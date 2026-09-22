6 Stunden von Fuji: Team PEUGEOT TotalEnergies nimmt Kurs auf Japan

- Team PEUGEOT TotalEnergies kehrt zum Fuji Speedway zurück, wo der PEUGEOT 9X8 mit der Startnummer 93 im Jahr 2025 mit dem zweiten Platz sein bisher bestes Ergebnis in der FIA WEC einfuhr.
- Die Rennstrecke kommt den Eigenschaften des Hypercars mit einer langen Hochgeschwindigkeitsgeraden und einer anspruchsvollen Abfolge technischer Kurven seit jeher entgegen.
- Als letztes Saisonrennen in Übersee markiert das 6-Stunden-Rennen von Fuji die heiße Phase der Meisterschaft vor den Finalrennen in Barcelona und Monza.
Der Fuji International Speedway verfügt mit einer 1,475 Kilometer langen Geraden und einem anspruchsvollen Infield-Abschnitt mit zwölf Kurven über eine Streckencharakteristik, die dem PEUGEOT 9X8 liegen. Seit 2022 belegten die Hypercars des französischen Herstellers in Fuji stets einen Platz unter den Top Ten. Im vergangenen Jahr erreichten sie mit 318 km/h auf der Hauptgeraden zudem die höchste Geschwindigkeit aller Hypercars.
Aus diesem Grund freut sich das Team PEUGEOT TotalEnergies jedes Mal auf das Rennen in Japan, das zugleich eines der legendärsten Events im FIA-WEC-Kalender darstellt. Das Rennen findet am Fuße des Fuji statt und zieht jedes Jahr Tausende Fans des Langstreckenrennsports an.
Gleich mehrere Teamfahrer haben eine enge Verbindung zu Japan: Loïc Duval und Nick Cassidy waren mehrere Jahre lang im wettbewerbsintensiven japanischen Rennsport aktiv und gewannen Titel in verschiedenen Meisterschaften. Paul Di Resta bringt die Erfahrung aus drei Formel-1-Grand-Prix-Rennen in Suzuka mit, während auch Théo Pourchaire Erfahrung in der japanischen Super Formula sammelte. Stoffel Vandoorne schloss sich dem französischen Team 2023 für das 6-Stunden-Rennen von Fuji an.
Entsprechend hoch ist die Motivation im Team PEUGEOT TotalEnergies: Das Team reist mit der Entschlossenheit nach Fuji, seine Leistung weiter auszubauen. Das Rennen bildet den Auftakt zum Saisonendspurt vor den Läufen in Barcelona und Monza, jenem Kurs, auf dem das Team 2022 sein Debüt in der Weltmeisterschaft gab.
Ein Jahr nach seinem bislang stärksten Ergebnis in der FIA WEC in Fuji kehrt das Team PEUGEOT TotalEnergies unter besseren Voraussetzungen auf die Rennstrecke zurück. In einem dichten Wettbewerbsumfeld geht es darum, Schwung zurückzugewinnen. Die beiden PEUGEOT 9X8 nehmen am Freitag, 25. September, das freie Training auf, bevor am Samstag das Qualifying ansteht. Das 6-Stunden-Rennen von Fuji startet am Sonntag, 28. September, um 11:00 Uhr Ortszeit (04:00 Uhr deutsche Zeit).
Emmanuel Esnault, Teamchef PEUGEOT TotalEnergies:
„Wir freuen uns sehr, für das Rennen in Fuji nach Japan zurückzukehren, wo wir unser bislang bestes Ergebnis in der FIA WEC erzielt haben. Fuji ist ein einzigartiger Austragungsort, der Hochgeschwindigkeitsabschnitte mit technischen Kurven kombiniert, die den Eigenschaften des PEUGEOT 9X8 liegen. Auch wenn vergangene Leistungen niemals eine Garantie für zukünftigen Erfolg sind, reisen wir voller Zuversicht nach Japan. Wir wissen, dass diese Streckenführung immer gut zu unserem Gesamtpaket gepasst hat. Seit dem letzten Rennen hat das Team unermüdlich weitergearbeitet und wir freuen uns darauf, unsere Fortschritte im Vergleich mit der sehr starken Konkurrenz zu messen.“
Nick Cassidy (PEUGEOT 9X8 #93):
„Ich freue mich wirklich sehr auf Fuji. Für mich fühlt es sich fast wie ein Heimrennen an. Ich habe viele besondere Erinnerungen an diese Rennstrecke und kann es kaum erwarten, den PEUGEOT 9X8 vor den japanischen Fans zu fahren. Das Team arbeitet unglaublich hart und macht in vielen Bereichen Fortschritte. Unser Ziel ist es, diese Arbeit in ein reibungsloses Rennwochenende umzusetzen und ein starkes Ergebnis zu erzielen.“
Loïc Duval (PEUGEOT 9X8 #94):
„Die Rückkehr nach Fuji ist für mich immer etwas Besonderes. Es fühlt sich nach Le Mans wie mein zweites Heimrennen an. Ich habe viele Jahre in Japan gelebt und bin dort Rennen gefahren, daher ist es immer eine Freude, dorthin zurückzukehren. Ich treffe dort viele Freunde und einige der treuesten Fans im Motorsport. Es ist eine Rennstrecke, die mir besonders gut gefällt, da sie spannende Rennen und viele Überholmöglichkeiten bietet. Fuji war für PEUGEOT und das Team oft ein erfolgreicher Austragungsort, und ich hoffe, dass das auch in diesem Jahr wieder der Fall sein wird. Ich freue mich darauf, wieder auf die Strecke zu gehen, alles zu geben und hoffentlich erneut um einen Podiumsplatz mitzufahren, so wie wir es letztes Jahr getan haben.“
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