40 Jahre PEUGEOT GTi: „The Saga of PEUGEOT GTi” erzählt die Geschichte einer Ikone

- Anlässlich der Markteinführung des neuen PEUGEOT E-208 GTi (Energieverbrauch 16,1-17,1 kWh/100 km; CO2-Emissionen 0 g/km; CO2-Klasse A.1) und des 40-jährigen Jubiläums des legendären PEUGEOT 205 GTi 1.9 erzählt „The Saga of PEUGEOT GTi“ die Geschichte der GTi-Modelle.
- Mit exklusiven Dokumenten und Zeitzeugenberichten widmet sich das Buch den temperamentvollen „Pocket Rockets“ – sowohl den Straßenversionen als auch ihren aus dem Rennsport stammenden Pendants, allen voran dem legendären 205 Turbo 16.
- „The Saga des PEUGEOT GTi“, erschienen bei SOFIA EDITIONS, ist auf der PEUGEOT Lifestyle-Website erhältlich.
Das umfassende Werk zeichnet mehr als vier Jahrzehnte sportlicher Tradition und Leidenschaft von PEUGEOT nach und lädt Leserinnen und Leser dazu ein, die Geschichte des legendären GTi-Labels noch einmal zu erleben. Von den 78 kW (105 PS) des ursprünglichen PEUGEOT 205 GTi bis zu den 207 kW (281 PS) des PEUGEOT E-208 GTi hat sich die Technologie kontinuierlich weiterentwickelt. Das Ziel ist stets dasselbe geblieben: ultimativen Fahrspaß zu bieten.
Kompakt, leistungsstark, vielseitig und stilvoll: Bei PEUGEOT ist das GTi-Label ein Markenzeichen, das der PEUGEOT 205, der PEUGEOT 309, der PEUGEOT 308, der PEUGEOT 208 und nun auch der PEUGEOT E-208 mit Stolz tragen. Im Laufe der Geschichte der Löwenmarke haben zudem zahlreiche weitere Modelle denselben Geist verkörpert, auch ohne das GTi-Label zu tragen. Je nach Markt und Epoche waren Modelle wie der PEUGEOT 106, PEUGEOT 306, PEUGEOT 206 und PEUGEOT 207 unter Bezeichnungen wie RC, S16, GT oder GTi bekannt.
Das nun erschienene Buch „The Saga of PEUGEOT GTi“ ist besonders, umfassend, reich bebildert und der Geschichte der GTi-Modelle gewidmet. Dabei stehen sowohl die Straßenversionen als auch ihre Pendants aus dem Rennsport im Fokus – insbesondere der legendäre PEUGEOT 205 Turbo 16, der als Inspiration für das PEUGEOT E-T16 Concept diente – neben dem PEUGEOT E-208 GTi ein weiteres Highlight auf dem Pariser Autosalon 2026. Mit zahlreichen historischen Dokumenten und exklusiven Zeitzeugenberichten von einigen der wichtigsten Akteure der GTi-Saga beleuchtet der Sammlerband ein spannendes Kapitel der französischen Automobilgeschichte.
Alain Favey, CEO von PEUGEOT, bei der Unterzeichnung des Vorworts: „Das PEUGEOT GTi Erbe verpflichtet, es treibt uns an und begeistert uns. Es ist eine große Freude, den PEUGEOT E-208 GTi auf den Markt zu bringen. Wir setzen ein starkes Zeichen, die GTi-Legende mit dem PEUGEOT E-208 neu zu erfinden – der neuesten Generation der PEUGEOT 2er-Reihe, die seit dem PEUGEOT 205 das Herz unserer Marke bildet.“
Das Vorwort des Buches stammt von Julien Fébreau, Formel-1-Kommentator bei Canal+ in Frankreich und begeistertes Mitglied der „GTi-Generation“: „Wenn der GTi weiterhin die Herzen so vieler Enthusiasten höherschlagen lässt, dann liegt es daran, dass es um mehr geht als nur um technische Daten oder reine Leistung. Für viele von uns weckt er einzigartige Erinnerungen, intensive Emotionen und, tief im Inneren, eine bestimmte Vorstellung davon, worum es beim Automobil wirklich geht.“
Das von Enthusiasten für Enthusiasten geschaffene Werk ist das perfekte Geschenk unter dem Weihnachtsbaum – für alle Fans von PEUGEOT, des GTi-Labels und alle, die die Leidenschaft für sportliche Modelle teilen.
„The Saga of PEUGEOT GTi“ (132 Seiten, 132 Bilder) ist in englischer und französischer Sprache im Online-Shop der PEUGEOT Lifestyle-Website zum Preis von 35 Euro erhältlich.
1 Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.
Über PEUGEOT
PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken – von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Flair und Zukunftsfähigkeit. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2025 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und bietet eine vollständige Modellpalette von 12 Modellen an, darunter neun Pkw und drei leichte Nutzfahrzeuge. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* – ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt konsequent auf Innovation: ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und bietet ein verbessertes interaktives Fahrerlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 demonstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie – auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans.
* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter:
https://peugeot.de/...