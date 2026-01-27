newgen medicals Smarter Fitness-Tracker, App, 24/7-Erfassung, EKG-Überwachung, 180 mAh

- Armbänder zum Aktivitäts-Tracking mit App-Unterstützung - für iOS und Android
- EKG-Überwachung mit 32 Arten von Risikobewertung und Schlaferfassung in Echtzeit
- Mit Atemtraining, Medikamenten-Erinnnerung und vielen weiteren Funktionen
- Akku mit 180 mAh für bis zu 5 Tage Laufzeit bei Dauernutzung
- Wasserdicht bis 1 atm, IP68: sicher bei Regen, beim Schwimmen und Duschen
- Vibration integriert für Benachrichtigungen vom Smartphone
Bluetooth-Anbindung und automatische Datensynchronisation:Die Verbindung zum Smartphone erfolgt per Bluetooth. Die App stellt tägliche Fortschritte, Schlafphasen und Trainingsdaten übersichtlich dar. Messwerte werden automatisch synchronisiert.
Akkulaufzeit bis zu fünf Tage:Der integrierte Akku erreicht eine Laufzeit von bis zu fünf Tagen bei Dauernutzung. Das Aufladen erfolgt über das mitgelieferte USB-C-Ladekabel.
Leichtes und robustes Material:Das Armband besteht aus widerstandsfähigem Material und sitzt leicht am Handgelenk. Es eignet sich für den Einsatz im Büro, in der Freizeit und bei Outdoor-Aktivitäten.
Erfassung von Schritten, Kalorienverbrauch und Trainingszeiten:Der Tracker analysiert Bewegungen und erfasst Schritte, Kalorienverbrauch sowie Trainingszeiten.
- Fitness- und Schlaftracker-Armband mit Sensoren für Herzfrequenz-, Schritte- und Schlaf-Erfassung
- EKG-Überwachung mit 32 Arten von Risikobewertung per App
- Bluetooth für Verbindung mit Mobilgeräten
- Kostenlose App für Android und iOS: für Datenauswertung und zum Berechnen von Kalorienverbrauch
- 188 Sportarten wählbar für genauere Auswertung: Gehen, Radfahren, Laufen, Schwimmer, Wandern u.v.m.
- Integrierter Datenspeicher für bis zu 3 Tage ohne Synchronisation mit Mobilgerät
- Wasserdicht: IP68
- Je 1x Silikon- und Textil-Armband in Schwarz: mit je ca. 25 cm Länge
- Gehäusematerial Tracker: Kunststoff, Armbänder: je 1x Silikon und Nylon
- Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 180 mAh für bis zu 5 Tage Laufzeit bei Dauernutzung, aufladbar per magnetischem USB-C-Ladekabel (USB-C-Netzteil bitte dazu bestellen)
- Maße Tracker: 46 x 27 x 10 mm, Gewicht: ca. 14 g
- Fitness-Tracker inklusive Silikon-Armband, Textil-Armband, magnetischem USB-C-Ladekabel und deutscher Anleitung
Auch als 2er-Set erhältlich:
newgen medicals 2er-Set smarte Fitness-Tracker, App, 24/7-Erfassung, EKG-Überwachung
Bilderlinks*:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5900_01_Fitness-Tracker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5900_02_Fitness-Tracker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5900_03_Fitness-Tracker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5900_04_Fitness-Tracker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5900_05_Fitness-Tracker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5900_06_Fitness-Tracker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5900_07_Fitness-Tracker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5900_08_Fitness-Tracker.jpg
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5900_09_Fitness-Tracker.jpg
App-Screens:
https://microsites.pearl.de/Presse/ZX-5900_App-Screen.jpg
* Das Bildmaterial ist für die Presse zur redaktionellen Berichterstattung frei verwendbar, vorausgesetzt bei der Verwendung wird deutlich sichtbar folgender Copyright-Hinweis angebracht: PEARL GmbH / www.pearl.de
Bezugsquelle:
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und https://www.emall.com