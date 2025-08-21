revolt 8in1-Mehrfach-Steckdosen-Adapter mit USB-C/A, Nachtlicht, 3.680 Watt

- Mit 3 Steckdosen und je 2 USB-C- und USB-A-Ladeports
- Steckdose mit Schutzkontakt belastbar bis 3.680 Watt (16 A)
- Euro-Steckdosen belastbar bis mit 575 Watt (2,5 A)
- USB-C und USB-A mit je 5 V und bis zu 10 Watt: 12 Watt Gesamtleistung
- Mit warmweißem LED-Nachtlicht
Immer zur Hand: Mit seinem kompakten und leichten Designs passt der Adapter in jede Hand- und Reisetasche. So werden die Elektrogeräte auf (Geschäfts-)Reisen, im Urlaub oder beim Camping mit Strom versorgt!
- Mit 2 Steckdosen + USB-A- und USB-C-Ladeport
- Steckdose mit Schutzkontakt belastbar bis 3.680 Watt (16 A)
- Euro-Steckdose belastbar bis mit 575 Watt (2,5 A)
- 2x USB-C und USB-A mit je 5 V DC, bis 2 A / 10 Watt
- Ladeleistung bei Verwendung aller USB-Ladeports gleichzeitig: 5 V DC, bis 2,4 A / 12 Watt
- Integriertes warmweißes Integriertes warmweißes Nachtlicht: LED mit 0,5 Watt und ca. 3000 K
- Eingangsspannung: 230 Volt
- Eingangswechselstromfrequenz: 50 Hz
- Maße:93 x 70 x 78,5 mm, Gewicht: 118 g
- 8in1-Mehrfach-Steckdosen-Adapter inklusive deutscher Anleitung
Auch als 2er-Set erhältlich:
revolt 2er-Set 8-in-1 Mehrfach-Steckdosen-Adapter, USB-Ladeports, 15 Watt
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2762_01_8in1-Steckdosen-Adapter.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2762_02_8in1-Steckdosen-Adapter.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2762_03_8in1-Steckdosen-Adapter.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2762_04_8in1-Steckdosen-Adapter.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2762_05_8in1-Steckdosen-Adapter.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2762_06_8in1-Steckdosen-Adapter.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/CX-2762_07_8in1-Steckdosen-Adapter.jpg
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de
Zu unseren Pressemitteilungen: https://www.lifepr.de/newsroom/pearlgmbh/
PEARL-Logo zum Download: https://www.pearl.de/Presse/PEARL.GmbH_Logo.zip