PEUGEOT Sport und Capgemini erneuern ihre Partnerschaft zur Bewältigung technologischer und nachhaltiger Herausforderungen im Leistungssport

F&E-Teams, die einen Ökodesign-Ansatz für Fahrzeuge verfolgen, Umweltaspekte in den Entwicklungsprozess von Teilen einbeziehen und alternative Materialien ohne Leistungseinbußen verwenden.

Einbindung der Zulieferer als Schlüsselelement des Fahrplans. Die Hauptzulieferer werden bei ihren Bemühungen zur Dekarbonisierung durch Diskussionen, Berechnungstools und den Austausch von Ideen mit dem Konstruktionsbüro unterstützt, um die gesamte Lieferkette zu optimieren.

Klimabewusstseins-Workshops („Climate Fresco“) für Mitarbeitende, um die Auswirkungen des täglichen Handelns zu verdeutlichen.

Optimierte Reiseplanung, wobei der Seefracht Vorrang eingeräumt wird.

Einsatz von Tanks mit erneuerbarem Biokraftstoff (HVO-100) für die gesamte LKW- und Dieselnutzfahrzeugflotte, wodurch die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu fossilen Kraftstoffen um mehr als 85 Prozent reduziert werden.

In den vergangenen zwei Jahren haben die Teams von Capgemini eine leistungsstarke Daten-Engineering-Plattform aufgebaut, um Informationen aus realen und simulierten Rennen sowie die damit verbundenen Parameter (Fahrer, Strecke, Rennbedingungen usw.) zu analysieren. Das KI-Modell, das die virtuellen Sensoren antreibt, wird maßgeschneidert, kompiliert und in den Bordcomputer des PEUGEOT 9X8 integriert, um die Entscheidungsfindung zu verbessern und das Verhalten des Hypercars in Echtzeit anzupassen. Die Renningenieure haben auch die für die Verarbeitung und Analyse benötigte Zeit erheblich reduziert – Aufgaben, die früher einen ganzen Tag in Anspruch nahmen, können nun in nur zehn Minuten erledigt werden.Im nächsten Schritt wird generative KI eingesetzt, um zeitliche Sensordaten zu analysieren und Anomalien während der langen Dauer von Tests oder Rennen zu erkennen. Generative KI wird auch eingesetzt, um den Austausch und die Interaktionen zwischen Fahrern und Renningenieuren zu erfassen und zu strukturieren, die im Kontext der Langstreckenmeisterschaft mehrere Stunden dauern können. Diese neuen Erkenntnisse werden dann mit Renndaten korreliert, um wertvolle Informationen zur Optimierung der Leistung des Hypercars zu gewinnen.Seit 2022 unterstützt Capgemini PEUGEOT Sport und Stellantis Motorsport bei seiner umfassenden Dekarbonisierungsinitiative und bietet eine bewährte Methodik für jeden Schritt auf diesem Weg.Zunächst wurde der CO-Fußabdruck des gesamten Motorsport-Ökosystems berechnet: von den Fahrzeugen auf der Rennstrecke über die Teile- und Teamlogistik bis hin zur Organisation der Sportveranstaltungen. Anschließend wurden rund 30 konkrete Maßnahmen zur Verringerung der Treibhausgasemissionen bis 2030 ermittelt, die jährlich überprüft und bei Bedarf angepasst werden. Nach mehreren theoretischen Phasen ist nun die praktische Umsetzung im Gange, wobei alle Aktionspläne zum Einsatz kommen. Die wichtigsten Leistungsindikatoren werden genau überwacht, um die Fortschritte zu messen, und die Ziele sind auf dem besten Weg, erreicht zu werden, wobei die Emissionsberechnungen jährlich aktualisiert werden.Beispiele für Initiativen, die zusätzlich zu den Maßnahmen der FIA WEC durchgeführt werden, sind:„Die WEC-Meisterschaft ist eine wichtige Disziplin für das Team PEUGEOT TotalEnergies. Die Sichtbarkeit und das Prestige der 24 Stunden von Le Mans machen sie zu einem zentralen Ereignis, um die Fortschritte und die Weiterentwicklung aller Akteure des Motorsports zu präsentieren. Über das Sportereignis hinaus spielen wir eine tragende Rolle im Bereich der Nachhaltigkeit, indem wir die Technologien von morgen entwickeln. Heute ist die künstliche Intelligenz zu einem Schlüsselelement unserer Rennstrategie geworden, was durch die verbesserten Ergebnisse zum Ende der Saison 2024, insbesondere in Fuji und Bahrain, bestätigt wird“, sagte Jean-Marc Finot, Senior Vice President Stellantis Motorsport. „Dank unserer Partnerschaft mit Capgemini überwachen wir die wesentlichen Indikatoren für die Dekarbonisierung genau, um sicherzustellen, dass wir die ehrgeizigen Ziele, die wir uns für 2030 gesetzt haben, einhalten. Gemeinsam gehen wir eine doppelte Herausforderung an: Sport und nachhaltige Leistung.“„Wir freuen uns, unsere Zusammenarbeit fortzusetzen, um die Leistung von PEUGEOT Sport zu verbessern, sowohl im Hinblick auf die Sportergebnisse als auch auf die ökologischen Auswirkungen des Motorsports. Dafür stellen wir die neuesten KI-Technologien und unsere Expertise im Bereich der Dekarbonisierung zur Verfügung“, sagte Andrea Falleni, CEO von Capgemini Southern Europe und Mitglied des Group Executive Committee.Capgemini ist ein globaler Business- und Technologie-Transformationspartner, der Organisationen dabei unterstützt, ihren dualen Übergang zu einer digitalen und nachhaltigen Welt zu beschleunigen und gleichzeitig greifbare Auswirkungen für Unternehmen und Gesellschaft zu schaffen. Capgemini ist eine verantwortungsbewusste und vielfältige Gruppe mit 340.000 Teammitgliedern in mehr als 50 Ländern. Capgemini kann auf eine mehr als 55-jährige Tradition zurückblicken und genießt das Vertrauen seiner Kundschaft, den Wert der Technologie zu erschließen, um die gesamte Bandbreite ihrer Geschäftsanforderungen zu erfüllen. Capgemini bietet End-to-End-Services und -Lösungen an, die sich auf die Stärken von Strategie und Design bis hin zum Engineering stützen. Diese werden durch die marktführenden Kompetenzen in den Bereichen KI, Cloud und Daten in Kombination mit der umfassenden Branchenexpertise und dem Partner-Ökosystem unterstützt. Die Gruppe meldet für 2023 einen weltweiten Umsatz von 22,5 Milliarden Euro.Weitere Informationen unter https://www.capgemini.com/www.capgemini.com Alle Neuigkeiten über PEUGEOT Sport finden Sie auf der neuen Website ( http://www.peugeot-sport.com ) und auf den folgenden Plattformen:Twitter: @PEUGEOTsportFacebook: @PEUGEOT.sportInstagram: @PEUGEOTsportofficialYouTube: PEUGEOT Sport Official