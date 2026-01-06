Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1047141

PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12) Bahnhofsplatz 65423 Rüsselsheim, Deutschland http://www.peugeot.de
Ansprechpartner:in Frau Silke Ripplinger
Logo der Firma PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12)

Das Team PEUGEOT TotalEnergies gibt die Fahrerbesetzung für die FIA-WEC-Saison 2026 bekannt

(lifePR) (Rüsselsheim, )
  • Das Team PEUGEOT TotalEnergies bestätigt seine Fahreraufstellung für die PEUGEOT 9X8 #93 und #94 für die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2026.
  • Damit stehen zwei ausgewogene und wettbewerbsfähige Teams für das Hypercar-Programm fest.
  • Kontinuität, Synergie und Leistung stehen im Mittelpunkt der Strategie des Teams.
Fahreraufstellungen – FIA WEC 2026
  • PEUGEOT 9X8 #93:
    Nick Cassidy (Neuseeland) – Paul Di Resta (Schottland) – Stoffel Vandoorne (Belgien)
  • PEUGEOT 9X8 #94:
    Loïc Duval (Frankreich) – Malthe Jakobsen (Dänemark) – Théo Pourchaire (Frankreich)
Das Team PEUGEOT TotalEnergies hat seine Fahreraufstellung für die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2026 bestätigt und setzt damit sein Vorhaben fort, zwei äußerst leistungsstarke PEUGEOT 9X8 Hypercars in einer der anspruchsvollsten Startaufstellungen des weltweiten Motorsports einzusetzen.

Die ausgewählten Teams vereinen Erfahrung mit Leistung und bringen neue Dynamik in das Programm. Sie wurden sorgfältig zusammengestellt, wobei alle wichtigen technischen und sportlichen Parameter berücksichtigt wurden. Beide Fahreraufstellungen wurden so zusammengesetzt, dass sie die Leistung in allen Phasen eines Rennwochenendes maximieren und gleichzeitig einen starken Zusammenhalt innerhalb des Teams fördern.

Olivier Jansonnie, Technischer Direktor von PEUGEOT Sport:

„Loïc und Paul sind starke Säulen des gesamten Teams und werden eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Crews zu verankern, indem sie Fahrer vereinen, die besonders stark beim Rennstart sind, mit anderen, die im Qualifying glänzen. Diese Struktur wurde mit einer langfristigen Perspektive entwickelt und bietet gleichzeitig die Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit, die nötig sind, um unter allen Rennbedingungen zu bestehen – was angesichts des hohen Wettbewerbsniveaus in der FIA WEC unerlässlich ist.“

Alle Neuigkeiten über PEUGEOT Sport finden Sie auf der Website (http://www.peugeot-sport.com) und auf den folgenden Plattformen:

Twitter: @PEUGEOTsport
Facebook: @PEUGEOT.sport
Instagram: @PEUGEOTsportofficia
YouTube: PEUGEOT Sport Official
Videos der Saison: https://www.youtube.com/@peugeotsportofficial

Medien-Website / Fotos / Video: https://www.media.stellantis.com/em-en/peugeot-sport

PEUGEOT Sport WEC Medienkontakt:

Sonya D’Artois / sonya.dartois@external.stellantis.com / +33627816828

Website Promotion

Website Promotion

PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12)

PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken – von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Charisma und zeitloses Design. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2024 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und erweitert ihr elektrisches Angebot 2025 weiter. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* – ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt alles daran, das Fahrerlebnis immer wieder neu zu erfinden. PEUGEOT ist „serious about pleasure“. Dabei setzt PEUGEOT konsequent auf Innovation: Das Panorama i-Cockpit mit ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und macht mit seiner sportlichen DNA jede Fahrt zu einem Erlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 demonstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie – auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans. PEUGEOT bleibt Vorreiter für eine nachhaltige, elektrifizierte und emotionale Zukunft der Mobilität!

* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter: https://peugeot.de/...

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.