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tka Köbele Akkutechnik 4er-Set Li-Ion-Akkus Typ AA / Mignon, 3.000 mWh, wiederaufladbar, 1,5 Volt

Hohe Kapazität, konstante 1,5 V – für zuverlässigen Betrieb in allen batteriebetriebenen Geräten

(lifePR) (Buggingen, )
Die wiederaufladbare Lithium-Ionen-Akkus von tka Köbele Akkutechnik in den Formaten AA und AAA ersetzen handelsübliche 1,5-Volt-Batterien. Die AA-Variante bietet eine Kapazität von 3.000 mWh, die AAA-Variante kommt auf 1.170 mWh – beide liefern konstante 1,5 Volt Spannung. Damit eignen sie sich für alle Geräte, die standardmäßig mit Einwegbatterien betrieben werden, darunter Fernbedienungen, Taschenlampen oder kabellose Peripheriegeräte. Bis zu 1.200 Ladezyklen machen die Akkus zu einer langlebigen Alternative zu Einwegbatterien. Im Lieferumfang ist jeweils eine praktische Aufbewahrungsbox enthalten.
  • Moderne Lithium-Ionen-Akkus im Format von Batterie Typ AA / Mignon
  • Hohe Kapazität mit 3.000 mWh bei 1,5 Volt Spannung
  • Ideal zum Betrieb aller Geräte, die sonst Standard-Batterien mit 1,5 V brauchen
  • Bis zu 1200-mal wiederaufladbar
  • Praktische Aufbewahrungsbox inklusive
Wiederaufladbar und leistungsstark: Diese Li-Ion-Akkus von tka Köbele Akkutechnik liefern zuverlässig 1,5 Volt Spannung – ideal für Geräte, die sonst nur mit Standard-Batterien betrieben werden können. Ob Fernbedienung, Gamecontroller oder Taschenlampe: Die Leistung bleibt bis zur letzten Nutzung gleichbleibend hoch.

Praktisches 4er-Set für vielseitige Einsätze: Mit vier Akkus im Set ist stets Ersatz vorhanden – ideal für viel genutzte Geräte im Haushalt, fürs Hobby oder im Büro. Leere Batterien lassen sich einfach gegen volle Akkus austauschen.

Hohe Kapazität für lange Laufzeit: Mit 3.000 mWh Kapazität halten die Akkus deutlich länger durch, ohne häufiges Nachladen. Stundenlanges Spielen, Musikhören oder Fotografieren ist so ohne Unterbrechung möglich.

Umweltfreundlich und kostensparend: Wiederaufladbare Akkus vermeiden Batteriemüll und ersetzen hunderte Einwegbatterien. Bereits nach wenigen Ladezyklen amortisieren sie sich – ein Vorteil für Umwelt und Geldbeutel gleichermaßen.
  • Moderne Lithium-Ionen-Akkus im Format von Batterie Typ AA / Mignon
  • Ideal zum Betrieb aller Geräte, die sonst nur mit Standard-Batterien genutzt werden können
  • Hohe Kapazität: 3.000 mWh / 2.000 mAh
  • Spannung; 1,5 Volt DC
  • Umweltfreundlich und kostensparend: bis zu 1200-mal wiederaufladbar (Li-Ion-Ladegerät bitte dazu bestellen)
  • Ladbar auch in Ladebox des Akku-Sets TKA-105 (bitte dazu bestellen)
  • 4 Akkus inklusive Aufbewahrungsbox
Das tka Köbele Akkutechnik 4er-Set Li-Ion-Akkus Typ AA / Mignon, 3.000 mWh, wiederaufladbar, 1,5 Volt ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3873-625 zum Preis von 10,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Bilderlinks*:

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3873_01_4er-Set_Li-Ion-Akkus_Typ_AA.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3873_02_4er-Set_Li-Ion-Akkus_Typ_AA.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3873_03_4er-Set_Li-Ion-Akkus_Typ_AA.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3873_04_4er-Set_Li-Ion-Akkus_Typ_AA.jpg

tka Köbele Akkutechnik 4er-Set Li-Ion-Akkus Typ AAA / Micro, 1.170 mWh, wiederaufladbar, 1,5 Volt
  • Moderne Lithium-Ionen-Akkus im Format von Batterie Typ AAA / Micro
  • Hohe Kapazität mit 1.170 mWh bei 1,5 Volt Spannung
  • Ideal zum Betrieb aller Geräte, die sonst Standard-Batterien mit 1,5 V brauchen
  • Bis zu 1200-mal wiederaufladbar
  • Praktische Aufbewahrungsbox inklusive
Immer wieder einsatzbereit: Dieses 4er-Set Li-Ion-Akkus vom Typ AAA liefert zuverlässige Leistung bei konstanten 1,5 Volt – ideal für Fernbedienungen, kabellose Mäuse, Wecker und viele weitere Alltagsgeräte. Dank moderner Akku-Technologie lassen sich die Batterien bei Bedarf einfach wieder aufladen und vermeiden so unnötigen Müll.

Hohe Kapazität für lange Laufzeit: Mit 1.170 mWh liefern die Akkus ausreichend Energie für viele Einsätze, ohne zwischendurch aufgeladen werden zu müssen – perfekt für Geräte, die regelmäßig genutzt werden und eine konstante Spannung benötigen.

Praktisches 4er-Set für vielseitige Einsätze: Mit vier Akkus im Set ist stets Ersatz zur Hand – ideal für viel genutzte Geräte im Haushalt, fürs Hobby oder im Büro. Leere Batterien lassen sich unkompliziert gegen volle Akkus austauschen.

Umweltfreundlich und kostensparend: Wiederaufladbare Akkus vermeiden Batteriemüll und ersetzen hunderte Einwegbatterien. Bereits nach wenigen Ladezyklen amortisieren sie sich – ein dauerhafter Vorteil für Umwelt und Geldbeutel. Einweg-Batterien gegen wiederaufladbare Li-Ion-Akkus auszutauschen bedeutet mehr Nachhaltigkeit im Alltag.
  • Moderne Lithium-Ionen-Akkus im Format von Batterie Typ AAA / Micro
  • Ideal zum Betrieb aller Geräte, die sonst nur mit Standard-Batterien genutzt werden können
  • Hohe Kapazität: 1.170 mWh / 780 mAh
  • Spannung; 1,5 Volt DC
  • Umweltfreundlich und kostensparend: bis zu 1200-mal wiederaufladbar (Li-Ion-Ladegerät bitte dazu bestellen)
  • Ladbar auch in Ladebox des Akku-Sets TKA-100 (bitte dazu bestellen)
  • 4 Akkus inklusive Aufbewahrungsbox
Das tka Köbele Akkutechnik 4er-Set Li-Ion-Akkus Typ AAA / Micro, 1.170 mWh, wiederaufladbar, 1,5 Volt ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-3874-625 zum Preis von 9,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Bilderlinks*:

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3874_01_4er-Set_Li-Ion-Akkus_Typ_AAA.jpg

https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3874_02_4er-Set_Li-Ion-Akkus_Typ_AAA.jpg

* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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