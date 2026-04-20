tka Köbele Akkutechnik 4er-Set Li-Ion-Akkus Typ AA / Mignon, 3.000 mWh, wiederaufladbar, 1,5 Volt

- Moderne Lithium-Ionen-Akkus im Format von Batterie Typ AA / Mignon
- Hohe Kapazität mit 3.000 mWh bei 1,5 Volt Spannung
- Ideal zum Betrieb aller Geräte, die sonst Standard-Batterien mit 1,5 V brauchen
- Bis zu 1200-mal wiederaufladbar
- Praktische Aufbewahrungsbox inklusive
Praktisches 4er-Set für vielseitige Einsätze: Mit vier Akkus im Set ist stets Ersatz vorhanden – ideal für viel genutzte Geräte im Haushalt, fürs Hobby oder im Büro. Leere Batterien lassen sich einfach gegen volle Akkus austauschen.
Hohe Kapazität für lange Laufzeit: Mit 3.000 mWh Kapazität halten die Akkus deutlich länger durch, ohne häufiges Nachladen. Stundenlanges Spielen, Musikhören oder Fotografieren ist so ohne Unterbrechung möglich.
Umweltfreundlich und kostensparend: Wiederaufladbare Akkus vermeiden Batteriemüll und ersetzen hunderte Einwegbatterien. Bereits nach wenigen Ladezyklen amortisieren sie sich – ein Vorteil für Umwelt und Geldbeutel gleichermaßen.
- Moderne Lithium-Ionen-Akkus im Format von Batterie Typ AA / Mignon
- Ideal zum Betrieb aller Geräte, die sonst nur mit Standard-Batterien genutzt werden können
- Hohe Kapazität: 3.000 mWh / 2.000 mAh
- Spannung; 1,5 Volt DC
- Umweltfreundlich und kostensparend: bis zu 1200-mal wiederaufladbar (Li-Ion-Ladegerät bitte dazu bestellen)
- Ladbar auch in Ladebox des Akku-Sets TKA-105 (bitte dazu bestellen)
- 4 Akkus inklusive Aufbewahrungsbox
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3873_01_4er-Set_Li-Ion-Akkus_Typ_AA.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3873_02_4er-Set_Li-Ion-Akkus_Typ_AA.jpg
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tka Köbele Akkutechnik 4er-Set Li-Ion-Akkus Typ AAA / Micro, 1.170 mWh, wiederaufladbar, 1,5 Volt
- Moderne Lithium-Ionen-Akkus im Format von Batterie Typ AAA / Micro
- Hohe Kapazität mit 1.170 mWh bei 1,5 Volt Spannung
- Ideal zum Betrieb aller Geräte, die sonst Standard-Batterien mit 1,5 V brauchen
- Bis zu 1200-mal wiederaufladbar
- Praktische Aufbewahrungsbox inklusive
Hohe Kapazität für lange Laufzeit: Mit 1.170 mWh liefern die Akkus ausreichend Energie für viele Einsätze, ohne zwischendurch aufgeladen werden zu müssen – perfekt für Geräte, die regelmäßig genutzt werden und eine konstante Spannung benötigen.
Praktisches 4er-Set für vielseitige Einsätze: Mit vier Akkus im Set ist stets Ersatz zur Hand – ideal für viel genutzte Geräte im Haushalt, fürs Hobby oder im Büro. Leere Batterien lassen sich unkompliziert gegen volle Akkus austauschen.
Umweltfreundlich und kostensparend: Wiederaufladbare Akkus vermeiden Batteriemüll und ersetzen hunderte Einwegbatterien. Bereits nach wenigen Ladezyklen amortisieren sie sich – ein dauerhafter Vorteil für Umwelt und Geldbeutel. Einweg-Batterien gegen wiederaufladbare Li-Ion-Akkus auszutauschen bedeutet mehr Nachhaltigkeit im Alltag.
- Moderne Lithium-Ionen-Akkus im Format von Batterie Typ AAA / Micro
- Ideal zum Betrieb aller Geräte, die sonst nur mit Standard-Batterien genutzt werden können
- Hohe Kapazität: 1.170 mWh / 780 mAh
- Spannung; 1,5 Volt DC
- Umweltfreundlich und kostensparend: bis zu 1200-mal wiederaufladbar (Li-Ion-Ladegerät bitte dazu bestellen)
- Ladbar auch in Ladebox des Akku-Sets TKA-100 (bitte dazu bestellen)
- 4 Akkus inklusive Aufbewahrungsbox
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3874_01_4er-Set_Li-Ion-Akkus_Typ_AAA.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-3874_02_4er-Set_Li-Ion-Akkus_Typ_AAA.jpg
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