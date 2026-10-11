PEUGEOT RCZ Vision: Die Zukunft von PEUGEOT ist emotional

Der PEUGEOT RCZ Vision vereint kreative Freiheit, technologische Innovation und emotionale Ausdruckskraft.

Entwickelt im Zeichen der neuen Designsprache „Feline Future“, die auf fünf Schlüsselprinzipien basiert: Freiheit, Mut, Eleganz, Stärke und Instinkt.

Die bislang fortschrittlichste Vision der Zukunft von PEUGEOT: Sie vereint Design und Technologie konsequent im Dienste des Fahrvergnügens.

Mit dem Hypersquare ® und einem neu entwickelten PEUGEOT i-Cockpit ® zeigt die Studie, wie die nächste Generation des PEUGEOT Fahrerlebnisses aussehen könnte.

Der Elektromotor bietet 368 kW (500 PS) Leistung und eine Reichweite von bis zu 600 km1, mit einer Ladeleistung von 10 auf 80 Prozent2 in weniger als 10 Minuten.

PEUGEOT Innovation im Zeichen des Fahrvergnügens

Fortschrittliche Elektrotechnologie für mehr Leistung und Effizienz

Fünf Prinzipien, die die Vision „Feline Future“ prägen



Freiheit: inspiriert Designerinnen und Designer dazu, über Konventionen hinauszugehen.

inspiriert Designerinnen und Designer dazu, über Konventionen hinauszugehen. Mut: steht für entschlossene und kompromisslose Entscheidungen.

steht für entschlossene und kompromisslose Entscheidungen. Eleganz: entsteht durch Klarheit und Präzision.

entsteht durch Klarheit und Präzision. Innere Kraft: zeigt sich in der kraftvollen und zugleich gelassenen Präsenz des Fahrzeugs.

zeigt sich in der kraftvollen und zugleich gelassenen Präsenz des Fahrzeugs. Instinkt: schafft eine unmittelbare, sinnliche Verbindung zwischen Fahrzeug, Fahrerenden und Straße.

Ein neu interpretierter katzenhafter Ausdruck



„Eine Mischung aus Wärme und Technologie“: ein Innenraum, der technologische Raffinesse, Eleganz und Emotionen vereint

Der PEUGEOT RCZ Vision stellt Fahrspaß, Begeisterung und französischen Elan in den Mittelpunkt seiner Innovationsstrategie – ein Statement für kompromisslose Kreativität.Dabei lässt sich die Marke von ihrer Geschichte und außergewöhnlichen Erbe inspirieren: Der PEUGEOT RCZ Vision ist der Nachfolger des legendären RCZ-Coupés (2009–2015), der mit seinem kühnen Design und seiner sportlichen Ausrichtung zu einem besonderen Ausdruck des PEUGEOT Stils und der PEUGEOT Leistung wurde und heute bereits Sammlerstatus genießt.Mit dem PEUGEOT RCZ Vision erreicht die PEUGEOT Designsprache „Feline Future“ eine neue Ausdrucksstärke. Gleichzeitig gibt das Konzeptfahrzeug einen futuristischen Ausblick, der von Eleganz, Klarheit und Emotion geprägt ist.Der PEUGEOT RCZ Vision präsentiert die technologischen Innovationen, die für die PEUGEOT Modelle von morgen entwickelt wurden. Auf einer Architektur auf Basis der STLA One-Plattform und ausgestattet mit einer in Zusammenarbeit mit Factorial Energy entwickelten Festkörperbatterie sowie einer 1.000-V-Elektroarchitektur, verkörpert er die Markenvision von leistungsstarker, effizienter Elektromobilität: 368 kW (500 PS), eine Reichweite von bis zu 600 kmund einen Energieverbrauch von nur 11,5 kWh/100 km– ohne Kompromisse beim Fahrspaß.Der PEUGEOT RCZ Vision definiert das Fahrerlebnis bei PEUGEOT neu, indem er die Technologie intuitiver, ergonomischer und immersiver gestaltet, insbesondere durch das Hypersquare-Lenkrad und ein raffiniertes PEUGEOT i-Cockpitmit transparenten Micro-LED-Displays.„Mit dem PEUGEOT RCZ Vision präsentieren wir unsere Vision für ein Fahrzeug, das konsequent auf die Zukunft ausgerichtet ist und sich ganz dem Fahrvergnügen verschrieben hat. Das Fahrzeug, bei dem Emotionen im Mittelpunkt stehen, verkörpert den Mut von PEUGEOT und zeigt, dass Design und Technologie nahtlos zusammenwirken können, um ein Erlebnis zu schaffen, das instinktiv, raffiniert und äußerst attraktiv ist.“Alain FAVEY, CEO von PEUGEOT.Seit fast 15 Jahren ist das PEUGEOT i-Cockpitein Schlüsselelement des PEUGEOT Fahrvergnügens. Seine einzigartige Ergonomie, kombiniert mit modernsten Technologien, bietet dem Fahrenden ein unvergleichliches Erlebnis. Der RCZ Vision bleibt dieser Philosophie treu und schlägt gleichzeitig ein neues Kapitel auf, das einen Ausblick auf das Fahrerlebnis von morgen gibt.Der PEUGEOT RCZ Vision gibt einen Ausblick auf eine zukünftige Generation des PEUGEOT i-Cockpitund kombiniert das Hypersquare®-Lenkrad mit transparenten Micro-LED-Displays. Während die Zahl der Bildschirme im Fahrzeug immer weiter zunimmt, verfolgt PEUGEOT einen anderen Ansatz: nicht „Mehr ist mehr“, sondern „Besser statt mehr“ – Qualität statt Quantität.Die ikonische Architektur, die hinter dem Erfolg des PEUGEOT i-Cockpitsteht, bleibt erhalten: Das transparente Display, das direkt über dem Hypersquarepositioniert ist, bietet alle nötigen Informationen direkt im Sichtfeld des Fahrenden – unaufdringlich und bis ins Detail personalisierbar. Das schwebende zentrale Display mit seiner vertikalen Ausrichtung und dem leichten Neigungswinkel zum Fahrer hin sorgt für optimale Ergonomie und ermöglicht den Zugriff auf die Einstellungen des Infotainment- und Navigationssystems.Die transparenten Micro-LED-Displays eröffnen dabei eine neue Form der individuellen Gestaltung. Der Fahrer bzw. die Fahrerin kann den Informationsfluss und die angezeigten Inhalte nach den persönlichen Bedürfnissen konfigurieren und die Darstellung bei Bedarf nahezu vollständig reduzieren.In einer Umgebung, die zunehmend von Informationen, Warnmeldungen und Bildschirmen geprägt ist, setzt PEUGEOT auf eine Technologie, die sich anpassen und bei Bedarf in den Hintergrund treten kann. Das zentrale Display lässt sich vollständig ausschalten. Dank seiner transparenten Struktur verschwindet es damit nahezu aus dem Blickfeld, reduziert die visuelle Präsenz des Armaturenbretts und schafft eine klarere Gestaltung. Gleichzeitig werden visuelle Ablenkungen reduziert. Der Fahrer bzw. die Fahrerin kann sich so stärker auf die Straße konzentrieren, während nur die wesentlichen Informationen auf dem über dem Hypersquarepositionierten Bildschirm angezeigt werden.Auch das Hypersquareschafft eine direktere Verbindung zwischen Fahrer bzw. Fahrerin und Straße. Seine besondere Ergonomie ermöglicht es, die Hände beim Fahren am Lenkrad zu belassen, da die wichtigsten Funktionen innerhalb der vier Ringe mit den Fingerspitzen erreichbar sind.Der PEUGEOT RCZ Vision gibt zudem einen Ausblick auf das automatisierte Fahren der Stufe 2++. Die auf Wunsch sowohl in der Stadt als auch auf der Landstraße verfügbare Freihandfunktion sorgt für einen entspannteren Fahrkomfort, ohne dabei den Fahrspaß zu beeinträchtigen.Der PEUGEOT RCZ Vision basiert auf einer Architektur auf Grundlage von STLA One – einer modularen Plattform der nächsten Generation, die darauf ausgelegt ist, die zukünftigen Technologien der Marke zu unterstützen, insbesondere Steer-by-Wire-Systeme. Die skalierbare Architektur zielt darauf ab, die Komplexität zu reduzieren, Entwicklungszyklen zu beschleunigen und die Rentabilität zu verbessern. Möglich wird das durch eine von Anfang an integrierte Modularität sowie der Möglichkeit, neue Batterieoptionen zu integrieren. Die modulare Architektur erleichtert zudem die Wiederverwendung und das Recycling von Komponenten am Ende ihrer Lebensdauer.Der PEUGEOT RCZ Vision führt eine Festkörperbatterie ein. Ihre hohe Energiedichte ermöglicht es, mehr Strom auf kleinerem Raum zu speichern, was sowohl der Reichweite als auch der Kompaktheit der Batterie zugutekommt.Die in Zusammenarbeit mit Factorial Energy entwickelten Festkörperzellen wurden speziell auf die Leistungsziele des PEUGEOT RCZ Vision zugeschnitten und bieten eine höhere Energiedichte sowie herausragende Lade- und Leistungsfähigkeiten.Diese Festkörperbatterie basiert auf einer 1.000-V-Architektur, einer Hochspannungstechnologie, die darauf ausgelegt ist, den Ladevorgang zu beschleunigen und das Kundenerlebnis zu vereinfachen. Der Ladezustand der Batterie kann in nur 10 Minuten von 10 auf 80 Prozent steigenInspiriert vom französischen Erbe der Marke und zugleich konsequent auf die Zukunft ausgerichtet, verkörpert der PEUGEOT RCZ Vision das neue Designkonzept „Feline Future“, das die künftigen PEUGEOT Modelle prägen wird.„Mit dem RCZ Vision verleihen wir unserer Designsprache ‚Feline Future‘ einen neuen Ausdruck. Sie entsteht aus dem Spannungsfeld zwischen katzenhafter Kraft und Präzision der Materialien. Dieses instinktive und sinnliche Design nutzt die Technologie, um Emotionen und Fahrspaß zu steigern.“Matthias Hossann, Design-Direktor bei PEUGEOTDie Designlinie Feline Future wird durch fünf Prinzipien definiert:Zusammen prägen diese fünf Prinzipien die neue Designvision von PEUGEOT, die mit dem PEUGEOT RCZ Vision vorgestellt wird.Dieser Mut zeigt sich in der freien Neuinterpretation eines Kultmodells, in der tiefgelegten und zugleich spektakulären Silhouette sowie einem digitalen Erlebnis, das sich dem Wettlauf um immer mehr Bildschirme entzieht. Er spiegelt sich auch in der Integration bahnbrechender Technologien wider, die darauf ausgelegt sind, die Verbindung zwischen Fahrer, Fahrzeug und Straße zu stärken.Die katzenhafte Haltung des PEUGEOT RCZ Vision vermittelt innere Stärke und sichtbare Kraft, ohne aggressiv zu wirken – ähnlich dem Instinkt des Löwen. Der PEUGEOT RCZ Vision hat eine katzenhafte Präsenz: leicht nach vorne geneigt und scheinbar jederzeit bereit zum Sprung.Der PEUGEOT RCZ Vision wirkt muskulös und zugleich gelassen. Seine Schultern sind vorne und hinten markant ausgeprägt, und seine Flanken sind tief modelliert. Gleichzeitig bleiben seine Formen weich und abgerundet. Der Kontrast zwischen der schlanken, transparenten Fahrerkabine – einer echten Glasblase – und der breiten, modellierten Karosserie trägt zur katzenhaften Haltung des RCZ Vision auf der Straße bei.Der PEUGEOT RCZ Vision verfügt über die neue PEUGEOT-Lichtsignatur, die die ikonischen drei „Krallen“ neu interpretiert. Extrem dünn und horizontal angeordnet, verleihen sie dem Fahrzeug mit ihrer modernen, hochtechnologischen Gestaltung eine einzigartige Präsenz und Ausstrahlung.An der Front werden die drei horizontalen Lichtkrallen von einem kompakten Thin-Lens-LED-Scheinwerfer ergänzt, der den Blick des Löwen symbolisiert. Der PEUGEOT RCZ Vision setzt mit dem beleuchteten Emblem, einer mikroperforierten „RCZ“-Grafik über dem Stoßfänger und großzügigen Lufteinlässen, deren Gitter aus mikroskulptierten „RCZ“-Motiven bestehen, ein kühnes Statement. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Details.Am Heck bündeln die drei horizontalen „Krallen“ alle Beleuchtungsfunktionen zu einem vollständig integrierten Design. Die fließende Linienführung bleibt dabei ungestört: Der aktive Spoiler – wie beim ursprünglichen RCZ – bleibt im Stand unsichtbar und fährt nur während der Fahrt aus, um die Aerodynamik zu optimieren.Auch das „Bubble Roof“ und die markanten Cockpit-Bögen sind eine Hommage an den ursprünglichen RCZ. Beim PEUGEOT RCZ Vision treibt PEUGEOT das Glaskuppel-Dach noch weiter voran: Es erstreckt sich von der Motorhaube bis zum Heck des Fahrzeugs. Dabei wird das ikonische Doppelkuppel-Dach betont, um den Platz auf den Rücksitzen zu optimieren. Die Bögen werden modern neu interpretiert; schlanker und scheinbar schwebend verleihen sie dem Design optische Leichtigkeit.Bei den Rädern des PEUGEOT RCZ Vision setzt PEUGEOT einen Fokus auf die Leichtigkeit und kehrt damit zu einem der Grundprinzipien eines Sportwagens zurück. Die Aluminiumfelgen – 21 Zoll (53,34 cm) vorne und 22 Zoll (55,88 cm) hinten – zeichnen sich durch ein Strahlenspeichendesign aus. Das traditionsreiche Markenzeichen von PEUGEOT ist raffiniert gestaltet und minimiert den Materialverbrauch. Kenner werden die kleinen dreieckigen Details rund um die Felge zu schätzen wissen, eine Anspielung auf die Felgen der legendären ersten Generation des PEUGEOT RCZ.Das Streben nach Leichtigkeit und Effizienz durch Design zieht sich durch das gesamte Fahrzeug. Die stark modellierte, dynamische und flache Silhouette des PEUGEOT RCZ Vision profitiert insbesondere von einer ultradünnen Batterie mit einer Dicke von nur 110 mm.Aerodynamik, Gewichtsoptimierung und die elektrische Architektur tragen dazu bei, einen Energieverbrauchs von nur 11,5 kWh/100 km(nach WLTP kombiniert, vorbehaltlich abschließender Homologation) zu erreichen.Der PEUGEOT RCZ Vision veranschaulicht, wie der Innenraum eines zukünftigen PEUGEOT Flaggschiffs aussehen könnte. Als heller und einladender Rückzugsort konzipiert, vereint er Eleganz durch Schlichtheit, technologische Raffinesse und emotionale Wärme. Die Technologie ist nahtlos und diskret integriert, um eine angenehme Atmosphäre zu schaffen, in der der Komfort der Insassen im Mittelpunkt steht.Das Armaturenbrett ist bestmöglich an die darin untergebrachten technischen Komponenten angepasst, sodass kein unnötiges Volumen entsteht und der Innenraum optimal genutzt wird. Die Lüftungsdüsen sind beweglich und können bei Nichtgebrauch im Armaturenbrett verschwinden.Die elegante, schwebende Mittelkonsole vereint mehrere physische Bedienelemente für Fahrmodi, Klimatisierung und weitere Funktionen. Die Elemente aus Aluminium sind auf einer Oberfläche aus Milchglas angeordnet und verbinden Raffinesse mit Funktionalität.Die innovativen Sitze schaffen eine Grand-Touring-Atmosphäre und bieten überzeugenden Komfort. Ihre asymmetrische Architektur sorgt für verstärkten Halt zur Fahrzeugmitte hin. Dadurch wird sowohl der Seitenhalt optimiert als auch das schwebende zentrale Display geschützt. Die Rückenlehnen weisen offene Bereiche auf, um Gewicht zu sparen, ohne den Komfort der Insassen zu beeinträchtigen.Im Sinne des GT-Geistes bietet der PEUGEOT RCZ Vision einen speziellen Vier-Sitzer-Innenraum. Die Insassen gelangen mühelos in den hinteren Sitzbereich, wo zwei Erwachsene bequem Platz finden. Die Rücksitzlehnen lassen sich umklappen, um den Kofferraum zu vergrößern.Die Grand-Touring-Inspiration spiegelt sich auch in den hochwertigen Materialien wider, die im gesamten Innenraum des PEUGEOT RCZ Vision zum Einsatz kommen. Die Verkleidung besteht unter anderem aus Alcantarain einer hellblauen Farbgebung, die das Gefühl von Offenheit verstärkt. Der haptische Kontrast zwischen diesen warmen Materialien und den technologisch präzisionsgefertigten Aluminiumkomponenten trägt zur emotionalen Wirkung des Innenraums des PEUGEOT RCZ Vision bei.Das Streben nach Raffinesse erstreckt sich bis in die kleinsten Details, insbesondere bei der vom französischen Uhrenhersteller SERICA entworfenen Armaturenbrettuhr. Vereint durch eine gemeinsame Vision von sportlicher Eleganz interpretieren PEUGEOT und SERICA klassische Stilelemente mit einem entschieden zeitgemäßen Ansatz neu.Mit ihren fließenden und zugleich strukturierten Linien fügt sich die „Parade“-Uhr nahtlos in den zentralen Displayhalter ein. Einmal angebracht, spiegelt sich ihr Design auf dem Bildschirm in einer eleganten, grafischen digitalen Interpretation wider.Der PEUGEOT RCZ Vision verwendet innovative Materialien, die Qualität, Emotion und Verantwortung vereinen. Die Sitze sind mit Pelinova-Leder bezogen, das die Eleganz, den Komfort und die haptischen Eigenschaften von Leder bietet, einschließlich seines Dufts.Der PEUGEOT RCZ Vision gestaltet eine Zukunft, in der Design, Technologie und Zukunftsfähigkeit auf ein gemeinsames Ziel hin zusammenlaufen: Emotionen und Fahrspaß zu steigern, ohne dabei Abstriche bei der Effizienz oder dem Komfort an Bord zu machen.Als Leitmotiv für den PEUGEOT RCZ Vision, emotionales Manifest der Marke und Ausdruck der Designsprache „Feline Future“ dienen die fünf Worte: