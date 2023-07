Nostalgischer Adventskalender

Peters GmbH

Peters Pralinen ist ein handwerklicher Hersteller von hochwertigen Pralinen und Gebäcken und steht seit über 80 Jahren für Familientradition und höchste Confiserie-Kunst. Der Grundstein des erfolgreichen Familienunternehmens wurde im Jahr 1936, im Herzen der Stadt Lippstadt, gelegt. Aus der anfänglichen Eisdiele wurde schnell ein überregional bekanntes Kaffeehaus der Extraklasse. Seitdem steht der Name Peters für Qualität, Handwerkskunst und höchste Wertschätzung seiner Kunden. Diese Werte gelten heute genauso wie am ersten Tag und zeichnen den Erfolg des Unternehmens aus.



Mittlerweile ist die Peters GmbH ein international agierender Mittelständler mit einem großen Portfolio an Pralinen, Trüffeln, Tee- und Käsegebäcken sowie spannenden Saisonartikeln. Die Marke Peters lebt dabei vor allem durch ihren hervorragenden Innovationsgeist und das Gespür für das Marktgeschehen. Beispielsweise mit außergewöhnlichen Adventskalender-Konzepten oder im Bereich der nachhaltigen Verpackung seiner Produkte erreicht Peters nicht nur branchenintern eine immer höhere Aufmerksamkeit. Nicht zuletzt ist auch der Kunde ein erwünschter Kritikgeber und hat bedeutenden Anteil am Erfolg der Marke Peters.



Peters Produkte werden aus besten Zutaten hergestellt, deren Frische und hervorragende Qualität sich in jeder einzelnen Praline und jedem Gebäckstück widerspiegelt. Das liegt nicht nur an den seit Generationen weitergegebenen Rezepturen, sondern auch an den hervorragenden und zuverlässigen Lieferanten, mit denen Peters langjährige Geschäftsbeziehungen pflegt. Nicht nur das Produkt allein macht den Erfolg aus, sondern auch das edle und unverkennbare Design jeder einzelnen Verpackung. Ausgezeichneter Kundenservice und die Liebe zum Detail werden besonders großgeschrieben. Letztendlich ist jedes Produkt das Ergebnis einer Teamleistung. Von der Idee, über die Konzeption bis zur Herstellung und Verpackung steckt viel Arbeit in jeder einzelnen Praline und in jeder Verpackung. 140 Mitarbeiter am Standort Lippstadt sorgen für handwerkliche Premium Qualität aus Ostwestfalen.



Das Streben der Peters GmbH ist es, immer wieder innovative und hochwertige Produkte zu kreieren, die den Kunden Jahr für Jahr aufs Neue begeistern. Konstant hochwertiger Qualität und Liebe & Leidenschaft zum Produkt zeichnen die Peters Erzeugnisse heute genauso aus, wie vor 80 Jahren.



Konstante, langjährige Handelspartnerschaften mit Kaufhäusern, Feinkosthändler, Süßwarenfilialisten und dem gehobenen Einzelhandel garantieren einen flächendeckenden Vertrieb in Deutschland. Des Weiteren beliefert Peters aktuell Partner in über 30 Ländern weltweit.



www.peters-pralinen.de

alles anzeigen