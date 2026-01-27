Kontakt
newgen medicals Smarter Fitness-Tracker, App, 24/7-Erfassung, EKG-Überwachung, 180 mAh

Fitness-Tracker mit EKG und kontinuierlicher Vitalwert-Erfassung

(Buggingen, )
Smartes Fitness-Armband mit Dauermessung und EKG-Analyse: Der Fitness-Tracker von newgen medicals mit 24/7-Aktivitätserfassung ist mit iOS- und Android-Geräten kompatibel. Die EKG-Funktion bietet 32 Arten der Risikobewertung und wird durch eine Echtzeit-Schlaferfassung, ein Atemtraining sowie eine Medikamenten-Erinnerung ergänzt. Der 180-mAh-Akku erreicht bei Dauernutzung eine Laufzeit von bis zu fünf Tagen. Das nach IP68 wasserdichte Fitness-Armband eignet sich zum Schwimmen sowie für die Nutzung bei Regen und beim Duschen. Die integrierte Vibration ermöglicht Benachrichtigungen vom Smartphone.
  • Armbänder zum Aktivitäts-Tracking mit App-Unterstützung - für iOS und Android
  • EKG-Überwachung mit 32 Arten von Risikobewertung und Schlaferfassung in Echtzeit
  • Mit Atemtraining, Medikamenten-Erinnnerung und vielen weiteren Funktionen
  • Akku mit 180 mAh für bis zu 5 Tage Laufzeit bei Dauernutzung
  • Wasserdicht bis 1 atm, IP68: sicher bei Regen, beim Schwimmen und Duschen
  • Vibration integriert für Benachrichtigungen vom Smartphone
Kontinuierliche Aktivitäts- und Herzfrequenzerfassung:Das Fitness-Armband von newgen medicals erfasst rund um die Uhr Aktivitätsdaten und Herzfrequenz. Die zugehörige App zeigt alle Informationen an und bietet eine EKG-Überwachung mit Risikobewertung des Herzrhythmus. Das dezente Design eignet sich für Träger klassischer Armbanduhren.

Bluetooth-Anbindung und automatische Datensynchronisation:Die Verbindung zum Smartphone erfolgt per Bluetooth. Die App stellt tägliche Fortschritte, Schlafphasen und Trainingsdaten übersichtlich dar. Messwerte werden automatisch synchronisiert.

Akkulaufzeit bis zu fünf Tage:Der integrierte Akku erreicht eine Laufzeit von bis zu fünf Tagen bei Dauernutzung. Das Aufladen erfolgt über das mitgelieferte USB-C-Ladekabel.

Leichtes und robustes Material:Das Armband besteht aus widerstandsfähigem Material und sitzt leicht am Handgelenk. Es eignet sich für den Einsatz im Büro, in der Freizeit und bei Outdoor-Aktivitäten.

Erfassung von Schritten, Kalorienverbrauch und Trainingszeiten:Der Tracker analysiert Bewegungen und erfasst Schritte, Kalorienverbrauch sowie Trainingszeiten.
  • Fitness- und Schlaftracker-Armband mit Sensoren für Herzfrequenz-, Schritte- und Schlaf-Erfassung
  • EKG-Überwachung mit 32 Arten von Risikobewertung per App
  • Bluetooth für Verbindung mit Mobilgeräten
  • Kostenlose App für Android und iOS: für Datenauswertung und zum Berechnen von Kalorienverbrauch
  • 188 Sportarten wählbar für genauere Auswertung: Gehen, Radfahren, Laufen, Schwimmer, Wandern u.v.m.
  • Integrierter Datenspeicher für bis zu 3 Tage ohne Synchronisation mit Mobilgerät
  • Wasserdicht: IP68
  • Je 1x Silikon- und Textil-Armband in Schwarz: mit je ca. 25 cm Länge
  • Gehäusematerial Tracker: Kunststoff, Armbänder: je 1x Silikon und Nylon
  • Stromversorgung: Li-Ion-Akku mit 180 mAh für bis zu 5 Tage Laufzeit bei Dauernutzung, aufladbar per magnetischem USB-C-Ladekabel (USB-C-Netzteil bitte dazu bestellen)
  • Maße Tracker: 46 x 27 x 10 mm, Gewicht: ca. 14 g
  • Fitness-Tracker inklusive Silikon-Armband, Textil-Armband, magnetischem USB-C-Ladekabel und deutscher Anleitung
Der newgen medicals Smarter Fitness-Tracker, App, 24/7-Erfassung, EKG-Überwachung mit 180 mAhab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-5900-625 zum Preis von 49,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

Auch als 2er-Set erhältlich:

newgen medicals 2er-Set smarte Fitness-Tracker, App, 24/7-Erfassung, EKG-Überwachung

Bezugsquelle: 
PEARL GmbH, PEARL-Str. 1-3, 79426 Buggingen, Tel. 07631/360-0, https://www.pearl.de und  https://www.emall.com

  

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

