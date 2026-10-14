6 Stunden von Barcelona: Team PEUGEOT TotalEnergies vor einer neuen Herausforderung

- Der Circuit de Barcelona-Catalunya ist vom 16. bis 18. Oktober erstmals Austragungsort der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft.
- Alex Quinn wird sein Renndebüt im PEUGEOT 9X8 mit der Startnummer 93 geben.
- Nach einem starken sechsten Platz in Fuji strebt das Team PEUGEOT TotalEnergies in Spanien weitere Punkte an.
Die spanische Rennstrecke, die seit ihrer Eröffnung im Jahr 1991 international Maßstäbe gesetzt hat, stellt das Team PEUGEOT TotalEnergies vor eine neue Herausforderung. Mit einer Länge von 4,657 km verfügt der Kurs über eine mehr als einen Kilometer lange Gerade sowie eine Reihe langer, hochbelastender Kurven, die besondere Anforderungen an die Reifen stellen. Basierend auf den Erfahrungen aus anderen Rennserien sind sowohl die Strategie als auch das Verkehrsmanagement entscheidend für den Verlauf des Sechs-Stunden-Rennens.
Das siebte Rennen der Saison markiert einen wichtigen Meilenstein für Alex Quinn. Der britische Fahrer, der 2026 zum Test- und Entwicklungsfahrer des Teams PEUGEOT TotalEnergies ernannt wurde, nachdem er das Team beim Rookie-Test 2025 und bei anschließenden Testfahrten im Jahr 2026 von sich überzeugt hatte, wird an der Seite von Paul Nick Cassidy und Paul Di Resta Stoffel Vandoorne im PEUGEOT 9X8 mit der Startnummer 93 ersetzen.
Der 25-Jährige, der kürzlich als Stammfahrer des Teams PEUGEOT TotalEnergies ab der Saison 2027 bestätigt wurde, wird somit in Spanien mit seinem ersten Rennstart am Steuer des PEUGEOT 9X8 den Sprung in die höchste Klasse des Langstreckenrennsports schaffen. Anschließend wird er seine Erfahrung im Hypercar-Bereich beim Saisonfinale in Monza vom 6. bis 8. November weiter ausbauen.
Emmanuel Esnault, Teamchef PEUGEOT TotalEnergies:
„Spanien ist einer der Schlüsselmärkte von PEUGEOT – daher freuen wir uns umso mehr, am allerersten Rennen der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft teilzunehmen, das in diesem Land ausgetragen wird. Die Aufholjagd der Startnummer 94 auf den sechsten Platz in Fuji motiviert uns, in Barcelona ein noch besseres Ergebnis erzielen zu wollen. Das Team hatte bereits die Gelegenheit, dort zu testen, und die meisten unserer Fahrer sind mit der Rennstrecke vertraut, da sie dort im Laufe ihrer Karriere bereits in anderen Meisterschaften gefahren sind. Wir sind bereit für das Rennen.
Während wir uns auf das zweiteilige Saisonfinale konzentrieren, bereiten wir uns gleichzeitig auf die Zukunft vor – daher war es eine naheliegende Entscheidung, Alex Quinn in die Besetzung der #93 aufzunehmen. Da er ab 2027 einer unserer Stammfahrer sein wird, werden alle Erfahrungen, die er in Barcelona und Monza sammelt, sehr wertvoll für die Zukunft sein.“
Alex Quinn (PEUGEOT 9X8 #93):
„Ich freue mich riesig darauf, in Barcelona auf die Strecke zu gehen. Ich fühle mich beim PEUGEOT Team bereits wie zu Hause, und mein Ziel ist, mich so reibungslos wie möglich in das Rennprogramm einfinden. Das wird ein stolzer Moment in meiner Karriere sein, daher möchte ich gute Arbeit für das Team leisten und dabei Spaß haben!“
Théo Pourchaire (PEUGEOT 9X8 #94):
„Ich bin vergangenes Jahr in der ELMS in Barcelona gefahren, aber für einen Großteil des WEC-Feldes wird es eine neue Herausforderung sein, da diese Strecke normalerweise nicht im Rennkalender steht. Es wird interessant sein zu sehen, wie sich alle an die Strecke anpassen, insbesondere die Teams, die dort in letzter Zeit nicht gefahren sind. Barcelona ist keine einfache Strecke zum Überholen, daher ist es umso wichtiger, im Qualifying konkurrenzfähig zu sein, um uns für das Rennen in die bestmögliche Position zu bringen. Auch das Verkehrsmanagement und die Strategie werden eine wichtige Rolle spielen. Wir haben in Fuji gute Punkte geholt – diesen Schwung wollen wir mitnehmen und in Barcelona alles geben, um ein weiteres starkes Ergebnis zu erzielen.“
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