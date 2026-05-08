Marta Navarro verantwortet jetzt das Europageschäft der Marke PEUGEOT
Marta Navarro verfügt über zwei Abschlüsse der Universität Barcelona, in Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaf-ten, und blickt auf eine mehr als zwanzigjährige berufliche Laufbahn zurück, in der sie umfassende und fundierte Erfahrungen in der Automobilbranche gesammelt hat, darunter in internationalen Funktionen wichtiger Märkte wie Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland.
2006 kam sie zu SEAT, einem Unternehmen der Volkswagen Gruppe, wo sie bis 2015 eine erfolgreiche Karriere einschlug und Positionen in den Bereichen Controlling, Geschäftsplanung sowie Projekt- und Unternehmensmanagement innehatte. Im Anschluss wechselte sie als Direktorin für Preisgestaltung und Ertragsmanagement zur Renault-Gruppe und trat 2017 der FCA Group als Leiterin Vertrieb und Preisgestaltung der Marke Jeep® bei.
Nach der Gründung von Stellantis im Jahr 2021 hatte Marta Navarro mehrere Führungspositionen inne. In ihrer neuesten Funktion als Leiterin der Marke PEUGEOT in Europa wird sie für die Konsolidierung und Weiterentwicklung der geschäftlichen Perfomance der Marke verantwortlich sein.
Infolge ihrer Ernennung sagte Marta Navarro: „Ich übernehme diese neue Aufgabe mit großer Begeisterung und bringe meine in der Praxis gesammelten Erfahrungen ein, um die Beziehung zu unseren Kundinnen und Kunden zu stärken und das Poten-zial einer so traditionsreichen und ikonischen Marke wie PEUGEOT voll auszuschöpfen.“
Maurizio Zuares, Head of Commercial Operations Enlarged Europe, fügte hinzu: „Marta bringt für diese Position eine wert-volle Kombination aus internationaler Weitsicht und starker Umsetzungsstärke mit. Ihre Tätigkeit wird entscheidend dazu beitragen, die Entwicklung von PEUGEOT in ganz Europa voranzutreiben, die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt unserer Strategie zu stellen und eine noch effektivere und direktere Beziehung zu unserem Vertriebsnetz zu pflegen.“