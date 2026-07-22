30 Jahre PEUGEOT Partner und 10 Jahre PEUGEOT Traveller: Zwei Erfolgsmodelle für den täglichen Einsatz

Die Löwenmarke feiert das 30-jährige Jubiläum des PEUGEOT Partner und das 10-jährige Jubiläum des PEUGEOT Traveller. Beide Modelle setzen in ihren jeweiligen Segmenten Maßstäbe und unterstreichen den Anspruch der Marke, die Anforderungen von Gewerbetreibenden mit Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu erfüllen.



PEUGEOT, ein wichtiger Akteur auf dem europäischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge, feiert den Erfolg von zwei Bestsellern: Vor 30 Jahren brachte die Marke den PEUGEOT Partner auf den Markt, heute verzeichnet er mehr als 2,6 Millionen verkaufte Einheiten über drei Fahrzeuggenerationen hinweg (einschließlich Rifter). Der Personentransporter PEUGEOT Traveller blickt auf 10 Jahre Marktpräsenz zurück.



PEUGEOT Partner: Drei Generationen im Einsatz für Gewerbetreibende



Der 1996 eingeführte PEUGEOT Partner der ersten Generation sorgte mit seinem innovativen Konzept für frischen Wind im Segment der Kompakttransporter. Er vereinte Robustheit, großzügiges Ladevolumen und hohen Fahrkomfort. Bekannt für seine Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit, etablierte sich der PEUGEOT Partner schnell als bewährter Begleiter für Gewerbetreibende.



Mit der zweiten Generation des PEUGEOT Partner im Jahr 2008 wurde die Fahrzeuggröße erhöht, um noch mehr Ladevolumen und Nutzlast zu bieten. Das Modell war komfortabler und technologisch fortschrittlicher und profitierte zudem von einem verbesserten Fahrverhalten und einer höheren Effizienz.



Die 2018 eingeführte und 2023 umfassend überarbeitete dritte Generation des PEUGEOT Partner basiert auf der fortschrittlichen EMP2-Plattform und verfügt über das PEUGEOT i-Cockpit®, das auch in der Pkw-Baureihe der Marke zum Einsatz kommt. Der PEUGEOT Partner ist als Versionen mit Standard- und langem Radstand erhältlich, wobei letztere auch als Doppelkabine angeboten wird. Die Einführung des vollelektrischen PEUGEOT E-Partner neben der Benzin- und Dieselvariante markierte einen bedeutenden Schritt nach vorn. Eine Mildhybrid-Version wird das Angebot ab 2027 ergänzen.



Erweiterung der Modellreihe: PEUGEOT Partner ACTIVE und PEUGEOT Partner PRO SKILL



30 Jahre nach seiner Markteinführung gehört der PEUGEOT Partner nach wie vor zu den meistverkauften Modellen im Segment der Kompakttransporter. PEUGEOT baut die Modellreihe kontinuierlich aus, um den sich wandelnden Anforderungen von Gewerbetreibenden mit noch größerer Präzision und Effizienz gerecht zu werden.



Der neue PEUGEOT Partner ACTIVE, der im Juni 2026 vorgestellt wurde, stellt eine erschwinglichere Einstiegsvariante dar und bietet dabei alle wesentlichen Ausstattungsmerkmale, die Gewerbetreibende benötigen, darunter eine innovative Innenraumgestaltung, die das Fahren und die tägliche Arbeit erleichtert. Der PEUGEOT Partner ACTIVE ist mit dem „Flexiseat“ ausgestattet, einem modularen Beifahrersitz, dessen Sitz sich in Sekundenschnelle umklappen lässt, wodurch bis zu 0,5 m³ zusätzliches Ladevolumen gewonnen wird.



PEUGEOT präsentiert den PEUGEOT Partner PRO SKILL auf der IAA Transportation in Hannover vom 14. bis 20. September. Der PEUGEOT Partner PRO SKILL wurde für Gewerbetreibende entwickelt, die unter anspruchsvollsten Bedingungen arbeiten, und ist serienmäßig mit dem „Baustellenpaket“ ausgestattet, das eine erhöhte Bodenfreiheit, einen Motorschutz sowie Grip Control mit Bergabfahrhilfe umfasst. Er ist zudem mit einem von Dangel entwickelten Allradantrieb erhältlich.



PEUGEOT Traveller: Zehn Jahre Vielseitigkeit



Die erste Generation des PEUGEOT Traveller war nach der Markteinführung im Jahr 2016 sofort ein Erfolg. Das auf der EMP2-Plattform entwickelte Modell etablierte sich dank seiner Vielseitigkeit, seines Komforts und seiner Zuverlässigkeit schnell als Referenzmodell im Personentransport. Erhältlich als vollelektrischer PEUGEOT E-Traveller sowie mit Dieselantrieb (Kraftstoffverbrauch 6,9-7,1 l/100 km; CO 2 -Emission 182-188 g/km; CO 2 -Klasse: G.1), in zwei Längen und zahlreichen Konfigurationen für bis zu neun Passagiere einschließlich Gepäck, bietet er die Flexibilität, die sowohl von Geschäftskunden als auch von großen Familien geschätzt wird.



Der PEUGEOT Traveller wird häufig als VIP-Shuttle bei Veranstaltungen eingesetzt, bei denen PEUGEOT als Partner auftritt, insbesondere in der Welt des Kinos, darunter die César-Verleihung, die BAFTA Film Awards, die Filmfestspiele von Cannes, das Filmfestival von Alpe d’Huez, die Filmfestspiele von Venedig und der Deutsche Filmpreis, sowie bei der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC).



1 Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

(lifePR) (