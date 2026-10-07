revolt 4in1-KFZ-Starthilfe PB-855 mit Luft-Kompressor, Powerbank und LEDs, 26,64 Wh

- Smarter Batterieadapter mit 8 Schutzmechanismen
- Starker Li-Ion-Akku mit 26,64 Wh und bis zu 1.500 A Startstrom (Spitze)
- Starker Luftpumpen-Druck bis 150 psi / 10,3 bar, stoppt beim Wunschdruck
- 4 Aufsätze für Luftmatratzen, Bälle, Fahrradreifen und mehr
- USB-Ladeanschluss für Smartphone und mehr: bis 5 Watt (5 Volt, 1 A)
- Notfallleuchte mit roter Warnleuchten-Funktion - pulsierend und blinkend
Integrierter Kompressor mit bis zu 10 bar: Zu niedriger Reifendruck bei Autos oder Fahrrädern sowie aufblasbares Campingzubehör können direkt unterwegs mit Luft versorgt werden. Der gewünschte Druck wird vorab eingestellt und die Automatik beendet den Pumpvorgang anschließend selbstständig. Vier Adapter erweitern die Einsatzmöglichkeiten für unterschiedliche Ventile und Anwendungen.
LED-Licht und Warnfunktion für Pannensituationen: Ein weißes LED-Licht erleichtert Arbeiten an der Batterie, an den Reifen oder im Kofferraum bei Dunkelheit. Zusätzlich sorgt ein rotes Blinklicht für bessere Sichtbarkeit während einer Panne.
USB-Notstrom für mobile Geräte: Über den USB-A-Ausgang lassen sich Smartphone oder andere kompatible Geräte mit Energie versorgen. So steht im Ernstfall eine zusätzliche Stromreserve für Kommunikation oder Navigation zur Verfügung.
Vier Funktionen in einem kompakten Gerät: Starthilfe, Luftkompressor, Warnlicht und USB-Stromversorgung sind in einem 620 Gramm schweren Gehäuse vereint. Batterieklemmen, vier Luftpumpen-Adapter und ein USB-Ladekabel gehören bereits zum Lieferumfang. Das Gerät ist somit ideal für den Kofferraum, das Wohnmobil oder den Zweitwagen.
- 4in1: Kfz-Starthilfe, Kompressor-Luftpumpe, Notfallleuchte und USB-Powerbank
- Schnelle und einfache Starthilfe bei schwacher oder leerer Autobatterie, mit Startstrom: 1.500 A (Spitze unter 3 Sekunden)
- Starthilfe ideal für Benzin Motoren bis 3,0 l Hubraum und Diesel-Motoren bis 2,0 l Hubraum
- Smartes Starthilfekabel mit Pol-Klemmen: erkennt Akkustand der Starthilfe für sicheren Betrieb
- Integrierte Kompressor-Luftpumpe mit einstellbarem Druck bis 150 psi / 10,3 bar
- 4 Luftpumpen Aufsätze enthalten: ideal für Kfz-, Motorrad-, Fahrrad-Reifen, Matratzen, Bälle und mehr
- Integrierte Notfall-Leuchte mit 2 hellen LEDs und 3 Leuchtmodi: weißes Dauerlicht oder langsames sowie schnelles Notfall-Blinken in Rot
- Powerbank-Funktion dank USB-Anschluss: zum Laden von Smartphone, Tablet-PC und anderen elektronischen Geräten
- USB-Ladeleistung für Mobilgeräte: 5 Volt, bis 1 A
- Großes LED-Display: zeigt Betriebsmodus, Leistung, Laufzeit und Akkustand
- Einfache Bedienung aller Funktionen über nur 5 Tasten
- Integrierter Li-Ion-Akku mit 1.800 mAh / 26,64 Wh, lädt per USB-C (Netzteil mit 2 A empfohlen, bitte dazu bestellen)
- Maße: 163 x 77 x 57 mm, Gewicht: ca. 620 g
- Powerbank PB-855 inklusive Starthilfekabel mit Pol-Klemmen, 4 Luftpumpen-Adapter, USB-Ladekabel (USB-C auf USB-A) und deutscher Anleitung
- EAN: 4022107488051
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