblick in ihre Partnerschaft mit einem immersiven, vom Après-Ski inspirierten Erlebnis. Fahrzeugpräsentationen, ROSSIGNOL-Ausrüstung, Unterhaltungsprogramm und Vorführungen ermöglichen Besucherinnen und Besuchern, die Verbindung beider Marken zu entdecken.

„PEUGEOT und ROSSIGNOL verbindet weit mehr als nur ihre französischen Wurzeln. Unsere Marken werden von derselben Kultur der Innovation, Leistung und Freude angetrieben. Diese Partnerschaft eröffnet spannende neue Möglichkeiten, unverwechselbare und inspirierende Erlebnisse zu schaffen und gleichzeitig unser weltweit anerkanntes Know-how zu präsentieren“, sagte Alain Favey, CEO von PEUGEOT.

„ROSSIGNOL bereitet sich auf sein 120-jähriges Jubiläum vor – wir sind stolz darauf, dieses neue Kapitel gemeinsam mit PEUGEOT aufzuschlagen. Unsere beiden Marken teilen tiefe französische Wurzeln und eine gemeinsame Kultur der Leistung und des Designs. Diese Zusammenarbeit unterstützt unsere Ambitionen im Bereich des Bergsports, sowohl im Winter als auch im Sommer. Gemeinsam wollen wir inspirierende Produkte und aufregende Erlebnisse schaffen und so mehr Menschen dazu ermutigen, die Berge zu entdecken, ihre Emotionen zu erleben und ihre vielen Vorzüge zu genießen“, sagte Vincent Wauters, CEO der ROSSIGNOL-Gruppe.

1 Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

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PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12)

PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken – von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Flair und Zukunftsfähigkeit. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2025 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und bietet eine vollständige Modellpalette von 12 Modellen an, darunter neun Pkw und drei leichte Nutzfahrzeuge. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* – ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt konsequent auf Innovation: ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und bietet ein verbessertes interaktives Fahrerlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 demonstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie – auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans.

* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter:

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