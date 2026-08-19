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revolt Powerbank PB-845 mit 10.000 mAh, USB-C PD, USB-A QC und 8-PIN, 22,5 Watt

Mobiler Strom für Smartphone und mehr: mit Schnellladung per Power Delivery

(lifePR) (Buggingen, )
Die revolt Powerbank PB-845 mit 10.000 mAh ist eine kompakte Energiereserve für Smartphones, Tablets und andere USB-Geräte. Über die Funktionen USB-C Power Delivery und USB-A Quick Charge lädt sie kompatible Geräte besonders schnell mit bis zu 22,5 Watt. Zusätzlich steht ein Lightning-kompatibler 8-Pin-Anschluss mit bis zu 12 Watt zur Verfügung, der die Anschlussmöglichkeiten unterwegs erweitert. Bis zu vier Geräte lassen sich gleichzeitig mit Strom versorgen, wobei die Gesamtleistung 15 Watt beträgt. Ein LED-Display zeigt den aktuellen Akkustand auf einen Blick, während Schutzfunktionen gegen Kurzschluss, Überladung, Entladung, Überlastung und Überhitzung für zusätzliche Sicherheit sorgen. Mit den Maßen 148 x 69 x 18 mm und einem Gewicht von rund 230 Gramm bleibt die PB-845 angenehm transportabel und ist somit eine praktische Stromreserve für Reisen, Pendelstrecken und den Alltag.
  • Große Kapazität mit 10.000 mAh für viele Extra-Stunden Smartphone-Laufzeit
  • USB-C mit Schnell-Ladefunktion Power Delivery (PD) bis 22,5 Watt
  • USB-A mit Schnell-Ladefunktion Qucik Charge (QC) bis 22,5 Watt
  • Lightning-kompatibler 8-PIN-Anschluss mit bis zu 12 Watt
  • LED-Display für Anzeige des Akkustands
Kompakte Energiereserve für unterwegs: Die Powerbank von revolt mit 10.000-mAh-Kapazität versorgt Smartphones und weitere Mobilgeräte auch fernab einer Steckdose zuverlässig mit zusätzlicher Energie. Sie ist ideal für Reisen, Pendelstrecken, Ausflüge oder Tage, an denen man viel unterwegs ist.

Schnellladen mit bis zu 22,5 Watt: Über USB-C mit Power Delivery oder über USB-A mit Quick Charge werden kompatible Geräte mit bis zu 22,5 Watt zügig aufgeladen. So lassen sich auch kurze Pausen effektiv nutzen, um den Akkustand zügig wieder zu erhöhen.

Vier Anschlüsse für flexible Nutzung: Zwei USB-C-Anschlüsse sowie je ein USB-A- und 8-Pin-Anschluss ermöglichen die Verwendung mit unterschiedlichen Geräten und Ladekabeln. Damit eignet sich die Powerbank als vielseitige mobile Stromquelle für Smartphones, Kopfhörer und weiteres kompatibles Zubehör.
  • Lädt bis zu 4 Mobilgeräte gleichzeitig: mit bis zu 22,5 Watt Gesamt-Leistung
  • 2x USB Typ C mit Power Delivery bis zu 22,5 Watt: zum schnellen Aufladen von kompatiblen Mobilgeräten und Notebooks mit USB-C-Ladeanschluss
  • 1x USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2,22 A / 20 Watt, 10 V bis 2,25 A / 22,5 Watt, 12 V bis 1,67 A / 20 Watt
  • 1x USB-C-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2,22 A / 20 Watt, 12 V bis 1,67 A / 20 Watt
  • 1x USB Typ A mit Quick Charge 3.0: lädt kompatible Mobilgeräte bis zu 4-mal schneller als ein gewöhnliches Netzteil, abwärtskompatibel zu Quick Charge 2.0
  • 1x USB-A-Ladestrom mit automatischer Anpassung: 5 V bis 3 A / 15 Watt, 9 V bis 2 A / 18 Watt, 10 V bis 2,25 A / 22,5 Watt, 12 V bis 1,67 A / 20 Watt
  • Lightning-kompatibler 8-PIN-Anschluss: 5 Volt, bis 2,4 A / 12 Watt
  • Auch universell einsetzbar für alle USB-Geräte wie MP3-Player, Navi, Smartphone, Tablet-PC, iPhone, iPad u.v.m.
  • Gesamt-Leistung bei Verwendung von bis zu 4 Output-Anschlüssen gleichzeitig: 15 Watt (5 Volt, bis 3 A)
  • LED-Display für Ladestandanzeige
  • Netzteil-Funktion: Powerbank und angeschlossene Geräte gleichzeitig laden
  • Schutz vor Kurzschluss, Überladung, Entladung, Überlastung und Überhitzung
  • Integrierter Li-Ion-Akku mit 10.000 mAh, lädt per USB-C, mit Unterstützung für Schnellade-Funktion (Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße: 148 x 69 x 18 mm, Gewicht: ca. 230 g
  • Powerbank PB-845 inklusive deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107485043
Die revolt Powerbank PB-845 mit 10.000 mAh, USB-C PD, USB-A QC und 8-PIN, 22,5 Watt ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer JX-8115-625 zum Preis von 14,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

Bildmaterial* zum Produkt:

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* Das hochaufgelöste Bildmaterial (300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquelle: PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.dehttps://www.pearl.ch/ und https://www.emall.com

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