tka Universal-Akku-Ladegerät mit USB-C, inkl. Li-Ion-Akkus 4x AA & 4x AAA

- Komfortable Akku-Ladebox für 4x Typ AA und 4x Typ AAA
- Kompatibel mit Li-Ion- und NiMH-Akkus
- Kompakte Box zum Laden und Aufbewahren der Akkus
- Integrierte Ladeanzeige für jeden Ladeplatz
- Einfache Stromversorgung über USB-C
- Inkl. Li-Ion-Akkus 4x AA 2.400 mAh / 3.600 mWh, 4x AAA 780 mAh / 1.170 mWh
Bis zu acht Akkus gleichzeitig laden: Vier AA- und vier AAA-Akkus können parallel geladen werden. Dadurch stehen mehrere Energiereserven gleichzeitig zur Verfügung – praktisch für Fernbedienungen, Spielzeug, Taschenlampen, Funkgeräte und zahlreiche weitere Geräte.
Flexible Stromversorgung per USB-C: Die Ladebox wird über USB-C mit Energie versorgt und lässt sich mit Netzteil, Laptop oder Powerbank betreiben. Dadurch bleibt der Ladeplatz flexibel und unabhängig von einer festen Steckdose.
Ladestatus auf einen Blick: Integrierte Status-LEDs informieren übersichtlich über den aktuellen Ladezustand der einzelnen Ladeplätze. So ist sofort erkennbar, welche Akkus bereits einsatzbereit sind und welche noch geladen werden müssen.
Geschützt und ordentlich aufbewahrt: Die kompakte Box schafft einen festen Platz für wiederaufladbare Akkus und verhindert loses Durcheinander in Schubladen oder Taschen. Geladene und zu ladende Akkus bleiben übersichtlich an einem Ort organisiert.
Wiederaufladbar statt Einweg: Durch die Verwendung wiederaufladbarer Akkus wird der Bedarf an Einwegbatterien reduziert und die laufenden Kosten langfristig gesenkt. Nach dem Einsatz erfolgt einfach der nächste Ladevorgang – das ist praktisch für den regelmäßigen Energiebedarf im Alltag.
- Universal-Akku-Ladegerät im Set mit 8 Li-Ion-Akkus
- 4 Li-Ion-Akkus Typ AA mit 2.400 mAh / 3.600 mWh (1,5 V)
- 4 Li-Ion-Akkus Typ AAA mit 780 mAh / 1.170 mWh (1,5 V)
- Ladegerät für Akkus Typ AA (Mignon) und AAA (Micro)
- 8 einzeln überwachte Ladeschächte: 4x Typ AA und 4x Typ AAA
- Lädt NiMH-Akkus (1,2 V) und Li-Ion-Akkus (1,5 V)
- Separate LED-Anzeige für jeden Ladeschacht
- Automatische Erkennung von defekten oder inkompatiblen Akkus
- Ladestrom Li-Ion-Akkus: Typ AA 5 V / 350 mA, Typ AAA 5 V / 200 mA
- Ladestrom NiMH-Akkus: Typ AA 1,2 V / 300 mA, Typ AAA 1,2 V / 200 mA
- Schutz vor Kurzschluss, Überhitzen und Überladen
- Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße Ladegerät: 72 x 72 x 52 mm, Gewicht: ca. 109 g
- Akku-Ladegerät inklusive 4x Li-Ion-Akkus Typ AA, 4x Li-Ion-Akkus Typ AAA, USB-Anschlusskabel (USB-C auf USB-C) und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107487511
Das tka Universal-Akku-Ladegerät mit USB-C gibt es bei pearl.de auch ohne Akkus unter der Best. Nr.: JX-8128-625 zum Preis von 14,99 EUR.
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JX-8129 Universal-Akku-Ladegerät mit USB-C inkl. Li-Ion-Akkus:
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JX-8128 Universal-Akku-Ladegerät mit USB-C
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