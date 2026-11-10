simvalley Mobile KI-Smart-Glasses mit Kamera, Live-Übersetzer, ChatGPT, Sprachsteuerung

Foto- und Videoaufnahmen aus der eigenen Perspektive: Die integrierte 8-MP-Kamera hält Erlebnisse direkt aus Blickrichtung fest – etwa auf Reisen, beim Kochen, bei Vorführungen oder bei Familienausflügen. Die Aufnahmen lassen sich per Sprachbefehl starten, ohne dass man zusätzlich zum Smartphone greifen muss.
Live-Übersetzung in bis zu 164 Sprachen: Die KI-Smart-Glasses von simvalley Mobile unterstützt fremdsprachige Gespräche unterwegs, im Restaurant oder auf Messen. Übersetzungen in bis zu 164 Sprachen erleichtern die Verständigung in internationalen Situationen.
ChatGPT direkt per Sprache nutzen: Fragen, Ideen oder Formulierungshilfen lassen sich ohne Tippen abrufen. Die Die Sprachsteuerung ermöglicht den direkten Zugriff auf ChatGPT und ist somit beim Planen, unterwegs oder bei alltäglichen Aufgaben praktisch.
Telefonie, Musik und Aufnahmen per Sprachbefehl: Eingehende Anrufe, Musikwiedergabe und Kameraaufnahmen lassen sich direkt über die Sprachsteuerung bedienen. Ergänzend steht eine Touch-Bedienung an der Brille für den schnellen Zugriff auf zentrale Funktionen zur Verfügung.
- Smarte Sonnenbrille mit Kamera und KI-Funktionen
- Integrierte Kamera mit 8 MP Auflösung für detailreiche Fotos und Videos
- KI-Sprachsteuerung für Aufnahmen, Anrufe und mehr: erkennt Sprachbefehle und setzt Anweisung um
- ChatGPT inklusive: für Antworten auf Ihre Fragen, Tipps und Infos
- Unterstützt auch Live-Übersetzung für Gespräche in bis zu 164 Sprachen
- Unterstützt auch Übersetzung von Texten in Bildern, z.B. auf Infoschildern und in Speisekarten
- Dual-Mikrofon für beste Audio-Aufnahmen, Telefonate und mehr
- Bluetooth für Mobilgeräte-Anbindung
- Kostenlose App für Android und iOS: für Einstellung, KI-Funktionen, Telefonie und mehr
- Weitere Extras: Touch-Bedienung und TikTok-Livestreaming
- Stromversorgung: Li-Io-Akku mit 290 mAh, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße zusammengeklappt: 152 x 139 x 48 mm, Gewicht: ca. 42 g
- Brille mit selbsttönenden Gläsern inklusive Wechselgläser klar, Wechselgläser getönt, Microfaser-Reinigungstuch, Aufbewahrungsbeutel, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107491624
Die simvalley Mobile KI-Smart-Glasses mit Kamera, Live-Übersetzer, ChatGPT, Sprachsteuerung ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: JX-7155-625 zum Preis von 49,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.
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