revolt 8in1-Mehrfach-Steckdosen-Adapter mit USB-C/A, Nachtlicht, 3.680 Watt

Gleichzeitige Versorgung von bis zu sieben Elektrogeräten

Wer kennt das Problem nicht – auf Reisen sind oft zu wenige Steckdosen für alle Geräte vorhanden. Der 8in1-Mehrfach-Steckdosen-Adapter von revolt schafft Abhilfe und verwandelt eine gewöhnliche Wandsteckdose in eine Ladestation mit drei Schutzkontakt-Steckplätzen plus je zwei USB-C- und USB-A-Ports. Während die Hauptsteckdose für bis zu 3.680 Watt trägt, sind die beiden Euro-Steckplätze für jeweils 575 Watt ausgelegt. Die USB-Anschlüsse liefern pro Port bis zu 10 Watt bei einer Gesamtleistung von 12 Watt. Das warmweiße LED-Nachtlicht erleichtert die Bedienung bei schlechten Lichtverhältnissen.
Aus einer Steckdose werden sieben Anschlüsse: Der Mehrfach-Steckdosen-Adapter von revolt verwandelt eine gewöhnliche Wandsteckdose in eine Ladestation. Drei normale Steckplätze nehmen größere Elektrogeräte auf, vier USB-Ports laden Handy, Tablet oder E-Reader. Praktisch ist das kleine Nachtlicht - so findet man auch im Dunkeln den richtigen Anschluss.

Immer zur Hand: Mit seinem kompakten und leichten Designs passt der Adapter in jede Hand- und Reisetasche. So werden die Elektrogeräte auf (Geschäfts-)Reisen, im Urlaub oder beim Camping mit Strom versorgt!
Der revolt 8in1-Mehrfach-Steckdosen-Adapter mit USB-C/A ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer CX-2762-625 zum Preis von 12,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

revolt 2er-Set 8-in-1 Mehrfach-Steckdosen-Adapter, USB-Ladeports, 15 Watt

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

