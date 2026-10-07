Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1075403

PEARL GmbH PEARL-Straße 1-3 79426 Buggingen, Deutschland http://www.pearl.de
Ansprechpartner:in Herr Heiko Loy +49 7631 360417
Logo der Firma PEARL GmbH

revolt 4in1-KFZ-Starthilfe PB-855 mit Luft-Kompressor, Powerbank und LEDs, 26,64 Wh

Ideal fürs Handschuhfach: gibt bei Bedarf Starthilfe, pumpt Reifen auf und mehr

(lifePR) (Buggingen, )
365 Tage Pannenschutz: Die 4in1-KFZ-Starthilfe PB-855 von revolt kombiniert mobile Starthilfe, Luftkompressor, Powerbank und Notfallleuchte in einem kompakten Gerät. Der integrierte Li-Ion-Akku mit 26,64 Wh liefert einen Spitzenstrom von bis zu 1.500 Ampere und ist durch einen smarten Batterieadapter mit acht Schutzmechanismen abgesichert. Der Luftkompressor erzeugt bis zu 150 psi bzw. 10,3 bar und beendet den Pumpvorgang automatisch, sobald der eingestellte Druck erreicht ist. Vier mitgelieferte Aufsätze ermöglichen die Verwendung an Autoreifen, Fahrradreifen, Bällen oder Luftmatratzen. Über den USB-Anschluss lassen sich zudem Smartphones und andere Mobilgeräte mit bis zu 5 Watt laden. Für Pannensituationen bei Dunkelheit steht eine LED-Notfallleuchte mit pulsierendem und blinkendem rotem Warnlicht zur Verfügung.
  • Smarter Batterieadapter mit 8 Schutzmechanismen
  • Starker Li-Ion-Akku mit 26,64 Wh und bis zu 1.500 A Startstrom (Spitze)
  • Starker Luftpumpen-Druck bis 150 psi / 10,3 bar, stoppt beim Wunschdruck
  • 4 Aufsätze für Luftmatratzen, Bälle, Fahrradreifen und mehr
  • USB-Ladeanschluss für Smartphone und mehr: bis 5 Watt (5 Volt, 1 A)
  • Notfallleuchte mit roter Warnleuchten-Funktion - pulsierend und blinkend
Starthilfe mit bis zu 1.500 Ampere: Die kompakte 4in1-KFZ-Starthilfe von revolt liefert bei einer schwachen 12-Volt-Starterbatterie schnell zusätzliche Energie für den nächsten Startversuch. Die mitgelieferten Batterieklemmen werden direkt an Plus- und Minuspol angeschlossen – unabhängig von Spenderfahrzeug oder externer Starthilfe.

Integrierter Kompressor mit bis zu 10 bar: Zu niedriger Reifendruck bei Autos oder Fahrrädern sowie aufblasbares Campingzubehör können direkt unterwegs mit Luft versorgt werden. Der gewünschte Druck wird vorab eingestellt und die Automatik beendet den Pumpvorgang anschließend selbstständig. Vier Adapter erweitern die Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Ventile und Anwendungen.

LED-Licht und Warnfunktion für Pannensituationen: Ein weißes LED-Licht erleichtert Arbeiten an der Batterie, an den Reifen oder im Kofferraum bei Dunkelheit. Zusätzlich sorgt ein rotes Blinklicht für bessere Sichtbarkeit während einer Panne.

USB-Notstrom für mobile Geräte: Über den USB-A-Ausgang lassen sich Smartphone oder andere kompatible Geräte mit Energie versorgen.  So steht im Ernstfall eine zusätzliche Stromreserve für Kommunikation oder Navigation zur Verfügung.

Vier Funktionen in einem kompakten Gerät: Starthilfe, Luftkompressor, Warnlicht und USB-Stromversorgung sind in einem 620 Gramm schweren Gehäuse vereint. Batterieklemmen, vier Luftpumpen-Adapter und ein USB-Ladekabel gehören bereits zum Lieferumfang. Das Gerät ist somit ideal für den Kofferraum, das Wohnmobil oder den Zweitwagen.
  • 4in1: Kfz-Starthilfe, Kompressor-Luftpumpe, Notfallleuchte und USB-Powerbank
  • Schnelle und einfache Starthilfe bei schwacher oder leerer Autobatterie, mit Startstrom: 1.500 A (Spitze unter 3 Sekunden)
  • Starthilfe ideal für Benzin Motoren bis 3,0 l Hubraum und Diesel-Motoren bis 2,0 l Hubraum
  • Smartes Starthilfekabel mit Pol-Klemmen: erkennt Akkustand der Starthilfe für sicheren Betrieb
  • Integrierte Kompressor-Luftpumpe mit einstellbarem Druck bis 150 psi / 10,3 bar
  • 4 Luftpumpen Aufsätze enthalten: ideal für Kfz-, Motorrad-, Fahrrad-Reifen, Matratzen, Bälle und mehr
  • Integrierte Notfall-Leuchte mit 2 hellen LEDs und 3 Leuchtmodi: weißes Dauerlicht oder langsames sowie schnelles Notfall-Blinken in Rot
  • Powerbank-Funktion dank USB-Anschluss: zum Laden von Smartphone, Tablet-PC und anderen elektronischen Geräten
  • USB-Ladeleistung für Mobilgeräte: 5 Volt, bis 1 A
  • Großes LED-Display: zeigt Betriebsmodus, Leistung, Laufzeit und Akkustand
  • Einfache Bedienung aller Funktionen über nur 5 Tasten
  • Integrierter Li-Ion-Akku mit 1.800 mAh / 26,64 Wh, lädt per USB-C (Netzteil mit 2 A empfohlen, bitte dazu bestellen)
  • Maße: 163 x 77 x 57 mm, Gewicht: ca. 620 g
  • Powerbank PB-855 inklusive Starthilfekabel mit Pol-Klemmen, 4 Luftpumpen-Adapter, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
  • EAN: 4022107488051
Die revolt 4in1-KFZ-Starthilfe mit Luft-Kompressor PB-855, Powerbank und LEDs, 26,64 Wh ist ab sofort bei pearl.de unter der Best. Nr.: JX-8133-625 zum Preis von 49,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com und pearl.ch verfügbar.

Bildmaterial* zum Produkt:
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8133_01_4in1-KFZ-Starthilfe_Luft-Kompressor.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8133_02_4in1-KFZ-Starthilfe_Luft-Kompressor.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8133_03_4in1-KFZ-Starthilfe_Luft-Kompressor.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8133_04_4in1-KFZ-Starthilfe_Luft-Kompressor.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8133_05_4in1-KFZ-Starthilfe_Luft-Kompressor.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8133_06_4in1-KFZ-Starthilfe_Luft-Kompressor.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8133_07_4in1-KFZ-Starthilfe_Luft-Kompressor.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8133_08_4in1-KFZ-Starthilfe_Luft-Kompressor.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8133_09_4in1-KFZ-Starthilfe_Luft-Kompressor.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/JX-8133_10_4in1-KFZ-Starthilfe_Luft-Kompressor.jpg

* Das hochaufgelöste Bildmaterial (300dpi, RGB) ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de

Bezugsquellen:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de, https://www.pearl.ch/ und https://www.emall.com

Website Promotion

Website Promotion

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2026, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.