PEUGEOT Ocean Trophy: Mit Deutschem Award für Nachhaltigkeitsprojekt ausgezeichnet

PEUGEOT wurde ausgezeichnet mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte 2025 für das Projekt PEUGEOT Ocean Trophy. PEUGEOT erhielt die Auszeichnung in der Kategorie „Kampagne“. Die Preisverleihung fand am 11. September 2025 im Rahmen des BIG BANG KI Festivals in Berlin statt.

Der Deutsche Award für Nachhaltigkeitsprojekte kürte 2025 die besten Projekte der deutschen Unternehmenslandschaft. Die Bewertung der Jury erfolgte anhand von den Fokusbereichen Wirkungsgrad/Nutzen des Projekts, Innovation, Relevanz für das Kerngeschäft des Unternehmens und die Branche sowie Aktualität. Von 77 Einreichungen in der Kategorie „Kampagne“ überzeugten die hochkarätig besetzte Jury zwei – darunter auch die PEUGEOT Ocean Trophy.

Mathias Kalkbrenner, Marketing Manager PEUGEOT Deutschland: „Wir freuen uns sehr und fühlen uns geehrt, dass unser Einsatz bei der PEUGEOT Ocean Trophy mit dem Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte ausgezeichnet wird. Auch in Zukunft möchten wir unseren Beitrag für mehr Nachhaltigkeit leisten. Wir danken herzlich allen Mitwirkenden und Teilnehmenden, die sich gemeinsam für das Projekt eingesetzt und es mit ihrem Engagement ermöglicht und zum Leben erweckt haben. Wir sind stolz, dass so viele bekannte Schauspieler, wie Hannes Jaenicke, und Sportler uns bei dieser Mission unterstützen. Auch im kommenden Jahr planen wir wieder die PEUGEOT Ocean Trophy und werden uns weiterhin für den Erhalt der Umwelt und Meere einsetzen und darauf aufmerksam machen.“

PEUGEOT Ocean Trophy

Bei der PEUGEOT Ocean Trophy bereist eine Crew aus Schauspielenden, darunter Hannes Jaenicke, auf Segelschiffen eine der schönsten Abschnitte der Ägäis. Die Regatta ist zugleich eine Expedition für eine nachhaltigere Welt. Sie ist ein Beispiel für umweltbewusstes und nachhaltiges Reisen und macht auf den Schutz der Meere aufmerksam. Aktionen zur Bewahrung und Reinhaltung der Meere sind fester Bestandteil. Die Anreisen und Ausflüge an Land finden mit den elektrifizierten Fahrzeugen von PEUGEOT statt.

Über den Deutschen Award für Nachhaltigkeitsprojekte
Der Award wird im Rahmen einer Preisverleihung unter der Schirmherrschaft von Brigitte Zypries, Bundeswirtschaftsministerin a. D., vom Deutschen Institut für Service-Qualität in Kooperation mit dem Nachrichtensender ntv und dem DUP Unternehmer Magazin vergeben. Eine Jury analysiert die eingereichten Nachhaltigkeitsprojekte von KMUs, Großunternehmen, Startups, Vereinen und gemeinnützigen Organisationen. Neben den ökonomischen verfolgen die Projekte ökologische Ziele wie Rohstoff-Effizienz, Recycling und Naturschutz, aber auch soziale Ziele wie Bildung, Gesundheit und Chancengleichheit. Weitere Informationen finden Interessierte unter: https://award-nachhaltigkeitsprojekte.de/

PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken – von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Charisma und zeitloses Design. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2024 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und erweitert ihr elektrisches Angebot 2025 weiter. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* – ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt alles daran, das Fahrerlebnis immer wieder neu zu erfinden. PEUGEOT ist „serious about pleasure“. Dabei setzt PEUGEOT konsequent auf Innovation: Das Panorama i-Cockpit mit ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und macht mit seiner sportlichen DNA jede Fahrt zu einem Erlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 demonstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie – auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans. PEUGEOT bleibt Vorreiter für eine nachhaltige, elektrifizierte und emotionale Zukunft der Mobilität!

* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://www.peugeot.de/...

