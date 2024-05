PEUGEOT Allure Care: bis zu 8-Jahre-Sorglos-Programm jetzt für die gesamte elektrische Produktpalette(3)

PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12)

PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen aller europäischen Mainstream-Marken und deckt alle Bedürfnisse ab, vom Stadtauto bis zum Nutzfahrzeug. Allure (attraktives Design), Emotion (Fahrspaß) und Excellence (kompromisslose Qualität, Effizienz und Spitzentechnologie) bilden die Mar-kenwerte von PEUGEOT. PEUGEOT ist in über 140 Ländern vertreten und verkaufte im Jahr 2023 weltweit mehr als 1,1 Millionen Fahrzeuge. PEUGEOT ist bereits führend bei elektrischen B-Segment- und LCV-Fahrzeugen in Europa und erweitert sein Angebot im Jahr 2024 um drei neue Elektromodelle: die SUVs PEUGEOT E-3008 und E-5008 sowie die Limousine mit unerwartetem Design, den PEUGEOT E-408. Die Marke bietet europäischen Kunden mit ihrem einzigartigen Allure Care-Programm völlige Sorgenfreiheit. In Deutschland bietet PEUGEOT 8 Jahre bzw. 160.000 km Sicherheit für den neuen PEUGEOT E-3008. PEUGEOT Produkte verfügen über die neueste Technologie, die durch das Panorama i-Cockpit mit Chat-GPT an Bord präsentiert wird. Darüber hinaus wird die Leidenschaft von PEUGEOT für Leistung und Inno-vation durch das elektrifizierte Hypercar PEUGEOT 9X8 unter Beweis gestellt, das in der Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC), einschließlich der 24 Stunden von Le Mans, antritt und die technologische Ex-zellenz der Marke in der Welt des Motorsports symbolisiert.

