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30 Jahre PEUGEOT Partner und 10 Jahre PEUGEOT Traveller: Zwei Erfolgsmodelle für den täglichen Einsatz

(lifePR) (Rüsselsheim, )
Die Löwenmarke feiert das 30-jährige Jubiläum des PEUGEOT Partner und das 10-jährige Jubiläum des PEUGEOT Traveller. Beide Modelle setzen in ihren jeweiligen Segmenten Maßstäbe und unterstreichen den Anspruch der Marke, die Anforderungen von Gewerbetreibenden mit Effizienz, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit zu erfüllen.

PEUGEOT, ein wichtiger Akteur auf dem europäischen Markt für leichte Nutzfahrzeuge, feiert den Erfolg von zwei Bestsellern: Vor 30 Jahren brachte die Marke den PEUGEOT Partner auf den Markt, heute verzeichnet er mehr als 2,6 Millionen verkaufte Einheiten über drei Fahrzeuggenerationen hinweg (einschließlich Rifter). Der Personentransporter PEUGEOT Traveller blickt auf 10 Jahre Marktpräsenz zurück.

PEUGEOT Partner: Drei Generationen im Einsatz für Gewerbetreibende

Der 1996 eingeführte PEUGEOT Partner der ersten Generation sorgte mit seinem innovativen Konzept für frischen Wind im Segment der Kompakttransporter. Er vereinte Robustheit, großzügiges Ladevolumen und hohen Fahrkomfort. Bekannt für seine Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit, etablierte sich der PEUGEOT Partner schnell als bewährter Begleiter für Gewerbetreibende.

Mit der zweiten Generation des PEUGEOT Partner im Jahr 2008 wurde die Fahrzeuggröße erhöht, um noch mehr Ladevolumen und Nutzlast zu bieten. Das Modell war komfortabler und technologisch fortschrittlicher und profitierte zudem von einem verbesserten Fahrverhalten und einer höheren Effizienz.

Die 2018 eingeführte und 2023 umfassend überarbeitete dritte Generation des PEUGEOT Partner basiert auf der fortschrittlichen EMP2-Plattform und verfügt über das PEUGEOT i-Cockpit®, das auch in der Pkw-Baureihe der Marke zum Einsatz kommt. Der PEUGEOT Partner ist als Versionen mit Standard- und langem Radstand erhältlich, wobei letztere auch als Doppelkabine angeboten wird. Die Einführung des vollelektrischen PEUGEOT E-Partner neben der Benzin- und Dieselvariante markierte einen bedeutenden Schritt nach vorn. Eine Mildhybrid-Version wird das Angebot ab 2027 ergänzen.

Erweiterung der Modellreihe: PEUGEOT Partner ACTIVE und PEUGEOT Partner PRO SKILL

30 Jahre nach seiner Markteinführung gehört der PEUGEOT Partner nach wie vor zu den meistverkauften Modellen im Segment der Kompakttransporter. PEUGEOT baut die Modellreihe kontinuierlich aus, um den sich wandelnden Anforderungen von Gewerbetreibenden mit noch größerer Präzision und Effizienz gerecht zu werden.

Der neue PEUGEOT Partner ACTIVE, der im Juni 2026 vorgestellt wurde, stellt eine erschwinglichere Einstiegsvariante dar und bietet dabei alle wesentlichen Ausstattungsmerkmale, die Gewerbetreibende benötigen, darunter eine innovative Innenraumgestaltung, die das Fahren und die tägliche Arbeit erleichtert. Der PEUGEOT Partner ACTIVE ist mit dem „Flexiseat“ ausgestattet, einem modularen Beifahrersitz, dessen Sitz sich in Sekundenschnelle umklappen lässt, wodurch bis zu 0,5 m³ zusätzliches Ladevolumen gewonnen wird.

PEUGEOT präsentiert den PEUGEOT Partner PRO SKILL auf der IAA Transportation in Hannover vom 14. bis 20. September. Der PEUGEOT Partner PRO SKILL wurde für Gewerbetreibende entwickelt, die unter anspruchsvollsten Bedingungen arbeiten, und ist serienmäßig mit dem „Baustellenpaket“ ausgestattet, das eine erhöhte Bodenfreiheit, einen Motorschutz sowie Grip Control mit Bergabfahrhilfe umfasst. Er ist zudem mit einem von Dangel entwickelten Allradantrieb erhältlich.

PEUGEOT Traveller: Zehn Jahre Vielseitigkeit

Die erste Generation des PEUGEOT Traveller war nach der Markteinführung im Jahr 2016 sofort ein Erfolg. Das auf der EMP2-Plattform entwickelte Modell etablierte sich dank seiner Vielseitigkeit, seines Komforts und seiner Zuverlässigkeit schnell als Referenzmodell im Personentransport. Erhältlich als vollelektrischer PEUGEOT E-Traveller sowie mit Dieselantrieb (Kraftstoffverbrauch 6,9-7,1 l/100 km; CO2-Emission 182-188 g/km; CO2-Klasse: G.1), in zwei Längen und zahlreichen Konfigurationen für bis zu neun Passagiere einschließlich Gepäck, bietet er die Flexibilität, die sowohl von Geschäftskunden als auch von großen Familien geschätzt wird.

Der PEUGEOT Traveller wird häufig als VIP-Shuttle bei Veranstaltungen eingesetzt, bei denen PEUGEOT als Partner auftritt, insbesondere in der Welt des Kinos, darunter die César-Verleihung, die BAFTA Film Awards, die Filmfestspiele von Cannes, das Filmfestival von Alpe d’Huez, die Filmfestspiele von Venedig und der Deutsche Filmpreis, sowie bei der FIA-Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC).

1 Kombinierte Werte gem. WLTP. Die Werte eines Fahrzeugs hängen nicht nur von der effizienten Ausnutzung des Kraftstoffs durch das Fahrzeug ab, sondern werden auch vom Fahrverhalten und anderen nichttechnischen Faktoren beeinflusst.

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PEUGEOT Deutschland GmbH (C0-12)

PEUGEOT bietet das breiteste Angebot an Elektrofahrzeugen unter allen europäischen Mainstream-Marken – von kompakten Stadtautos bis hin zu leistungsstarken Nutzfahrzeugen. Die Markenwerte von PEUGEOT sind klar definiert: Fahrerlebnis, französisches Flair und Zukunftsfähigkeit. Mit einer Präsenz in über 140 Ländern und rund 1,1 Millionen verkauften Fahrzeugen im Jahr 2025 ist PEUGEOT ein globaler Player. In Europa ist die Marke bereits führend bei elektrischen B-Segment- und Nutzfahrzeugen und bietet eine vollständige Modellpalette von 12 Modellen an, darunter neun Pkw und drei leichte Nutzfahrzeuge. Für maximale Sorgenfreiheit sorgt das einzigartige PEUGEOT CARE-Programm* – ein Schutz bis zu 8 Jahre oder 160.000 km Sicherheit für PEUGEOT Elektrofahrzeuge der neuesten Generation.* PEUGEOT setzt konsequent auf Innovation: ChatGPT bringt modernste Technologie ins Fahrzeug und bietet ein verbessertes interaktives Fahrerlebnis. Das vollelektrische Hypercar PEUGEOT 9X8 demonstriert die Leidenschaft der Marke für Leistung und Technologie – auf den prestigeträchtigsten Rennstrecken der Welt, darunter die Langstrecken-Weltmeisterschaft (WEC) und die 24 Stunden von Le Mans.
* PEUGEOT CARE umfasst die 2-jährige Neufahrzeuggarantie und jede andere Stellantis Garantie sowie bis zu 6 Jahre kostenlosen, Besonderen Schutz, der aktiviert wird, indem Sie eine regelmäßige Wartung nach dem Garantie- und Serviceheft durch einen teilnehmenden, autorisierten PEUGEOT Partner durchführen lassen. Dieser Besondere Schutz ist gültig bis zur nächsten regelmäßigen Wartung für bis zu 8 Jahre alte Fahrzeuge mit einer Laufleistung von max. 160.000 km je nachdem, was zuerst eintritt, gemäß den Bedingungen des Besonderen Schutzes von PEUGEOT CARE. PEUGEOT CARE gilt für alle ab 01.05.2025 bestellten neuen vollelektrischen Pkw. Der Besondere Schutz von PEUGEOT CARE hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Gewährleistungsansprüche oder die Neufahrzeuggarantie für Ihr Fahrzeug. Die vollständigen Bedingungen für den Besonderen Schutz von PEUGEOT CARE finden Sie unter:
https://peugeot.de/...

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