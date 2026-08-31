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Lone Star Le Mans: Das Team PEUGEOT TotalEnergies kehrt in Texas auf die Rennstrecke zurück

(lifePR) (Rüsselsheim, )
  • Nach der Sommerpause findet mit dem Lone Star Le Mans in Austin, Texas, das fünfte Rennen der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2026 statt.
  • In Austin erzielten die PEUGEOT 9X8 im Jahr 2025 mit den Plätzen drei und vier ihr bisher bestes Gesamtergebnis in der FIA WEC.
  • Mit einer Länge von 5,513 km ist der Circuit of The Americas eine der anspruchsvollsten Strecken im Kalender für Fahrer, Fahrzeuge und Reifen.
Nach einer fast zweimonatigen Sommerpause kehrt die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft nach Texas zurück. Das Lone Star Le Mans, das auf dem Circuit of The Americas (COTA) ausgetragen wird, markiert den Start in die zweite Hälfte der Saison 2026. Der überarbeitete Rennkalender sieht für den weiteren Verlauf des Jahres unter anderem die neu hinzugekommenen 6 Stunden von Barcelona und die 6 Stunden von Monza vor.

Während das Rennen in Austin normalerweise bei großer Hitze stattfindet, wurde es im vergangenen Jahr hingegen von sintflutartigen Regenfällen beeinflusst. Unter diesen besonders herausfordernden Bedingungen zeigten die PEUGEOT 9X8 eine herausragende Leistung und sicherten sich den dritten und vierten Platz. Dies ist nach wie vor das beste Gesamtergebnis des Teams PEUGEOT TotalEnergies seit seiner Rückkehr zum Langstreckenrennsport im Jahr 2022.

Mit einer Länge von 5,513 Kilometern weist der Circuit of The Americas die niedrigste durchschnittliche Rundenzeit der FIA-WEC-Saison auf. Dennoch bleibt er eine der anspruchsvollsten Rennstrecken im Meisterschaftskalender. Sein gegen den Uhrzeigersinn verlaufendes Layout, die starken Bremszonen und die zahlreichen Tempowechsel stellen die Fahrer auf eine besondere Probe. Die vielen Unebenheiten der Strecke stellen erhebliche Anforderungen an die Fahrzeuge, während die Reifen die höchste Energielast der Saison bewältigen müssen. Zu diesen technischen Herausforderungen kommt in der Regel noch die intensive Hitze in Texas hinzu, was die Veranstaltung für das gesamte Feld noch anspruchsvoller macht.

Die beiden PEUGEOT 9X8 kehren am Freitag, dem 4. September, für die ersten beiden freien Trainings auf die Strecke zurück, gefolgt von einem dritten Training und dem Qualifying am Samstag. Das Rennen startet am Sonntag, dem 6. September, um 13:00 Uhr Ortszeit (20:00 Uhr deutsche Zeit).

Emmanuel Esnault – Teamchef PEUGEOT TotalEnergies:
„Wir freuen uns, nach der Sommerpause wieder auf der Rennstrecke zu sein – diese Pause hat allen die Gelegenheit gegeben, neue Energie zu tanken. Auch wenn ein Teil unserer Bemühungen bereits auf die Entwicklung unseres Programms für 2027 ausgerichtet ist, bleibt es unsere Priorität, in dieser Saison starke Leistungen zu zeigen. Der Start in die zweite Hälfte der Meisterschaft in Austin ist immer etwas Besonderes. Diese Rennstrecke hat sich zu einem Maßstab im US-Motorsport und zu einem wichtigen Termin im Kalender entwickelt. Wir freuen uns darauf, dort wieder an den Start zu gehen.“

Stoffel Vandoorne – PEUGEOT 9X8 #93:
„Ich freue mich, nach der Sommerpause wieder im Rennbetrieb zu sein. Ich habe sehr gute Erinnerungen an das Lone Star Le Mans 2025, als die #94 zusammen mit Loïc und Malthe einen Podiumsplatz erreichten. Die Bedingungen waren besonders herausfordernd, da es während des gesamten Rennens stark regnete, während in Austin normalerweise sehr hohe Temperaturen herrschen. Es ist eines der anspruchsvollsten Rennen im Kalender, sowohl für die Fahrer als auch für die Reifen. Ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr wieder eine ähnliche Leistung zeigen können.“

Malthe Jakobsen – PEUGEOT 9X8 #94:
„Ich hatte einen tollen Urlaub, bevor ich Ende August in Spa-Francorchamps bei der ELMS wieder ins Renngeschehen eingestiegen bin. Ich freue mich schon sehr darauf, nach einer langen Pause seit São Paulo wieder hinter das Steuer des PEUGEOT 9X8 zu steigen. Das 6-Stunden-Rennen von Austin 2025 wird mir immer in besonderer Erinnerung bleiben, da ich dort unter besonders schwierigen Wetterbedingungen mein erstes Podium in der FIA WEC eingefahren habe. Austin ist eine anspruchsvolle Rennstrecke, die mir sehr viel Spaß macht, und ich hoffe, dass wir dort auch in diesem Jahr wieder gut abschneiden können.“

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PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken – von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Flair und Zukunftsfähigkeit. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2025 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und bietet eine vollständige Modellpalette von 12 Modellen an, darunter neun Pkw und drei leichte Nutzfahrzeuge. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* – ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt konsequent auf Innovation: ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und bietet ein verbessertes interaktives Fahrerlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 demonstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie – auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans.
* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter:
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