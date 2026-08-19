revolt Powerbank PB-845 mit 10.000 mAh, USB-C PD, USB-A QC und 8-PIN, 22,5 Watt

- Große Kapazität mit 10.000 mAh für viele Extra-Stunden Smartphone-Laufzeit
- USB-C mit Schnell-Ladefunktion Power Delivery (PD) bis 22,5 Watt
- USB-A mit Schnell-Ladefunktion Qucik Charge (QC) bis 22,5 Watt
- Lightning-kompatibler 8-PIN-Anschluss mit bis zu 12 Watt
- LED-Display für Anzeige des Akkustands
Schnellladen mit bis zu 22,5 Watt: Über USB-C mit Power Delivery oder über USB-A mit Quick Charge werden kompatible Geräte mit bis zu 22,5 Watt zügig aufgeladen. So lassen sich auch kurze Pausen effektiv nutzen, um den Akkustand zügig wieder zu erhöhen.
Vier Anschlüsse für flexible Nutzung: Zwei USB-C-Anschlüsse sowie je ein USB-A- und 8-Pin-Anschluss ermöglichen die Verwendung mit unterschiedlichen Geräten und Ladekabeln. Damit eignet sich die Powerbank als vielseitige mobile Stromquelle für Smartphones, Kopfhörer und weiteres kompatibles Zubehör.
- Lädt bis zu 4 Mobilgeräte gleichzeitig: mit bis zu 22,5 Watt Gesamt-Leistung
- 2x USB Typ C mit Power Delivery bis zu 22,5 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten und Notebooks mit USB-C-Ladeanschluss
- 1x USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2,22 A / 20 Watt, 10 V bis 2,25 A / 22,5 Watt, 12 V bis 1,67 A / 20 Watt
- 1x USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2,22 A / 20 Watt, 12 V bis 1,67 A / 20 Watt
- 1x USB Typ A mit Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0
- 1x USB-A-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt, 10 V bis 2,25 A / 22,5 Watt, 12 V bis 1,67 A / 20 Watt
- Lightning-kompatibler 8-PIN-Anschluss: 5 Volt, bis 2,4 A / 12 Watt
- Auch universell einsetzbar für alle USB-Geräte wie MP3-Player, Navi, Smartphone, Tablet-PC, iPhone, iPad u.v.m.
- Gesamt-Leistung bei Verwendung von bis zu 4 Output-Anschlüssen gleichzeitig: 15 Watt (5 Volt, bis 3 A)
- LED-Display für Ladestandanzeige
- Netzteil-Funktion: Powerbank und angeschlossene Geräte gleichzeitig laden
- Schutz vor Kurzschluss, Überladung, Entladung, Überlastung und Überhitzung
- Integrierter Li-Ion-Akku mit 10.000 mAh, lädt per USB-C, mit Unterstützung für Schnellade-Funktion (Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße: 148 x 69 x 18 mm, Gewicht: ca. 230 g
- Powerbank PB-845 inklusive deutscher Anleitung
- EAN: 4022107485043
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