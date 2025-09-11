newgen medicals Shiatsu-Fußmassagegerät, 3D-Massage, 9 Stärken, 3 Vibrationen, Wärme

- Wohltuende Shiatsu-Massage für müde Füße
Auf seine Bedürfnisse einstellbar: Durch die Wahl aus 5 Massagemodi, 9 verschiedenen Intensitätsstufen und 3 Vibrationsmodi passt man die Fußmassage ganz individuell an, denn man weiß selbst am Besten, was einem gut tut.
Einstellbarer Timer für die Wellnesszeit: Mit dem Timer, der zwischen 5 und 30 Minuten wählbar ist, bestimmt man selbst die Dauer der Massage. Perfekt für eine kurze Erholungspause oder eine ausgiebige Entspannungszeit.
Komfortable Steuerung per Fernbedienung: Man lehnt sich entspannt zurück und steuert alle Funktionen bequem per Fernbedienung. Zur Reinigung lassen sich die weichen Textil-Einlagen aus dem Gerät nehmen und waschen.
- Simuliert traditionelle Shiatsu-Technik mit intensiver Massagewirkung: ideal zur Linderung von Muskelverspannungen und Förderung der Durchblutung
- 3D-Massage: Luftkissen umschließen den kompletten Fuß und massieren ihn mittels Luftkompression, Massage-Einheiten am Boden widmen sich gezielt den Fußsohlen
- 5 Massage-Modi einstellbar
- Heizfunktion für angenehme Wärme während der Massage
- 9 einstellbare Stärkestufen und 3 Vibrationsmodi für individuelle Massageintensität
- Einstellbarer Timer: 5 bis 30 Minuten
- Übersichtliches LCD-Display
- Bequeme Steuerung per Fernbedienung
- Geeignet bis Schuhgröße 46
- Stromversorgung Shiatsu-Fußmassagegerät: per 230 Volt, Fernbedienung:
2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)
- Maße: 43 x 35 x 23 cm, Gewicht: 4,8 kg
- Shiatsu-Fußmassagegerät inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung
