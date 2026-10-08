Alex Quinn wird ab 2027 WEC-Stammfahrer beim Team PEUGEOT TotalEnergies

- Alex Quinn, Test- und Entwicklungsfahrer im Jahr 2026, verstärkt ab 2027 im Rahmen eines mehrjährigen Vertrags als offizieller Fahrer das Line-up des Teams PEUGEOT TotalEnergies.
- Alex Quinn lernte das Team PEUGEOT TotalEnergies und den PEUGEOT 9X8 erstmals beim FIA-WEC-Rookie-Test in Bahrain im November 2025 kennen.
- Als LMP2-Meister der IMSA SportsCar Championship 2026 hat sich Alex Quinn als eines der vielversprechendsten Nachwuchstalente der Rennserie etabliert und ist damit Teil einer aussichtsreichen Zukunft des Teams PEUGEOT TotalEnergies.
Als mehrfacher Kart-Meister hat sich Alex Quinn in den Nachwuchsklassen des Formelsports schnell einen Namen gemacht. Er wurde sowohl in der britischen F4-Meisterschaft als auch im Formel-Renault-Cup zum „Rookie of the Year“ gekürt und setzte seinen Aufstieg fort, ehe er zum Langstreckenrennsport wechselte. Im Jahr 2024 stellte er sich der Herausforderung, sowohl in der IMSA als auch in der ELMS (European Le Mans Series) anzutreten, und belegte in der LMP2-Gesamtwertung den zweiten Platz. Im selben Jahr gab er sein Debüt bei den 24 Stunden von Le Mans und sicherte sich einen vielversprechenden sechsten Platz.
Diese erste Erfahrung auf höchstem Niveau im Langstreckenrennsport markierte einen weiteren wichtigen Meilenstein in seiner Karriere. Im Jahr 2025 setzte Alex Quinn seine positive Entwicklung fort und weckte das Interesse des Teams PEUGEOT TotalEnergies. Seine Leistungen sicherten ihm einen Platz beim FIA-WEC-Rookie-Test in Bahrain, wo er auf dem Sakhir-Kurs zum ersten Mal hinter dem Steuer des PEUGEOT 9X8 saß. Dieser erste Einsatz bestätigte die Qualitäten, die er während der gesamten Saison unter Beweis gestellt hatte, und veranlasste das Team, ihn für die Saison 2026 als Test- und Entwicklungsfahrer in sein Programm aufzunehmen.
Neben seiner Rolle im PEUGEOT 9X8-Programm zeigte Alex Quinn weiterhin herausragende Leistungen in der LMP2. Nachdem er zu Saisonbeginn den Sieg bei den „Rolex 24 At Daytona“ erzielt hatte, festigte er seinen Status als einer der führenden Fahrer durch den Sieg in der LMP2-Pro/Am-Klasse bei den 24 Stunden von Le Mans. Zu diesen Erfolgen kam noch der Gewinn des LMP2-Titels in der IMSA SportsCar Championship 2026 hinzu, den er sich nach einem spektakulären Saisonfinale in Petit Le Mans sicherte, wo sowohl der Rennsieg als auch der Titel erst in der letzten Runde entschieden wurden.
Damit zeigt er eine durchweg aufsteigende Entwicklung, die das Vertrauen des Teams PEUGEOT TotalEnergies in den jungen britischen Fahrer weiter stärkt.
Alex Quinn, Stammfahrer 2027:
„Offizieller Fahrer des Teams PEUGEOT TotalEnergies in der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft zu werden, ist für mich ein wahr gewordener Traum. Es war fantastisch, das ganze Jahr über mit dem Team zusammenzuarbeiten, sowohl im Werk als auch bei den Testprogrammen. Der Aufstieg zum Stammfahrer ist etwas, worauf ich mich unglaublich freue und wofür ich mich nach meinen jüngsten Erfolgen in anderen Meisterschaften bereit fühle. Ich bin allen beim Team PEUGEOT TotalEnergies für diese Chance äußerst dankbar und hoffe, dass dies der Beginn einer spannenden gemeinsamen Reise ist.“
Emmanuel Esnault, Teamchef PEUGEOT TotalEnergies:
„Wir freuen uns sehr, Alex 2027 vom Test- und Entwicklungsfahrer zum Stammfahrer zu befördern. Alex hat bei den Testfahrten mit uns großes Können am Steuer bewiesen und in dieser Saison erneut sportliche Erfolge in der LMP2 erzielt. Alex‘ Erfolgsbilanz ist beeindruckend: Er ist Le-Mans-Sieger in der LMP2 Pro-Am, Rolex-Daytona-LMP2-Sieger sowie Sieger bei Rennen der IMSA und der ELMS. Dies ist bereits das zweite Mal, dass wir bei PEUGEOT ein junges Talent aus dem LMP2-Umfeld in eine Rennfahrerrolle in der LMH befördern, und wir freuen uns darauf, nächstes Jahr mit ihm am Steuer des weiterentwickelten PEUGEOT 9X8 an den Start zu gehen.“
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