Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1073326

PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Herr Heiko Loy +49 7631 360417
Logo der Firma PEARL GmbH

tka Universal-Akku-Ladegerät mit USB-C, inkl. Li-Ion-Akkus 4x AA & 4x AAA

deal für alle batteriebetriebenen Geräte: einfaches Aufladen per USB-C

(lifePR) (Buggingen, )
Nachhaltig nutzen und dauerhaft sparen: Das Universal-Akku-Ladegerät mit USB-C von tka Köbele Akkutechnik lädt bis zu vier AA- und vier AAA-Akkus gleichzeitig und dient zugleich als kompakte Aufbewahrungsbox. Jeder der acht Ladeplätze wird einzeln überwacht und verfügt über eine eigene LED-Ladeanzeige. Unterstützt werden sowohl Lithium-Ionen-Akkus mit 1,5 Volt und NiMH-Akkus mit 1,2 Volt. Die Box lässt sich über USB-C an einem passenden Netzteil, einem Notebook oder einer Powerbank betreiben. Zur Ausstattung gehören eine automatische Erkennung defekter oder inkompatibler Akkus sowie Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Überhitzung und Überladung. Im Lieferumfang enthalten sind vier AA-Lithium-Ionen-Akkus mit jeweils 2.400 mAh / 3.600 mWh, vier AAA-Lithium-Ionen-Akkus mit jeweils 780 mAh / 1.170 mWh und ein USB-C-Kabel enthalten.
  • Komfortable Akku-Ladebox für 4x Typ AA und 4x Typ AAA
  • Kompatibel mit Li-Ion- und NiMH-Akkus
  • Kompakte Box zum Laden und Aufbewahren der Akkus
  • Integrierte Ladeanzeige für jeden Ladeplatz
  • Einfache Stromversorgung über USB-C
  • Inkl. Li-Ion-Akkus 4x AA 2.400 mAh / 3.600 mWh, 4x AAA 780 mAh / 1.170 mWh
Laden, aufbewahren und direkt einsatzbereit halten: Die kompakte Ladebox von tka vereint ein Universal-Akku-Ladegerät, eine Aufbewahrungsmöglichkeit sowie passende Akkus in einem System. Leere Akkus lassen sich schnell austauschen, während geladene Energiereserven ordentlich und griffbereit verstaut bleiben.

Bis zu acht Akkus gleichzeitig laden: Vier AA- und vier AAA-Akkus können parallel geladen werden. Dadurch stehen mehrere Energiereserven gleichzeitig zur Verfügung – praktisch für Fernbedienungen, Spielzeug, Taschenlampen, Funkgeräte und zahlreiche weitere Geräte.

Flexible Stromversorgung per USB-C: Die Ladebox wird über USB-C mit Energie versorgt und lässt sich mit Netzteil, Laptop oder Powerbank betreiben. Dadurch bleibt der Ladeplatz flexibel und unabhängig von einer festen Steckdose.

Ladestatus auf einen Blick: Integrierte Status-LEDs informieren übersichtlich über den aktuellen Ladezustand der einzelnen Ladeplätze. So ist sofort erkennbar, welche Akkus bereits einsatzbereit sind und welche noch geladen werden müssen.

Geschützt und ordentlich aufbewahrt: Die kompakte Box schafft einen festen Platz für wiederaufladbare Akkus und verhindert loses Durcheinander in Schubladen oder Taschen. Geladene und zu ladende Akkus bleiben übersichtlich an einem Ort organisiert.

Wiederaufladbar statt Einweg: Durch die Verwendung wiederaufladbarer Akkus wird der Bedarf an Einwegbatterien reduziert und die laufenden Kosten langfristig gesenkt. Nach dem Einsatz erfolgt einfach der nächste Ladevorgang – das ist praktisch für den regelmäßigen Energiebedarf im Alltag.
  • Universal-Akku-Ladegerät im Set mit 8 Li-Ion-Akkus
  • 4 Li-Ion-Akkus Typ AA mit 2.400 mAh / 3.600 mWh (1,5 V)
  • 4 Li-Ion-Akkus Typ AAA mit 780 mAh / 1.170 mWh (1,5 V)
  • Ladegerät für Akkus Typ AA (Mignon) und AAA (Micro)
  • 8 einzeln überwachte Ladeschächte: 4x Typ AA und 4x Typ AAA
  • Lädt NiMH-Akkus (1,2 V) und Li-Ion-Akkus (1,5 V)
  • Separate LED-Anzeige für jeden Ladeschacht
  • Automatische Erkennung von defekten oder inkompatiblen Akkus
  • Ladestrom Li-Ion-Akkus: Typ AA 5 V / 350 mA, Typ AAA 5 V / 200 mA
  • Ladestrom NiMH-Akkus: Typ AA 1,2 V / 300 mA, Typ AAA 1,2 V / 200 mA
  • Schutz vor Kurzschluss, Überhitzen und Überladen
  • Stromversorgung: per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße Ladegerät: 72 x 72 x 52 mm, Gewicht: ca. 109 g
  • Akku-Ladegerät inklusive 4x Li-Ion-Akkus Typ AA, 4x Li-Ion-Akkus Typ AAA, USB-Anschlusskabel (USB-C auf USB-C) und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107487511
Das tka Universal-Akku-Ladegerät mit USB-C, inkl. Li-Ion-Akkus 4x AA & 4x AAA ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: JX-8129-625 zum Preis von 32,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

Das tka Universal-Akku-Ladegerät mit USB-C gibt es bei pearl.de auch ohne Akkus unter der Best. Nr.: JX-8128-625 zum Preis von 14,99 EUR.

Bildmaterial* zum Produkt:

JX-8129 Universal-Akku-Ladegerät mit USB-C inkl. Li-Ion-Akkus:

https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8129_01_Universal-Akku-Ladegeraet_USB-C.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8129_02_Universal-Akku-Ladegeraet_USB-C.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8129_03_Universal-Akku-Ladegeraet_USB-C.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8129_04_Universal-Akku-Ladegeraet_USB-C.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8129_05_Universal-Akku-Ladegeraet_USB-C.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8129_06_Universal-Akku-Ladegeraet_USB-C.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8129_07_Universal-Akku-Ladegeraet_USB-C.jpg

JX-8128 Universal-Akku-Ladegerät mit USB-C

https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8128_01_Universal-Akku-Ladegeraet_USB-C.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8128_02_Universal-Akku-Ladegeraet_USB-C.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8128_03_Universal-Akku-Ladegeraet_USB-C.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8128_04_Universal-Akku-Ladegeraet_USB-C.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8128_05_Universal-Akku-Ladegeraet_USB-C.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8128_06_Universal-Akku-Ladegeraet_USB-C.jpg

* Das hochaufgelöste Bildmaterial (300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de, https://www.pearl.ch/ und https://www.emall.com

Website Promotion

Website Promotion

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.