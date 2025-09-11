Kontakt
newgen medicals Shiatsu-Fußmassagegerät, 3D-Massage, 9 Stärken, 3 Vibrationen, Wärme

Wellness-Auszeit für die Füße im eigenen Wohnzimmer

Das Shiatsu-Fußmassagegerät von newgen medicals bietet müden Füßen mit seiner Shiatsu-Massagetechnik Entspannung. Die 3D-Massagetechnologie kombiniert Luftkissen mit Luftkompression und Massageeinheiten am Boden, um eine umfassende Behandlung zu bieten, die von wohltuender Wärme begleitet wird. Mit neun individuell einstellbaren Intensitätsstufen und drei verschiedenen Vibrationsmodi passt sich das Gerät perfekt an die persönlichen Entspannungsbedürfnisse an und ermöglicht eine maßgeschneiderte Massageerfahrung. Der praktische Timer mit 5- bis 30-minütigen Einstellungen sorgt für die optimale Behandlungsdauer. Mithilfe der Fernbedienung lässt sich das Gerät bequem vom Sessel aus steuern.
  • Wohltuende Shiatsu-Massage für müde Füße
  • Luftkissen für 3D-Massage mittels Luftkompression & Massage-Einheiten am Boden
  • Angenehme Wärme dank Heizfunktion
  • 9 Stärken und 3 Vibrationsmodi für Ihre individuellen Bedürfnisse
  • Mit von 5 bis 30 Minuten einstellbarem Timer
  • Komfortable Steuerung mit Fernbedienung
Wellness für müde Füße mit dem Reflexzonen-Fußmassagegerät von newgen medicals: Die tiefgehende Shiatsu-Massage verwöhnt die Füße mit Luftkissen, die den kompletten Fuß umschließen und mittels Luftkompression für eine umfassende 3D-Massage sorgen. Gleichzeitig widmen sich Massage-Einheiten am Boden gezielt den Fußsohlen. Dank zuschaltbarer Heizfunktion genießt man zusätzlich angenehme Wärme - perfekt nach dem Sport, langen Spaziergängen oder anstrengenden Arbeitstagen.

Auf seine Bedürfnisse einstellbar: Durch die Wahl aus 5 Massagemodi, 9 verschiedenen Intensitätsstufen und 3 Vibrationsmodi passt man die Fußmassage ganz individuell an, denn man weiß selbst am Besten, was einem gut tut.

Einstellbarer Timer für die Wellnesszeit: Mit dem Timer, der zwischen 5 und 30 Minuten wählbar ist, bestimmt man selbst die Dauer der Massage. Perfekt für eine kurze Erholungspause oder eine ausgiebige Entspannungszeit.

Komfortable Steuerung per Fernbedienung: Man lehnt sich entspannt zurück und steuert alle Funktionen bequem per Fernbedienung. Zur Reinigung lassen sich die weichen Textil-Einlagen aus dem Gerät nehmen und waschen.
  • Simuliert traditionelle Shiatsu-Technik mit intensiver Massagewirkung: ideal zur Linderung von Muskelverspannungen und Förderung der Durchblutung
  • 3D-Massage: Luftkissen umschließen den kompletten Fuß und massieren ihn mittels Luftkompression, Massage-Einheiten am Boden widmen sich gezielt den Fußsohlen
  • 5 Massage-Modi einstellbar
  • Heizfunktion für angenehme Wärme während der Massage
  • 9 einstellbare Stärkestufen und 3 Vibrationsmodi für individuelle Massageintensität
  • Einstellbarer Timer: 5 bis 30 Minuten
  • Übersichtliches LCD-Display
  • Bequeme Steuerung per Fernbedienung
  • Geeignet bis Schuhgröße 46
  • Stromversorgung Shiatsu-Fußmassagegerät: per 230 Volt, Fernbedienung:
    2 Batterien Typ AAA / Micro (bitte dazu bestellen)
  • Maße: 43 x 35 x 23 cm, Gewicht: 4,8 kg
  • Shiatsu-Fußmassagegerät inklusive Fernbedienung und deutscher Anleitung
Das newgen medicals Shiatsu-Fußmassagegerät ist ab sofort bei pearl.de unter der Bestellnummer ZX-8888-625 zum Preis von 129,99 EUR erhältlich. Das Produkt ist auch bei emall.com_Schweiz verfügbar.

PEARL GmbH

Die PEARL GmbH aus Baden-Württemberg ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Buggingen und international in über sieben Ländern aktiv. Der Schwerpunkt des 1989 gegründeten Unternehmens ist der Distanzhandel von Hightech-, Elektronik-, Lifestyle- und Haushaltsprodukten. Mit über 23 Millionen Kundinnen und Kunden und mehr als 20.000 Produkten zählt PEARL zu den größten Versandhandelsunternehmen Europas. Den Erfolg unseres Unternehmens verdanken wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie mehr als 35 Jahren Erfahrung im Versand- und Onlinehandel.

Mit mehreren Millionen gedruckten Katalogen pro Jahr, einer täglichen Versandkapazität von über 110.000 Paketen – allein in Deutschland – und Dependancen in der Schweiz, Frankreich und Polen gehört PEARL zu den größten Versandhäusern für Innovationen und Neuheiten aus dem Technologie-Bereich. Große Versandlager und Spezial-Versandzentren in Baden-Württemberg, Hessen und Niedersachsen ermöglichen eine sehr schnelle Belieferung der Kunden. Sechs Logistikzentren garantieren höchste Warenverfügbarkeit.

Shops und Outlets in vielen europäischen Großstädten sowie der europaweit reichweitenstarke Teleshopping-Sender Pearl.tv ergänzen die globale Marktstrategie.

Das Sortiment von PEARL umfasst über 100 bekannte Exklusivmarken wie z.B. auvisio, Rosenstein & Söhne, Luminea, Sichler Haushaltsgeräte, simvalley MOBILE und ELESION. Darunter befinden sich zahlreiche Produkte aus den Bereichen Smart Home, Haushalt, Unterhaltungselektronik, Wellness, Lifestyle, Werkzeuge, PKW- und Handyzubehör sowie Hobby-, Freizeit- und Funprodukte.

Die PEARL GmbH nimmt starken Einfluss auf die Neuentwicklung und kontinuierliche Optimierung der Produkte (www.pearl.de).

Eine konsequente Erweiterung des Produktportfolios und der Einsatz modernster Kommunikations- und Arbeitsmittel sichern das stetige Wachstum des Unternehmens.

