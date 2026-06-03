24 Stunden von Le Mans: PEUGEOT feiert 100. Jahrestag seiner ersten Teilnahme und ist bereit für eine starke Performance

- PEUGEOT feiert den 100. Jahrestag seiner ersten Teilnahme an den 24 Stunden von Le Mans – zwei PEUGEOT 174S gingen im Jahr 1926 an den Start.
- Anlässlich dieses Jubiläums veranstaltet PEUGEOT während der gesamten Rennwoche eine Reihe von Aktivitäten für die Fans.
- Das Team PEUGEOT TotalEnergies will an die Fortschritte anknüpfen, die es in Imola und Spa-Francorchamps sowohl im Qualifying als auch unter Rennbedingungen erzielt hat.
Seit einem Jahrhundert stellt sich PEUGEOT der Herausforderung der 24 Stunden von Le Mans. Im Jahr 1926 gingen zwei PEUGEOT 174S beim „24-Stunden-Langstrecken-Grand-Prix“ an den Start und läuteten damit den Beginn einer historischen Verbindung zwischen der Löwenmarke und dem prestigeträchtigsten Langstreckenrennen der Welt ein. Dieser erste Auftritt markierte den Startpunkt eines langjährigen Engagements im Langstreckenrennsport.
Bis heute hat PEUGEOT 44 Mal an den 24 Stunden von Le Mans teilgenommen, sei es als Werksteam oder als Motorenlieferant. Die Marke hat drei bedeutende Erfolge erzielt: 1992 mit dem ersten und dritten Podiumsplatz, 1993 mit einem historischen Dreifachsieg für den PEUGEOT 905 und 2009 mit einem Doppelsieg für den PEUGEOT 908 HDi FAP.
Seit 2023 verkörpert der PEUGEOT 9X8 diese Leidenschaft für das legendäre Event. Anlässlich des Jubiläums hat PEUGEOT Design ein spezielles Emblem entworfen, das auf beiden Rennfahrzeugen zu sehen sein wird.
Video: PEUGEOT 100 Jahre in Le Mans
Das Ziel: 2026 an der Spitze mitzufahren
Bei seiner vierten Teilnahme in Folge seit der Rückkehr in den Langstreckenrennsport geht das Team PEUGEOT TotalEnergies mit Entschlossenheit und Bescheidenheit in die 94. Ausgabe, wohl wissend um die außergewöhnlichen Anforderungen des Rennens in Le Mans und die Intensität des Wettbewerbs in der Hypercar-Kategorie.
Die Vorbereitung auf die 24 Stunden von Le Mans ist Teil eines langfristigen Entwicklungsprogramms, das seit der vorherigen Ausgabe läuft und eine gründliche Analyse des Rennens von 2025, Testfahrten sowie Erkenntnisse aus den FIA-WEC-Rennen in Imola und Spa-Francorchamps kombiniert.
Als einzigartiges, komplexes Event erfordert Le Mans die vollständige Beherrschung aller Rennparameter: Traffic Management, Abläufe, Neutralisierungen und Streckenbedingungen – alles Bereiche, auf die das Team besonderen Fokus gelegt hat. Die seit dem Ende der Saison 2025 beobachteten Fortschritte, die sich zu Beginn dieses Jahres sowohl im Qualifying als auch im Renntempo bestätigt haben, spiegeln eine positive Entwicklung wider. In einem hart umkämpften Hypercar-Feld mit 18 Fahrzeugen will das Team PEUGEOT TotalEnergies diesen Aufwärtstrend bestätigen und sich dauerhaft an der Spitze des Feldes etablieren.
Im Herzen der PEUGEOT Le Mans Experience
Anlässlich des hundertjährigen Jubiläums seiner ersten Teilnahme in Le Mans bietet PEUGEOT während der gesamten Rennwoche eine Reihe von Aktivitäten für Fans, Besuchende und Medien an.
Ab Dienstag, 9. Juni, ist der neue PEUGEOT E-208 GTi1 im Hersteller-Dorf zu sehen (10:00-19:00 Uhr). Besucherinnen und Besucher können zudem den PEUGEOT 9X8 und das PEUGEOT Polygon Concept entdecken sowie das neue Hypersquare-Lenkrad in der Fan-Zone an der Rennstrecke (10:00-19:00 Uhr) testen.
Ab Freitag, 12. Juni, wird im Open-Air-Kino „Drive-In Paradisio“ eine Auswahl an Filmen zum Thema Motorsport, darunter „Rush“, „Ford vs Ferrari“, „Gran Turismo“, „Taxi“ und „Fast & Furious“, (in Zusammenarbeit mit MK2) zu sehen sein.
Am Samstag, 13. Juni, findet schließlich eine große Parade statt, bei der 20 PEUGEOT-Renn- und Serienfahrzeuge zusammenkommen, die die Geschichte der Marke geprägt haben, um das hundertjährige Jubiläum ihrer ersten Teilnahme an den 24 Stunden von Le Mans zu feiern.
Letzte Vorbereitungen auf das 24-Stunden-Rennen von Le Mans
Für das Team PEUGEOT TotalEnergies beginnt die Le-Mans-Woche am Freitag, 5. Juni, mit den traditionellen technischen und administrativen Abnahmen in der Innenstadt. Am Sonntag, 7. Juni, kehren die PEUGEOT 9X8 mit den Startnummern 93 und 94 sowie die Teams zum Testtag auf den 13,626 km langen „Circuit des 24 Heures“ zurück.
ZEITPLAN
Mittwoch, 10. Juni
• Freies Training 1: 14:00 Uhr
• Hypercar Qualifying: 19:30 Uhr
• Freies Training 2: 22:00 Uhr
Donnerstag, 11. Juni
• Freies Training 3: 14:45 Uhr
• Hyperpole 1: 21:05 Uhr
• Hyperpole 2: 21:40 Uhr
• Freies Training 4: 23:00 Uhr
Samstag, 13. Juni
• Warm-up: 12:00 Uhr
• Rennstart: 16:00 Uhr (Startschuss durch Sir Mark Cavendish)
Einhundert Jahre und einen Tag nach dem bahnbrechenden PEUGEOT 174S wird der PEUGEOT 9X8 erneut die 24-Stunden-Herausforderung an der Sarthe in Angriff nehmen.
Vier Fragen an Emmanuel Esnault, Teamchef PEUGEOT TotalEnergies:
„Was bedeuten Ihnen die 24 Stunden von Le Mans?“
„Meine erste Erfahrung in Le Mans mit einem Team geht auf das Jahr 1991 zurück, und doch kommt es mir vor, als wäre es gestern gewesen! Seit meiner Kindheit war Mitte Juni für mich immer wichtiger als Weihnachten! Dieses Rennen hat nie aufgehört, mich zu begeistern. Für mich bleibt es das größte Motorsport-Event der Welt, wegen seiner Intensität, seiner Anforderungen und seiner Einzigartigkeit. Le Mans ist ein paradoxes und faszinierendes Rennen: extrem exklusiv, mit großen Herstellern, modernsten Technologien und außergewöhnlichen Fahrern, und gleichzeitig zutiefst inklusiv, da es Enthusiasten aller Art zusammenbringt – Experten, Neulinge, Familien, Profis… alle vereint um ein außergewöhnliches Spektakel, das weit über den Motorsport selbst hinausgeht. Es ist ein unvergleichliches menschliches, technologisches und emotionales Automobilerlebnis. Und für jeden, der diesen Sport mit Leidenschaft lebt, ist ein Sieg in Le Mans mehr als nur ein Sieg – es ist der Heilige Gral des Motorsports.“
„Was bedeutet es für Sie als Teamchef, bei dieser Ausgabe dabei zu sein, die den hundertsten Jahrestag der ersten Teilnahme der Marke markiert?“
„Es ist vor allem eine große Ehre und eine enorme Verantwortung, von einem Hersteller wie PEUGEOT ausgewählt worden zu sein, um ein so symbolträchtiges Projekt zu leiten. Teil dieser besonderen Ausgabe zu sein, die den hundertsten Jahrestag der ersten Teilnahme der Marke markiert, verleiht unserem Engagement noch mehr Bedeutung. Es spiegelt eine tiefe historische Verbundenheit mit den Werten des Langstreckenrennsports wider: Weiterentwicklung, das ständige Streben nach Leistung und langfristige Ambitionen. Auf unserer Ebene sind wir die Bewahrer dieses Erbes, mit dem Wunsch, es am Leben zu erhalten und es sowohl in die Gegenwart als auch in die Zukunft zu tragen.“
„Wie bereiten sich die Ingenieure, Techniker und Mechaniker des Teams PEUGEOT TotalEnergies auf dieses Rennen vor?“
„Die Vorbereitung auf die 24 Stunden von Le Mans ist anspruchsvoll und erstreckt sich über mehrere Monate. Sie basiert auf gemeinsamer Arbeit, die die technische Vorbereitung der Fahrzeuge, die logistische Organisation, die Teamkoordination und die mentale Vorbereitung umfasst. Trotz der umfangreichen Langstreckenerfahrung von PEUGEOT bleibt Le Mans ein einzigartiges und anspruchsvolles Rennen, das große Demut erfordert. Nichts darf jemals als selbstverständlich angesehen werden. Deshalb gehen wir mit bestmöglicher Vorbereitung an dieses Event heran, indem wir jedes denkbare Szenario miteinkalkulieren und gleichzeitig in der Lage bleiben, uns an das Unvorhersehbare anzupassen – was ebenfalls Teil der DNA dieses Rennens ist.“
„Was bedeutet Le Mans für das Team PEUGEOT TotalEnergies?“
„Le Mans ist unser Heimrennen in Frankreich, nur 200 km südlich von Versailles Satory, wo unsere Fahrzeuge entworfen, konstruiert und montiert werden. Natürlich werden viele Mitarbeitende, Partner und Freunde der Marke PEUGEOT an der Rennstrecke oder vor den Bildschirmen dabei sein, um eine Ausgabe zu verfolgen, die bereits jetzt große Spannung verspricht.“
Die Fahrer des Teams PEUGEOT TotalEnergies:
Nick Cassidy (PEUGEOT 9X8 #93):
„Ich freue mich riesig darauf, an meinem ersten 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilzunehmen, vor allem, weil ich im Jubiläumsjahr der Marke einen PEUGEOT fahren darf. Es ist ein Traum, beim größten Rennen der Welt an den Start zu gehen. Wie immer wird es ein anspruchsvolles Rennen, aber ich bin bereit, mich der Herausforderung zu stellen.“
Paul di Resta (PEUGEOT 9X8 #93):
„Das ist das wichtigste Rennen des Jahres und eine riesige Herausforderung für das gesamte Team PEUGEOT TotalEnergies, besonders in diesem Jahr, da PEUGEOT sein hundertjähriges Jubiläum in Le Mans feiert. Ich bin stolz darauf, Teil der sportlichen Geschichte dieser Marke zu sein. Der Wettbewerb wird sehr hart werden, da das Niveau sehr hoch ist, aber ich glaube, wir sind besser vorbereitet als in den vergangenen Jahren. Wir haben gut am Simulator gearbeitet, das Auto ist zuverlässig, und das Team ist bereit, diese Herausforderung anzunehmen.“
Stoffel Vandoorne (PEUGEOT 9X8 #93):
„Le Mans ist ein Rennen, das ich liebe, und jeder liebt es! Es ist das Rennen des Jahres. Es sind Events wie die 24 Stunden von Le Mans, für die Hersteller wie PEUGEOT im Langstreckenrennsport antreten. Für eine französische Marke in Le Mans zu fahren, besonders in diesem Jubiläumsjahr, ist etwas ganz Besonderes. Ich hoffe, wir können für die Partner und Fans der Marke ein starkes Ergebnis erzielen.“
Loïc Duval (PEUGEOT 9X8 #94):
„Es ist ein echtes Privileg, an den 24 Stunden von Le Mans teilzunehmen, besonders in dieser goldenen Ära des Langstreckenrennsports. Es ist das schönste Rennen der Welt und zugleich das anspruchsvollste, da es eine menschliche, technische und mechanische Herausforderung darstellt. Für mich ist es zudem ein Heimrennen, da ich aus Chartres stamme, unweit von Le Mans. Auf der großartigen 24-Stunden-Rennstrecke zu fahren, löst unglaubliche Emotionen aus, und jedes Jahr freuen wir uns sehr darauf. Ich bin sehr glücklich, diese Ausgabe gemeinsam mit meinen beiden jungen Teamkollegen zu bestreiten und mit PEUGEOT, das sein 100-jähriges Jubiläum in Le Mans feiert. Es ist eine großartige Hommage an das Erbe der Marke bei diesem historischen Ereignis.“
Malthe Jakobsen (PEUGEOT 9X8 #94):
„Ich freue mich darauf, nach Le Mans zurückzukehren, und fühle mich in diesem Jahr besser auf dieses einzigartige Rennen vorbereitet. Wir müssen uns auf unsere eigenen Ziele konzentrieren, Fehler vermeiden und auf jedes Szenario vorbereitet sein. Es ist eine große Ehre, PEUGEOT in seinem Jubiläumsjahr zu vertreten, und ich hoffe, die Marke stolz zu machen. Für mich ist Le Mans auch eng verbunden mit Dänemark und dänischen Fahrern wie Tom Kristensen, den ich ebenfalls stolz machen möchte.“
Théo Pourchaire (PEUGEOT 9X8 #94):
„Ich habe an Le Mans viele persönliche Erinnerungen, da ich vier Jahre lang hier gelebt habe, als ich Teil der FFSA-Akademie war, und hier sogar meine Abiturprüfungen abgelegt habe. Dies ist meine zweite Teilnahme an den 24 Stunden von Le Mans, nachdem ich 2025 in der LMP2-Klasse angetreten bin, und meine erste in der Hypercar-Klasse. Ich muss noch viel lernen, aber ich freue mich riesig darauf, den PEUGEOT 9X8 auf dieser legendären Rennstrecke zu fahren. Als französischer Fahrer, der in Le Mans in einem französischen Auto antritt, insbesondere im 100. Jubiläumsjahr, erhöht natürlich den Druck. Ich würde mich sehr freuen, ein starkes Ergebnis für PEUGEOT und für alle Fans zu erzielen, die uns zusehen.“
Frage an Alain Favey, CEO PEUGEOT
„Da dieses Jahr ein besonderes Jahr ist: Wie werden Sie das 100-jährige Jubiläum von PEUGEOT in Le Mans feiern?“
„Dies ist in der Tat ein symbolischer Meilenstein, der weit über den Motorsport hinausgeht – er steht für ein Jahrhundert voller Leidenschaft, Innovation und unermüdlichem Streben nach Spitzenleistungen, und ich bin besonders stolz darauf, dieses historische Jubiläum genau an dem Ort zu feiern, an dem alles begann. Le Mans 2026 wird daher viel mehr sein als nur ein Rennen. Es wird ein großes Fest unserer Tradition und unserer Zukunft sein. Wir werden diesem Erbe mit einer historischen Parade Tribut zollen, an der die legendären Fahrzeuge teilnehmen, die die Langstreckengeschichte von PEUGEOT geprägt haben. Wir werden zudem gemeinsame emotionale Momente durch ein Open-Air-Kinoerlebnis schaffen und so eine Verbindung zwischen Vergangenheit, Gegenwart und der Kunst des automobilen Geschichtenerzählens herstellen – denn beim Langstreckenrennsport geht es nicht nur um Leistung, sondern auch um Geschichten, die von Generation zu Generation weitergegeben werden. Das macht seine Stärke aus.“
Frage an Olivier Janssonie, Motorsportdirektor Stellantis
„Was bedeuten die 24 Stunden von Le Mans für Stellantis Motorsport?“
„Die 24 Stunden von Le Mans sind das Aushängeschild unter den Langstreckenrennen und wohl einer der anspruchsvollsten Motorsportwettbewerbe der Welt – ein Mythos, den jeder Hersteller in seine Erfolgsbilanz aufnehmen möchte. Als wahres Monument des Motorsports mobilisiert es alle Teams und bringt Menschen weit über den Rahmen des Wettbewerbs hinaus zusammen, und zwar in der gesamten Stellantis Gruppe. Für mich persönlich wird es sich, nachdem ich am PEUGEOT 908 und dann am PEUGEOT 9X8 beteiligt war, dieses Jahr unweigerlich anders anfühlen, nicht hinter den Kulissen zu sein. Eines bleibt jedoch unverändert: Stellantis Motorsport, die Marke PEUGEOT und die gesamte Stellantis Gruppe stehen voll und ganz hinter dem Team PEUGEOT TotalEnergies.“
1 Das Fahrzeug ist zum Zeitpunkt der Pressemeldung noch nicht bestellbar. Verbrauchsangaben liegen seitens des Herstellers nicht vor.
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