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simvalley Mobile KI-Smart-Glasses mit Kamera, Live-Übersetzer, ChatGPT, Sprachsteuerung

Mehr Freiheit durch intelligente Technologie direkt vor Augen

(lifePR) (Buggingen, )
Die simvalley MOBILE KI-Smart-Glasses mit Kamera, Live-Übersetzer und ChatGPT ist eine Brille, die Foto- und Videoaufnahmen aus der Ich-Perspektive, Live-Übersetzungen in bis zu 164 Sprachen sowie eine KI-gestützte Sprachsteuerung vereint. Die integrierte 8-MP-Kamera ermöglicht freihändige Aufnahmen, während ChatGPT für sprachgesteuerte Funktionen und Informationsabfragen zur Verfügung steht. Auch Anrufe und Aufnahmen lassen sich per Sprachbefehl steuern. Zwei Mikrofone unterstützen die Sprachaufnahme und Telefonie. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt über Bluetooth und eine App für Android und iOS. Zusätzliche Funktionen umfassen eine Touch-Bedienung und das Livestreaming auf TikTok.

Foto- und Videoaufnahmen aus der eigenen Perspektive: Die integrierte 8-MP-Kamera hält Erlebnisse direkt aus Blickrichtung fest – etwa auf Reisen, beim Kochen, bei Vorführungen oder bei Familienausflügen. Die Aufnahmen lassen sich per Sprachbefehl starten, ohne dass man zusätzlich zum Smartphone greifen muss.

Live-Übersetzung in bis zu 164 Sprachen: Die KI-Smart-Glasses von simvalley Mobile unterstützt fremdsprachige Gespräche unterwegs, im Restaurant oder auf Messen. Übersetzungen in bis zu 164 Sprachen erleichtern die Verständigung in internationalen Situationen.

ChatGPT direkt per Sprache nutzen: Fragen, Ideen oder Formulierungshilfen lassen sich ohne Tippen abrufen. Die Die Sprachsteuerung ermöglicht den direkten Zugriff auf ChatGPT und ist somit beim Planen, unterwegs oder bei alltäglichen Aufgaben praktisch.

Telefonie, Musik und Aufnahmen per Sprachbefehl: Eingehende Anrufe, Musikwiedergabe und Kameraaufnahmen lassen sich direkt über die Sprachsteuerung bedienen. Ergänzend steht eine Touch-Bedienung an der Brille für den schnellen Zugriff auf zentrale Funktionen zur Verfügung.
  • Smarte Sonnenbrille mit Kamera und KI-Funktionen
  • Integrierte Kamera mit 8 MP Auflösung für detailreiche Fotos und Videos
  • KI-Sprachsteuerung für Aufnahmen, Anrufe und mehr: erkennt Sprachbefehle und setzt Anweisung um
  • ChatGPT inklusive: für Antworten auf Ihre Fragen, Tipps und Infos
  • Unterstützt auch Live-Übersetzung für Gespräche in bis zu 164 Sprachen
  • Unterstützt auch Übersetzung von Texten in Bildern, z.B. auf Infoschildern und in Speisekarten
  • Dual-Mikrofon für beste Audio-Aufnahmen, Telefonate und mehr
  • Bluetooth für Mobilgeräte-Anbindung
  • Kostenlose App für Android und iOS: für Einstellung, KI-Funktionen, Telefonie und mehr
  • Weitere Extras: Touch-Bedienung und TikTok-Livestreaming
  • Stromversorgung: Li-Io-Akku mit 290 mAh, lädt per USB-C (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße zusammengeklappt: 152 x 139 x 48 mm, Gewicht: ca. 42 g
  • Brille mit selbsttönenden Gläsern inklusive Wechselgläser klar, Wechselgläser getönt, Microfaser-Reinigungstuch, Aufbewahrungsbeutel, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107491624
PREIS & VERFÜGBARKEIT

Die simvalley Mobile KI-Smart-Glasses mit Kamera, Live-Übersetzer, ChatGPT, Sprachsteuerung ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: JX-7155-625 zum Preis von 49,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

BILDMATERIAL*:
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* Das hochaufgelöste Bildmaterial (JPG-Format, 300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Für weitere Informationen sowie für die Anforderung von Testexemplaren stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Über einen Beleg, einen Link oder einen Hinweis nach der Veröffentlichung würden wir uns sehr freuen.

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PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

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