PEUGEOT mit zwei Weltpremieren auf dem Pariser Autosalon 2026

- Auf dem Pariser Autosalon 2026 präsentiert PEUGEOT drei Konzeptfahrzeuge, darunter zwei Weltpremieren: den PEUGEOT RCZ Vision* und den PEUGEOT E-T16 CONCEPT*. Alle drei verfügen über das revolutionäre Hypersquare®-Lenkrad und stellen Emotionen in den Mittelpunkt.
- Ein spektakuläres und immersives Erlebnis auf einem völlig neuen, 1.300 m² großen Messestand – mit täglichen Aktionen, die allen Besucherinnen und Besuchern offenstehen und die Leidenschaft von PEUGEOT erlebbar machen.
- PEUGEOT Performance über Generationen hinweg: Der neue PEUGEOT E-208 GTi (Energieverbrauch: 16,0-17,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Klasse: A1) steht neben dem legendären PEUGEOT 205 GTi und dem PEUGEOT 9X8 aus der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft.
- Die gesamte PEUGEOT Modellpalette vom 208 bis zum 5008 mit Elektro- und Hybridantrieben für jeden Bedarf.
- YouTube-Link zur PEUGEOT Pressekonferenz auf dem Messestand: PEUGEOT Pressekonferenz
Ein neues Standkonzept
Auf dem Pariser Autosalon 2026 enthüllt PEUGEOT ein völlig neues Standkonzept, das Fahrvergnügen, französisches Flair und die Zukunftsvision von PEUGEOT in Szene setzt.
Spektakulär, auf den ersten Blick erkennbar und konsequent immersiv: Das Architekturkonzept soll künftig zum Markenzeichen von PEUGEOT bei großen Automobilveranstaltungen werden. Es spiegelt den Anspruch wider, ein Markenerlebnis zu schaffen, das Emotionen weckt, Interesse entfacht und Besucherinnen und Besucher näher an die Produkte, Innovationen und die Vision von PEUGEOT heranführt.
Der neue Stand in Halle 4 erstreckt sich über fast 1.300 m² und präsentiert drei Erlebniswelten rund um PEUGEOT. Jede wird von einer übergreifenden schwarzen Konstruktion überspannt, die den jeweiligen Raum einfasst, ihm eine starke visuelle Identität verleiht und die Aufmerksamkeit auf die ausgestellten Fahrzeuge lenkt. Im Zentrum bringen die Konzeptfahrzeuge die Zukunftsvision von PEUGEOT zum Ausdruck. Gleich daneben wird sportliches Fahrvergnügen gefeiert: mit dem neuen E-208 GTi an der Seite seines legendären Vorgängers, dem 205 GTi, begleitet vom PEUGEOT 9X8, der in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft an den Start geht. Breite Gänge, gesäumt von einer Lichtspur, führen die Besucherinnen und Besucher schließlich durch die gesamte PEUGEOT Modellpalette.
Weitere Informationen zum neuen Standkonzept von PEUGEOT auf dem Pariser Autosalon finden Sie in der zugehörigen Pressemitteilung hier.
Aktionen für alle: die Leidenschaften von PEUGEOT erleben
Jeden Tag bietet der PEUGEOT Stand dem Publikum ein anderes Programm rund um Themen, die der Marke am Herzen liegen – mit einem Leitgedanken: die Leidenschaften von PEUGEOT entdecken und teilen.
Dienstag, 13. Oktober: Französische Handwerkskunst im Rampenlicht. Die zentrale Bühne verwandelt sich in eine interaktive Kreativwerkstatt, die die Partnerschaft zwischen PEUGEOT, den „Meilleurs Ouvriers de France“ (Beste Handwerker Frankreichs) und den „Meilleurs Apprentis de France“ (Beste Auszubildende Frankreichs) veranschaulicht.
Mittwoch, 14. Oktober: PEUGEOT und Stade Toulousain feiern 30 Jahre Partnerschaft. Der Tag steht im Zeichen der gemeinsamen Geschichte der Löwenmarke und des französischen Rugbyvereins. Auf dem Messestand treffen Vereinsverantwortliche und Spieler auf das Publikum und geben Autogramme.
Donnerstag, 15. Oktober: Reflexe testen mit PEUGEOT Sport. Besucherinnen und Besucher können ihre Reflexe bei Challenges testen, die vom Training professioneller Rennfahrerinnen und Rennfahrer inspiriert sind, und ihre Leistung mit der von PEUGEOT Sport Fahrern vergleichen – darunter Rennfahrerin Doriane Pin, die am Stand anwesend sein wird.
Freitag, 16. Oktober: Das französische Kino im Mittelpunkt. PEUGEOT liebt das Kino und rückt seine Partnerschaft mit dem Produzenten und Filmverleih Pathé in den Fokus: Besucherinnen und Besucher sind eingeladen, anlässlich von 100 Jahren Kino an mehreren interaktiven Spielen rund um den Film teilzunehmen, etwa an einem großen Musik- und Filmquiz.
Samstag, 17. Oktober: Das GTi-Erbe von PEUGEOT lebt weiter. Der Tag ist der Geschichte der PEUGEOT GTi-Modelle vom 205 bis zum neuen E-208 GTi gewidmet. Besucherinnen und Besucher können in zwei Fahrsimulatoren Platz nehmen und versuchen, die Zeiten zweier großer PEUGEOT GTi-Fans am Stand zu schlagen: Content Creator Etienne Moustache und Formel-1-Kommentator Julien Fébreau von Canal Plus.
Sonntag, 18. Oktober: eine Überraschung zum Abschluss des Pariser Autosalons: Am letzten Messetag erwartet die Besucherinnen und Besucher eine exklusive Enthüllung, die für eine völlig neue Atmosphäre am Stand sorgen wird.
Weitere Informationen zu den Aktionen von PEUGEOT auf dem Pariser Autosalon finden Sie in der zugehörigen Pressemitteilung hier.
Drei Konzeptfahrzeuge geben die Richtung für die Zukunft von PEUGEOT vor
Im Zentrum des PEUGEOT Auftritts auf dem Pariser Autosalon 2026 feiern der PEUGEOT E-T16 CONCEPT und der PEUGEOT RCZ Vision ihre Weltpremiere. Sie verkörpern zwei sich ergänzende Ausprägungen der Zukunft der Marke. Ergänzt wird die Zukunftsvision durch den bereits bekannten PEUGEOT POLYGON Concept*, der ebenfalls auf dem Messestand ausgestellt wird.
- PEUGEOT E-T16 CONCEPT: Eine Ikone neu erfunden
Der PEUGEOT E-T16 CONCEPT erfindet den kompakten Sportwagen für das Elektrozeitalter neu und verwandelt die Legende in ein beispielloses, futuristisches Erlebnis mit außergewöhnlichem Fahrvergnügen. Das hochtechnologische, gemeinsam mit PEUGEOT Sport entwickelte Konzeptfahrzeug vereint eine kraftvolle Raubtier-Statur, radikale und avantgardistische Eleganz, außergewöhnliche Fahrleistungen von 600 kW (816 PS) und eine Beschleunigung von 0 auf 300 km/h in 16 Sekunden sowie modernste Technologien, die die Instinkte schärfen.
Mit seiner Lichtsignatur und der neuen Generation des digitalen i-Cockpit® mit dem revolutionären Hypersquare®-Lenkrad bietet der PEUGEOT E-T16 CONCEPT den ultimativen Ausblick auf den nächsten PEUGEOT E-208.
Der PEUGEOT E-T16 CONCEPT begründet sein eigenes Segment, den „Hyperhatch“, und ist der leistungsstärkste PEUGEOT der Geschichte – lediglich übertroffen vom 208 T16 Pikes Peak-Prototypen, der 2013 beim Bergrennen des Pikes Peak International Hill Climb in Colorado, USA einen Rekord aufstellte.
- PEUGEOT RCZ Vision: eine emotionale Vision von Design und Technologie für die Zukunft von PEUGEOT
Der PEUGEOT RCZ Vision ist ein Markenmanifest, das Fahrvergnügen, Emotionen und französisches Flair in den Mittelpunkt der Innovationsstrategie stellt. Er steht für mutige, kompromisslose Kreativität.
PEUGEOT gestaltet die Zukunft, indem sich die Marke auf ihre Geschichte und ihr außergewöhnliches Erbe besinnt. Der PEUGEOT RCZ Vision ist der Nachfolger des legendären RCZ Coupés (2009-2015), eines mutigen Ausdrucks von Stil und Performance, der heute ein begehrtes Sammlerfahrzeug ist.
Der PEUGEOT RCZ Vision trägt die Designsprache „PEUGEOT Feline Future“ (auf Deutsch: „Katzenhafte Zukunft“) und interpretiert die DNA der Marke neu – mit einer futuristischen Vision voller Eleganz, Schlichtheit und Emotion.
Der PEUGEOT RCZ Vision führt Technologien ein, die für die PEUGEOT Modelle von morgen entwickelt wurden. Auf Basis der STLA One-Plattform kombiniert er eine gemeinsam mit Factorial Energy entwickelte Feststoffbatterie mit einer 1.000-V-Elektroarchitektur. Damit verkörpert er die Vision von PEUGEOT für eine leistungsstarke und effiziente Elektromobilität: mit 368 kW (500 PS), einer Reichweite von bis zu 600 km1 und einem Verbrauch von lediglich 11,5 kWh/100 km1 – ohne Abstriche beim Fahrvergnügen.
Der PEUGEOT RCZ Vision definiert das Erlebnis an Bord eines PEUGEOT neu, indem er Technologie intuitiver, ergonomischer und immersiver macht – insbesondere durch das Hypersquare®-Lenkrad und ein ausgeklügeltes PEUGEOT i-Cockpit® mit transparenten MicroLED-Displays.
- PEUGEOT POLYGON Concept: die nahe Zukunft
Dank des POLYGON Concept ist das PEUGEOT Hypersquare® greifbare Realität geworden: Besucherinnen und Besucher können die Vorteile und das einzigartige Fahrvergnügen dieser neuen Technologie selbst entdecken.
Das Hypersquare® ist mehr als nur eine neue Form: Es bringt eine neue Ergonomie des PEUGEOT i-Cockpit® sowie eine vollelektronische Fahrzeugsteuerung per Steer-by-Wire-Technologie, bei der die mechanische Verbindung zwischen den Rädern und dem Lenkrad entfällt. Die Kombination aus Hypersquare® und Steer-by-Wire sorgt für außergewöhnliche Reaktionsschnelligkeit und Präzision bei hohen Geschwindigkeiten, beispiellosen Komfort beim Rangieren und ein einzigartiges Gefühl von Hyper-Agilität.
Besucherinnen und Besucher des Pariser Autosalons können diese neue Art des Lenkens und das beispiellose Fahrvergnügen an zwei Hypersquare®-Simulatoren selbst erleben.
Der PEUGEOT POLYGON Concept führte zudem eine neue Interpretation der ikonischen Drei-Krallen-Lichtsignatur der Marke ein: Die horizontale Gestaltung bekräftigt die Identität von PEUGEOT kraftvoll und modern und betont zugleich die solide Straßenpräsenz des Fahrzeugs.
Über die neue Frontpartie hinaus gibt der POLYGON Concept einen Ausblick auf das Gesamtdesign künftiger PEUGEOT Modelle: reine, schlichte und geometrische Formen für eine katzenhaftere Haltung denn je.
Weitere Informationen zum PEUGEOT POLYGON Concept finden Sie in der zugehörigen Pressemitteilung hier.
Der neue PEUGEOT E-208 GTi im Mittelpunkt des Sportbereichs
Ausgestellte Modelle:
PEUGEOT E-208 GTi in Okenite White mit optionalem Panoramadach
PEUGEOT 205 GTI 1.9 mit 96 kW (130 PS) aus dem Jahr 1986 in Vallelunga Red
PEUGEOT 9X8 der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2026
Mehr denn je drückt sich das Fahrvergnügen von PEUGEOT in zukunftsfähiger Performance aus. Ihr markantester Ausdruck ist der neue PEUGEOT E-208 GTi: Nachdem die Serienversion im Juni vor den 24 Stunden von Le Mans enthüllt worden war, ist er auf dem Pariser Autosalon 2026 erstmals auf einer Automobilmesse zu sehen.
Der neue PEUGEOT E-208 GTi führt die GTi-Legende fort, die vor vier Jahrzehnten mit dem legendären 205 GTi begann – ein Exemplar ist auf dem PEUGEOT Stand zu finden. Der neue PEUGEOT E-208 GTi interpretiert die GTi-DNA von PEUGEOT neu und verleiht ihr Modernität, Fahrspaß und Technologie.
Der neue PEUGEOT E-208 GTi ist der erste vollelektrische GTi überhaupt. Er bietet außergewöhnliche Fahreindrücke und die besten Fahrleistungen seines Segments, darunter eine beeindruckende Beschleunigung von 0 auf 100 km/h in nur 5,5 Sekunden – dank eines Elektromotors mit 207 kW (281 PS).
Der von PEUGEOT Sport und PEUGEOT Design in Frankreich entworfene und entwickelte PEUGEOT E-208 GTi zeigt, dass PEUGEOT das Fahrvergnügen mehr denn je in den Mittelpunkt stellt, und läutet eine völlig neue GTi-Ära ein.
Neben den PEUGEOT GTi-Modelle beleuchtet ein eigener Bereich das Engagement von PEUGEOT in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft mit dem PEUGEOT 9X8. Das Hypercar verkörpert die hohen Ansprüche, die Innovationskraft und das Know-how von PEUGEOT Sport in einem der prestigeträchtigsten Motorsportwettbewerbe der Welt. Besucherinnen und Besucher können seine spektakuläre Lackierung bewundern, die PEUGEOT Design gemeinsam mit PEUGEOT Sport gestaltet hat. Sie bietet eine originelle und dynamische Interpretation der „Hypergraphs“, die die Performance-Sprache von PEUGEOT Sport zum Ausdruck bringen, und ist zugleich eine Hommage an das ikonische Krallenmotiv der Marke.
Weitere Informationen zum neuen PEUGEOT E-208 GTi finden Sie in der zugehörigen Pressemitteilung hier.
Die gesamte PEUGEOT Modellpalette auf dem Stand
Auf dem Stand in Halle 4 können Besucherinnen und Besucher die gesamte Pkw-Modellpalette von PEUGEOT entdecken.
Vom PEUGEOT 208 bis zum 5008 profitieren alle seit dem 1. Oktober bestellten Modelle von einer deutlich erweiterten Serienausstattung. Diese bemerkenswerte Initiative konzentriert sich vor allem auf das Herz der Modellpalette: Die Ausstattungsniveaus ALLURE und GT werden durch ALLURE PLUS und GT PLUS ersetzt (Details je Modell siehe unten).
Darüber hinaus erweitert PEUGEOT sein Angebot an vernetzten Diensten. In der gesamten PEUGEOT Modellpalette und auf allen Ausstattungsniveaus wird das beim Kauf enthaltene Connected Services PLUS2-Abonnement für Fahrzeuge mit serienmäßiger oder optionaler Navigation von sechs Monaten auf vier Jahre verlängert.
Diese Erweiterung gilt zusätzlich zur PEUGEOT CARE-Garantie von bis zu acht Jahren bzw. 160.000 km für alle vollelektrischen Pkw (je nachdem, was nach Lieferdatum des Neufahrzeugs zuerst eintritt), gemäß den Bedigungen des Programms PEUGEOT CARE3.
Die PEUGEOT Modelle auf dem Stand im Detail
- PEUGEOT 208
Als Nachfolger der legendären 2er-Baureihe der Marke ist der 208 der Bestseller von PEUGEOT. Dafür sorgen sein charismatisches Design, das Fahrvergnügen und die breite Auswahl an Antrieben – elektrisch mit 100 kW (136 PS) (Energieverbrauch: 15,4-15,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Klasse: A1)oder 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch: 14,1-14,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Klasse: A1), als Hybrid mit 81 kW (110 PS) (Kraftstoffverbrauch: 4,5-4,6 l/100 km; CO2-Emissionen: 102-105 g/km; CO2-Klasse: C1) oder 107 kW (145 PS) mit e-DSC6-Automatikgetriebe sowie als Benziner Turbo mit 74 kW (100 PS) (Kraftstoffverbrauch: 5,1 l/100 km; CO2-Emissionen: 116 g/km; CO2-Klasse: D1) und Sechsgang-Schaltgetriebe – sowie seine Fähigkeit, sich stetig weiterzuentwickeln, um die Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden genau zu erfüllen.
Alle 208 Modelle profitieren nun von einer optimierten Ergonomie, darunter ein neues Design der Instrumentenanzeige, inspiriert von Modellen aus höheren Segmenten, sowie ein überarbeitetes kompaktes Lenkrad, bei dem alle Bedienelemente auf der Vorderseite gebündelt und der fahrenden Person zugewandt sind.
Beim 208 umfasst die neue Ausstattung ALLURE PLUS serienmäßig zusätzlich eine Rückfahrkamera, ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem sowie ein Reifenreparaturset. Die neue Ausstattung GT PLUS bietet serienmäßig zusätzlich eine vernetzte Navigation, das teilautonome Fahrassistenzsystem Highway Assist 1.0 und eine induktive Ladestation für Smartphones. Die Ausstattung GT Exclusive erhält nun serienmäßig ein Black Diamond-Dach.
Das neue Sondermodell ENVY verleiht dem PEUGEOT 208 einen zusätzlichen Hauch Raffinesse. Es kombiniert die umfangreiche Ausstattung von ALLURE PLUS mit einem Kontrastdach in Glanzschwarz, zweifarbigen, diamantgeschliffenen 16-Zoll-Leichtmetallfelgen NOMA mit Black Mist-Lackierung, Sitzen aus der höheren Ausstattung GT PLUS mit exklusiver Tremezzo-Polsterung aus drei Materialien, blaugrünen Opalite-Ziernähten und PEUGEOT Wappen auf den Kopfstützen, Einstiegsleisten vorne aus Aluminium mit PEUGEOT Schriftzug sowie einem Dachhimmel in Mistral Black mit LED-Beleuchtung.
Die raffinierte Persönlichkeit des PEUGEOT 208 ENVY kommt in einer neuen exklusiven Farbe zum Ausdruck, die ohne Aufpreis erhältlich ist: Alvao Green. Der neue Farbton ist am 208 zu sehen, der auf dem PEUGEOT Stand des Pariser Autosalons ausgestellt ist.
- PEUGEOT 2008
Der PEUGEOT 2008 ist eine Referenz im Segment der kompakten SUV (B-SUV) und überzeugt mit seinem selbstbewussten Design, Fahrvergnügen und der Vielseitigkeit seiner vollständigen Antriebspalette: Elektro mit 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch: 15,3-15,5 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Klasse: A1), Hybrid mit 81 kW (110 PS) (Kraftstoffverbrauch: 4,9 l/100 km; CO2-Emissionen: 111-112 g/km; CO2-Klasse: C1) und Hybrid mit 107 kW (145 PS) mit e-DSC6-Automatikgetriebe sowie Benziner Turbo mit 74 kW (100 PS) (Kraftstoffverbrauch: 5,7 l/100 km; CO2-Emissionen: 129-130 g/km; CO2-Klasse: D1) und Sechsgang-Schaltgetriebe.
Wie der 208 profitiert nun jeder 2008 von einer optimierten Ergonomie, darunter ein neues Design der digitalen Instrumentenanzeige, inspiriert von Modellen aus höheren Segmenten, sowie ein überarbeitetes kompaktes Lenkrad, bei dem alle Bedienelemente auf der Vorderseite gebündelt und der fahrenden Person zugewandt sind.
Beim 2008 umfasst die neue Ausstattung ALLURE PLUS serienmäßig zusätzlich eine Rückfahrkamera, ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem sowie ein Reifenreparaturset. Die neue Ausstattung GT PLUS bietet serienmäßig zusätzlich eine vernetzte Navigation, das teilautonome Fahrassistenzsystem Highway Assist 1.0, eine induktive Ladestation für Smartphones und ein Reifenreparaturset.
Das neue Sondermodell ENVY unterstreicht den einzigartigen Charakter des PEUGEOT 2008 zusätzlich. Neben der umfangreichen Ausstattung von ALLURE PLUS bietet es eine Dachreling in Glanzschwarz, zweifarbige, diamantgeschliffene 17-Zoll-Leichtmetallfelgen KARAKOY mit Black Mist-Lackierung, Sitze aus der höheren Ausstattung GT PLUS mit exklusiver Tremezzo-Polsterung aus drei Materialien, blaugrünen Opalite-Ziernähten und PEUGEOT Wappen auf den Kopfstützen, Einstiegsleisten vorne aus Aluminium mit PEUGEOT Schriftzug sowie einen Dachhimmel in Mistral Black mit LED-Beleuchtung. Der 2008 ENVY erhält außerdem einen in zwei Ebenen verstellbaren Kofferraumboden, der das Beladen je nach Bedarf optimiert.
Der PEUGEOT 2008 ENVY ist in einer neuen exklusiven Farbe ohne Aufpreis erhältlich: Nazaré Blue. Der neue Farbton ist am 2008 zu sehen, der auf dem PEUGEOT Stand des Pariser Autosalons ausgestellt ist.
- Neuer PEUGEOT 308
PEUGEOT ist seit jeher ein wichtiger Akteur im europäischen C-Segment und bietet Referenzmodelle, die sich durch markantes Design und Fahrvergnügen auszeichnen – insbesondere durch ihr dynamisches Fahrverhalten. Der PEUGEOT 308 setzt dieses Erbe fort und zählt in vielen Ländern zu den meistverkauften Modellen des Segments.
Der neue PEUGEOT 308 verkörpert das französische Flair des PEUGEOT Designs mit einer neu gestalteten Frontpartie mit beleuchtetem Wappen, einer neuen Drei-Krallen-Lichtsignatur und einem neuen Kühlergrill, die ihm eine noch stärkere Straßenpräsenz verleihen.
Der neue PEUGEOT 308 erfüllt die Bedürfnisse aller Kundinnen und Kunden mit einer besonders breiten Antriebspalette: Hybrid 145 e-DSC6 mit 107 kW (145 PS) (Kraftstoffverbrauch: 4,8-5,0 l/100 km; CO2-Emissionen: 107-113 g/km; CO2-Klasse: C1), Plug-in-Hybrid 195 e-DSC7 mit 143 kW (195 PS) (Energieverbrauch (gewichtet): 12,7-12,9 kWh/100 km plus 2,2-2,3 l/100 km; CO2-Emission 50-52 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 5,4-5,5 l/100 km; CO2-Klasse: D.1), Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8 mit 96 kW (130 PS) (Kraftstoffverbrauch: 4,9-5,1 l/100 km; CO2-Emissionen: 129-133 g/km; CO2-Klasse: D1) und Elektro mit 115 kW (156 PS). Der vollelektrische neue PEUGEOT E-308 bietet eine erweiterte Reichweite von bis zu 450 km im WLTP-Kombizyklus1. Dank seiner vernetzten Dienste und der neuen Funktionen V2L und Plug & Charge sorgt er für ein einfaches und sorgenfreies Erlebnis.
Die neue Ausstattung ALLURE PLUS umfasst serienmäßig zusätzlich ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, eine Einparkhilfe vorne, eine vernetzte Navigation, individuell konfigurierbare i-Toggles, eine Lordosenstütze für den Fahrersitz, eine induktive Ladestation für Smartphones und ein Reifenreparaturset. Die neue Ausstattung GT PLUS beinhaltet serienmäßig Highway Assist 1.0, einen Totwinkelassistenten mit erweiterter Reichweite, einen Querverkehrswarner hinten, eine induktive Ladestation für Smartphones und ein Reifenreparaturset.
- Neuer PEUGEOT 308 SW
Der neue PEUGEOT 308 SW ist ein eigenständiges Modell innerhalb der Modellpalette und besticht durch sein elegantes Profil und sein raffiniertes Heck, das Eleganz mit Praktikabilität verbindet. Das Beladen wird durch eine im Verhältnis 40/20/40 dreiteilig umklappbare Rückbank in der zweiten Reihe erleichtert, die sich vom Kofferraum aus entriegeln lässt. Ab der Ausstattung ALLURE PLUS hilft der in zwei Positionen verstellbare Kofferraumboden, den verfügbaren Raum von 598 bis 1.487 Litern optimal zu nutzen.
Wie der 308 ist auch der 308 SW eine Referenz in Sachen dynamisches Fahrverhalten und bietet eine breite Auswahl an Antrieben: Hybrid 145 e-DSC6 mit 107 kW (145 PS), Plug-in-Hybrid 195 e-DSC7 mit 143 kW (195 PS) (Energieverbrauch (gewichtet): 12,8-13,0 kWh/100 km plus 2,2-2,3 l/100 km; CO2-Emission 50-52 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 5,4-5,5 l/100 km; CO2-Klasse: D.*), Diesel BlueHDi 130 S&S EAT8 mit 96 kW (130 PS) (Kraftstoffverbrauch: 4,9-5,1 l/100 km; CO2-Emissionen: 129-134 g/km; CO2-Klasse: D1) und Elektro mit 115 kW (156 PS) (Energieverbrauch: 15,1-15,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Klasse: A1). Damit ist der 308 SW einer der wenigen Kombis im C-Segment, die mit vollelektrischem Antrieb erhältlich sind.
Die neue Ausstattung ALLURE PLUS umfasst serienmäßig zusätzlich ein schlüsselloses Zugangs- und Startsystem, eine Einparkhilfe vorne, eine vernetzte Navigation, individuell konfigurierbare i-Toggles, eine Lordosenstütze für den Fahrersitz, eine induktive Ladestation für Smartphones und ein Reifenreparaturset. Die neue Ausstattung GT PLUS beinhaltet serienmäßig Highway Assist 1.0, einen Totwinkelassistenten mit erweiterter Reichweite, einen Querverkehrswarner hinten, eine induktive Ladestation für Smartphones und ein Reifenreparaturset.
- Neuer PEUGEOT 408
Ausgestelltes Modell: neuer PEUGEOT 408 GT Exclusive Plug-in-Hybrid 240 e-DSC7 mit 177 kW (240 PS) in Flare Green mit optionalem Schiebedach (Energieverbrauch (gewichtet): 12,9-13,2 kWh/100 km plus 2,6-2,9 l/100 km; CO2-Emission 56-60 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,0-6,2 l/100 km; CO2-Klasse: E.1)
Der 2026 vorgestellte neue PEUGEOT 408 bringt das ausdrucksstarke Design der Marke kraftvoll zur Geltung und verkörpert französisches Flair in Reinform. Er ist der erste PEUGEOT mit beleuchtetem „PEUGEOT“-Schriftzug am Heck, kombiniert mit dem beleuchteten Wappen an der Front. Diese neuartige visuelle Signatur unterstreicht zusätzlich den Charakter des PEUGEOT 408 – einer der stärksten Ausprägungen des PEUGEOT Designs, dessen Fastback-Silhouette ein neues Konzept in das Segment bringt.
Der neue PEUGEOT 408 führt eine exklusive Farbe ein: Flare Green. Der intensive und raffinierte Farbton offenbart je nach Lichteinfall spektakuläre Nuancen und unterstreicht den einzigartigen Charakter und die zeitgemäße Eleganz des Modells.
Der neue PEUGEOT 408 verbindet Dynamik mit Alltagskomfort und bietet mit drei Antrieben Fahrvergnügen für jeden Bedarf: Hybrid 145 e-DSC6 mit 107 kW (145 PS) (Kraftstoffverbrauch: 5,0-5,1 l/100 km; CO2-Emissionen: 113-116 g/km; CO2-Klasse: D1), Plug-in-Hybrid 240 e-DSC7 mit 177 kW (240 PS) und Elektro mit 157 kW (213 PS) (Energieverbrauch: 14,7-15,0 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Klasse: A1). Der neue vollelektrische PEUGEOT E-408 bietet erstmals eine Batterievorkonditionierung, Vehicle-to-Load (V2L) und Plug & Charge.
Die neue Ausstattung ALLURE PLUS umfasst bei den Hybridantrieben serienmäßig 19-Zoll-Leichtmetallfelgen sowie eine Einparkhilfe vorne, eine vernetzte Navigation, individuell konfigurierbare i-Toggles, eine Lordosenstütze für den Fahrersitz, eine induktive Ladestation für Smartphones und ein Reifenreparaturset. Die neue Ausstattung GT PLUS erhält serienmäßig einen Totwinkelassistenten mit erweiterter Reichweite, einen Querverkehrswarner hinten, eine induktive Ladestation für Smartphones und ein Reifenreparaturset.
- PEUGEOT 3008
Seit seiner Markteinführung überzeugt der neue PEUGEOT 3008 Kundinnen und Kunden mit seinem einzigartigen Fastback-SUV-Design, dem spektakulären PEUGEOT Panorama i-Cockpit® mit gewölbtem 21-Zoll-Display (53,34 cm) und seinen Referenzwerten als Elektrofahrzeug. Der 3008 ist ein emblematischer Ausdruck des französischen Flairs von PEUGEOT, wird im historischen Werk der Marke in Sochaux gefertigt und bestätigt Monat für Monat seinen kommerziellen Erfolg in Europa.
In der Modellpalette des PEUGEOT 3008 finden alle Kundinnen und Kunden den passenden Grad an Elektrifizierung und Leistung: Hybrid 145 e-DSC6 mit 107 kW (145 PS) (Kraftstoffverbrauch: 5,3-5,6 l/100 km; CO2-Emissionen: 119-126 g/km; CO2-Klasse: D1), Plug-in-Hybrid 225 e-DSC7 mit 165 kW (225 PS) (Energieverbrauch (gewichtet): 14,2-14,4 kWh/100 km plus 2,4-2,6 l/100 km; CO2-Emission 54-58 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,0-6,2 l/100 km; CO2-Klasse: E.1) und gleich drei Elektroversionen – den PEUGEOT E-3008 mit 157 kW (213 PS) (Energieverbrauch: 16,9-17,7 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Klasse: A1), den Long Range mit 170 kW (231 PS), der mit 701 km im WLTP-Kombizyklus1 die größte elektrische Reichweite auf dem SUV-Markt bietet, sowie die Allradversion mit 239 kW (325 PS) (Energieverbrauch: 17,4-18,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Klasse: A1).
Die neue Ausstattung ALLURE PLUS erhält serienmäßig eine Einparkhilfe vorne, eine vernetzte Navigation, das 21-Zoll-PEUGEOT Panorama i-Cockpit®, einen Fernlichtassistenten, einen adaptiven Geschwindigkeitsregler, eine induktive Ladestation für Smartphones und ein Reifenreparaturset. Die neue Ausstattung GT PLUS erhält serienmäßig Highway Assist 1.0, einen Totwinkelassistenten mit erweiterter Reichweite, einen Querverkehrswarner hinten, eine induktive Ladestation für Smartphones und ein Reifenreparaturset.
- PEUGEOT 5008
Der PEUGEOT 5008 bietet ein einzigartiges Angebot: Mit seinem außergewöhnlichen Platzangebot ist er das Familien-SUV schlechthin. Kundinnen und Kunden haben die Wahl zwischen einer Konfiguration, in der bis zu sieben Personen bequem Platz finden, und einer Fünfsitzer-Konfiguration mit Fokus auf das Ladevolumen – mit außergewöhnlichen bis zu 2.310 Litern bei umgeklappten Rücksitzen.
Der PEUGEOT 5008 ist das einzige SUV seines Segments, das bis zu sieben Personen Platz bietet und mit vollelektrischen Antrieben erhältlich ist: mit 157 kW (213 PS) (Energieverbrauch: 17,7-18,6 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Klasse: A1), als Long Range mit 170 kW (231 PS) und einer Reichweite von 668 km im WLTP-Kombizyklus1 sowie als Allradversion mit 239 kW (325 PS) (Energieverbrauch: 18,3-19,2 kWh/100 km; CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Klasse: A1). Zudem stehen zwei Hybridantriebe zur Wahl: Hybrid 145 e-DSC6 mit 107 kW (145 PS) (Kraftstoffverbrauch: 5,6-5,9 l/100 km; CO2-Emissionen: 127-133 g/km; CO2-Klasse: D1) und Plug-in-Hybrid 225 e-DS7 mit 165 kW (225 PS) (Energieverbrauch (gewichtet): 14,7-14,8 kWh/100 km plus 2,7-2,9 l/100 km; CO2-Emission 60-65 g/km; CO2-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,3-6,6 l/100 km; CO2-Klasse: E.1).
Die neue Ausstattung ALLURE PLUS erhält serienmäßig eine Einparkhilfe vorne, eine vernetzte Navigation, das 21-Zoll-PEUGEOT Panorama i-Cockpit®, einen Fernlichtassistenten, einen adaptiven Geschwindigkeitsregler, eine induktive Ladestation für Smartphones, ein Reifenreparaturset und eine Dachreling. Die neue Ausstattung GT PLUS beinhaltet serienmäßig Highway Assist 1.0, einen Totwinkelassistenten mit erweiterter Reichweite, einen Querverkehrswarner hinten, eine induktive Ladestation für Smartphones und ein Reifenreparaturset.
* Bei den Fahrzeugen PEUGEOT E-T16 CONCEPT, PEUGEOT RCZ Vision und PEUGEOT POLYGON Concept handelt es sich um Konzeptfahrzeuge. Offizielle Verbrauchsangaben liegen seitens des Herstellers nicht vor.
1 Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst. Die tatsächliche Reichweite kann aufgrund zahlreicher Faktoren wie Fahrstil, Route, Wetter und Straßenbedingungen sowie Zustand, Gebrauch und Ausstattung des Fahrzeugs variieren.
2 Das Connect-Plus-Paket ist für 4 Jahre für die Pkw PEUGEOT 208, 2008, 308, 3008, 408 und 5008 des Modelljahres 2027 ab dem Produktionsdatum 01.11.2026 (308, 3008, 408, 5008) bzw. 01.12.2026 (208, 2008) oder später in Verbindung mit einem Navigationssystem – serienmäßig oder als Option dazugebucht – im Fahrzeugpreis inbegriffen und anschließend im Abonnement zu einem Preis von 9,99 Euro/Monat oder 99 Euro/Jahr erhältlich. Kundinnen und Kunden, die ihr Fahrzeug vor der Einführung des Connect-Plus-Pakets gekauft haben, können die ChatGPT-Funktion als eigenständige Funktion für 1,50 Euro/Monat oder 15 Euro/Jahr integrieren. Um ein Abonnement abzuschließen, muss lediglich der Dienst „Connected Services Store“ der Marke PEUGEOT aufgerufen werden. I. V. mit Elektromotoren sind die Funktionen e-Remote Control und e-Routes by Free2move Charge mit Connect ONE für 10 Jahre im Fahrzeugpreis inbegriffen [auch ohne Navigationssystem i. V. m. der PEUGEOT Connect Box enthalten]. Alle Informationen zu den Connected Services finden Sie unter https://services-store.peugeot.de
3 PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/content/dam/peugeot/germany/b2c/owners/260218_AGB_Besonderer_Schutz_von_Peugeot_Care.pdf