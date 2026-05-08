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Marta Navarro verantwortet jetzt das Europageschäft der Marke PEUGEOT

(lifePR) (Rüsselsheim, )
Stellantis hat die Ernennung von Marta Navarro zur Leiterin der Marke PEUGEOT in Europa mit sofortiger Wirkung bekannt gegeben. In dieser Funktion wird sie an Maurizio Zuares, Head of Commercial Ope-rations Enlarged Europe Stellantis, berichten.

Marta Navarro verfügt über zwei Abschlüsse der Universität Barcelona, in Wirtschaftswissenschaften und Rechtswissenschaf-ten, und blickt auf eine mehr als zwanzigjährige berufliche Laufbahn zurück, in der sie umfassende und fundierte Erfahrungen in der Automobilbranche gesammelt hat, darunter in internationalen Funktionen wichtiger Märkte wie Spanien, Frankreich, Italien und Deutschland.

2006 kam sie zu SEAT, einem Unternehmen der Volkswagen Gruppe, wo sie bis 2015 eine erfolgreiche Karriere einschlug und Positionen in den Bereichen Controlling, Geschäftsplanung sowie Projekt- und Unternehmensmanagement innehatte. Im Anschluss wechselte sie als Direktorin für Preisgestaltung und Ertragsmanagement zur Renault-Gruppe und trat 2017 der FCA Group als Leiterin Vertrieb und Preisgestaltung der Marke Jeep® bei.

Nach der Gründung von Stellantis im Jahr 2021 hatte Marta Navarro mehrere Führungspositionen inne. In ihrer neuesten Funktion als Leiterin der Marke PEUGEOT in Europa wird sie für die Konsolidierung und Weiterentwicklung der geschäftlichen Perfomance der Marke verantwortlich sein.

Infolge ihrer Ernennung sagte Marta Navarro: „Ich übernehme diese neue Aufgabe mit großer Begeisterung und bringe meine in der Praxis gesammelten Erfahrungen ein, um die Beziehung zu unseren Kundinnen und Kunden zu stärken und das Poten-zial einer so traditionsreichen und ikonischen Marke wie PEUGEOT voll auszuschöpfen.“

Maurizio Zuares, Head of Commercial Operations Enlarged Europe, fügte hinzu: „Marta bringt für diese Position eine wert-volle Kombination aus internationaler Weitsicht und starker Umsetzungsstärke mit. Ihre Tätigkeit wird entscheidend dazu beitragen, die Entwicklung von PEUGEOT in ganz Europa voranzutreiben, die Kundenbedürfnisse in den Mittelpunkt unserer Strategie zu stellen und eine noch effektivere und direktere Beziehung zu unserem Vertriebsnetz zu pflegen.“

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PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken – von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Charisma und zeitloses Design. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2024 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und erweitert ihr elektrisches Angebot 2025 weiter. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* – ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt alles daran, das Fahrerlebnis immer wieder neu zu erfinden. PEUGEOT ist „serious about pleasure“. Dabei setzt PEUGEOT konsequent auf Innovation: Das Panorama i-Cockpit mit ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und macht mit seiner sportlichen DNA jede Fahrt zu einem Erlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 de-monstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie – auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeis-terschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans. PEUGEOT bleibt Vorreiter für eine nachhaltige, elektrifizierte und emotionale Zukunft der Mobilität!

* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektri-schen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://peugeot.de/...

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