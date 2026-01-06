Das Team PEUGEOT TotalEnergies gibt die Fahrerbesetzung für die FIA-WEC-Saison 2026 bekannt

- Das Team PEUGEOT TotalEnergies bestätigt seine Fahreraufstellung für die PEUGEOT 9X8 #93 und #94 für die FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft 2026.
- Damit stehen zwei ausgewogene und wettbewerbsfähige Teams für das Hypercar-Programm fest.
- Kontinuität, Synergie und Leistung stehen im Mittelpunkt der Strategie des Teams.
- PEUGEOT 9X8 #93:
Nick Cassidy (Neuseeland) – Paul Di Resta (Schottland) – Stoffel Vandoorne (Belgien)
- PEUGEOT 9X8 #94:
Loïc Duval (Frankreich) – Malthe Jakobsen (Dänemark) – Théo Pourchaire (Frankreich)
Die ausgewählten Teams vereinen Erfahrung mit Leistung und bringen neue Dynamik in das Programm. Sie wurden sorgfältig zusammengestellt, wobei alle wichtigen technischen und sportlichen Parameter berücksichtigt wurden. Beide Fahreraufstellungen wurden so zusammengesetzt, dass sie die Leistung in allen Phasen eines Rennwochenendes maximieren und gleichzeitig einen starken Zusammenhalt innerhalb des Teams fördern.
Olivier Jansonnie, Technischer Direktor von PEUGEOT Sport:
„Loïc und Paul sind starke Säulen des gesamten Teams und werden eine Schlüsselrolle dabei spielen, die Crews zu verankern, indem sie Fahrer vereinen, die besonders stark beim Rennstart sind, mit anderen, die im Qualifying glänzen. Diese Struktur wurde mit einer langfristigen Perspektive entwickelt und bietet gleichzeitig die Wettbewerbs- und Anpassungsfähigkeit, die nötig sind, um unter allen Rennbedingungen zu bestehen – was angesichts des hohen Wettbewerbsniveaus in der FIA WEC unerlässlich ist.“
