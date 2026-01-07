PEUGEOT auf der Brüssel Motor Show: Breite Modellpalette und Weltpremiere des neuen PEUGEOT 408

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Anzeigen, Starten und Planen des Ladevorgangs der Batterie: Mit dieser Funktion kann nicht nur wertvolle Zeit gespart, sondern auch unnötiger Energieverbrauch vermieden werden, insbesondere mit der Option, die Ladung auf 80 Prozent zu begrenzen.

Starten und Planen der Vorklimatisierung des Fahrgastraums auf 21 °C: Diese Funktion sorgt nicht nur für Komfort, sondern hilft auch, die Reichweite der Batterie zu bewahren, wenn das Fahrzeug am Stromnetz angeschlossen ist, indem der Energieverbrauch für Heizung oder Kühlung während der Fahrt vermieden wird.

Starten und Planen der Batterievorwärmung (exklusiv für PEUGEOT E-5008 und PEUGEOT E-3008): Die Funktion sorgt für ein schnelleres und effizienteres Laden, insbesondere bei niedrigen Temperaturen.

Die neue Ausgabe bietet der Öffentlichkeit die Gelegenheit, die Welt von PEUGEOT zu entdecken – mit einer breiten Palette an Pkw, die französisches Charisma, Fahrspaß und nachhaltiges Design vereinen.Besuchende können die breite vollelektrische und hybride Multi-Energie-Range erleben, die das Engagement der Marke unterstreichen, den Übergang zu einer nachhaltigeren Mobilität zu unterstützen, ohne Kompromisse beim Fahrspaß einzugehen.Auch leichte Nutzfahrzeuge rücken in den Fokus, mit der Präsentation von maßgeschneiderten Lösungen für Gewerbetreibende am Stellantis Pro One Stand.PEUGEOT setzt das Thema Fahrspaß in den Fokus. Das Unternehmen ist entschlossen, das Fahrvergnügen neu zu definieren, indem es sein legendäres Erbe mit modernster Technologie verbindet.Bei jeder Kurve, jeder Beschleunigung trifft Leistung auf Präzision und sorgt für ein dynamisches Fahrerlebnis, das die Sinne weckt. PEUGEOT vereint Eleganz, Design und französisches Charisma, ergänzt durch ein ständiges Streben nach Qualität und Sorgfalt im Detail, das seit über zwei Jahrhunderten zufriedene Kunden begeistert.PEUGEOT stellt in Brüssel seine neue Limousine vor: den PEUGEOT 408. Als Beispiel für französische Dynamik und Eleganz besticht der überarbeitete PEUGEOT 408 durch sein ausdrucksstarkes und überraschendes Design – „Wow-Effekt“ garantiert.Zudem wird erstmals in Belgien der neuepräsentiert. Der vollelektrische Kleinwagen, für den das ikonische GTi-Label zurückkehrt, bietet dynamisches Fahrvergnügen.Derbesticht durch sein sportliches und modernes Design, verfügt über ein kompaktes Lenkrad, ein digitales 3D-Kombiinstrument, einen 10-Zoll-HD-Touchscreen (25,4 cm) und elegante Tasten „Toggle Switches“.Der markante und kompakte SUVsetzt neue Maßstäbe im SUV-Segment. Elegante Lichtsignaturen an Front und Heck, Leichtmetallfelgen und ein breiterer Kühlergrill unterstreichen die kraftvolle Optik des Fahrzeugs.Der, die neue Kompaktlimousine von PEUGEOT, vereint Eleganz, Leistung und moderne Technologie. Dank seines eleganten und einladenden Interieurs und seiner auf Komfort und Wohlbefinden ausgelegten Ausstattung wird jede Fahrt zum Vergnügen – für alle Passagiere. Der Fahrende ebenso wie die Fahrgäste profitieren vom großzügigen Platzangebot und dem verbesserten Komfort. Mit seinem 361 - 1.258 Liter (umgelegte Rücksitze für elektrische Variante) großen Kofferraum bietet der PEUGEOT 308 viel Stauraum und ist damit ideal auf den täglichen Gebrauch abgestimmt.Der neue PEUGEOT E-308 SW (Energieverbrauch 15,3-15,6 kWh/100km; CO-Emission 0 g/km; CO-Klasse: A.) verbindet Eleganz mit Alltagstauglichkeit. Er verfügt über eine neue beleuchtete Frontpartie, exklusive Felgen in Diamantschliff und wird in der auffälligen neuen Farbe Ingaro Blau angeboten. Ein raffiniertes und einladendes Interieur und moderne Technologien erhöhen den Komfort und Wohlbefinden während der Fahrt. Der neue PEUGEOT 308 E-SW bietet eine hohe Alltagstauglichkeit dank seiner in drei Teile (40/20/40) teilbaren Sitzbank in Reihe zwei, deren Klappmechanismus vom Kofferraum aus bedient werden kann, und einem Ladevolumen von bis zu 1.402 Litern (umgelegte Rücksitze, ohne Schiebedach). Er ist einer der wenigen Elektro-Kombis auf dem Markt.Mit seinem robusten Design, vernetzten Interieur und modularen Fahrgastraum eignet sich derfür alltägliche Fahrten ebenso wie für längere Strecken und Abenteuer. Die vollelektrische Variante (Energieverbrauch für den PEUGEOT E-Rifter L1: 18,3-19,1 kWh/100 km; CO-Emission 0 g/km; CO-Klasse: A.) bietet eine Reichweite von bis zu 343 km (nach WLTP kombiniert). Dank der Integration einer Multi-Energie-Plattform kehrt der PEUGEOT Rifter wieder mit Dieselmotorisierungenzurück.Der– das Fastback-SUV von PEUGEOT – sorgt mit seinem Design der neuen Generation, seinem einzigartigen PEUGEOT Panorama i-Cockpit® mit einem 21-Zoll-HD-Panorama-Display (53,3 cm) für ein immersives Hightech-Fahrerlebnis und einer der besten elektrischen Reichweite in seiner Kategorie (bis zu 698 km). Auf der Brüssel Motor Show präsentiert PEUGEOT den PEUGEOT E-3008 mit Dual-Elektromotor (Energieverbrauch 17,6 – 17,9 kWh/km; CO-Emission 0; CO-Klasse A.), der über zwei Elektromotoren und Allradantrieb verfügt. Der serienmäßige 157 kW (213 PS) starke Elektromotor treibt die Vorderräder an, während ein zusätzlicher 83 kW (112 PS) starker Elektromotor die Kraft auf die Hinterräder überträgt. Dies ergibt eine Gesamtleistung von 239 kW (325 PS) mit einer Reichweite von bis zu 485 - 493 kmnach WLTP/EAER kombiniertDermit der robusten und eleganten Silhouette eines großen SUV ist wahlweise mit 5 oder 7 Sitzen erhältlich und verfügt über ein PEUGEOT Panorama i-Cockpit® der neuen Generation. Der neue PEUGEOT 5008 ist erhältlich als(Kraftstoffverbrauch 5,6 – 5,9 l/100km; CO-Emission 127 – 133 g/km; CO-Klasse: D.),(Energieverbrauch (gewichtet): 14,7–14,8 kWh Strom/100 km plus 2,7 - 2,9 l Benzin/100 km; CO-Emissionen: 62 – 65 g/km; CO-Klasse: B; Bei entladener Batterie: Kraftstoffverbrauch 6,4 - 6,6 l/100 km; CO-Klasse: E.) sowie indie eine elektrische Reichweite von 469 bis 669 kmbieten(nach WLTP/EAER komibiniert): als Elektromotor 210 mit 157 kW (213 PS) (Energieverbrauch 17,8 – 18,8 kWh/100 km; CO-Emission 0 g/km; CO-Klasse: A.), als Elektromotor 230 Long Range mit 170 kW (231 PS) (Energieverbrauch 18,0 - 19,4 kWh/100 km; CO-Emission 0 g/km; CO-Klasse: A.) und als Allradversion mit Dual-Elektromotor mit 239 kW (325 PS) (Energieverbrauch 18,6-18,8 kWh/km; CO-Emission 0; CO-Klasse A.).Dereignet sich für den Gebrauch im urbanen Raum und wurde entwickelt, um Gewerbetreibenden den Alltag zu erleichtern. Er vereint Wendigkeit, praktische Parkmöglichkeiten und eine beachtliche Ladekapazität. Er ist elegant und leise und ermöglicht in der Elektroversion uneingeschränkten Zugang zu verkehrsberuhigten Stadtgebieten.Derbietet zahlreiche Ausstattungslösungen, die den Anforderungen und Besonderheiten verschiedener Branchen gerecht werden. Dank einer Höhe von 1,90 Metern kann man bequem in alle Parkhäuser fahren. Der PEUGEOT Expert ist auch als vollelektrische Version erhältlich.PEUGEOT entwickelt das Angebot an vernetzten Diensten weiter, um sie allen Neukunden von Elektromodellen zur Verfügung zu stellen und ihre Leistung weiter zu verbessern. Seit dem 1. Juli 2025 sind die vernetzten Dienste e-ROUTES by Free2move Charge und e-Remote Control im Connect One Paketenthalten. Sie sind für eine Dauer von 10 Jahren im Fahrzeugpreis enthalten, ohne dass ein zusätzliches Abonnement erforderlich ist.Die App e-ROUTES by Free2move Charge ist direkt vom Fahrzeug aus zugänglich – unabhängig davon, ob es mit einem integrierten Navigationssystem ausgestattet ist oder nicht – über ein Smartphone und dem „MyPEUGEOT“ Konto und läuft mithilfe der Mirroring Funktion auf dem PEUGEOT i-Connect® System.Mit der MyPEUGEOT App können Nutzende über ihr Smartphone jederzeit mit ihrem Fahrzeug verbunden bleiben und aus der Ferne auf eine Vielzahl von Funktionen zugreifen:PEUGEOT freut sich, Besucherinnen und Besucher am Stand in Halle 5 auf der Brüssel Motor Show 2026 willkommen zu heißen!